 Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства". ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - говорится в сообщении.
Стефанчук выложил фото части этого обращения, в котором речь идет о неперсональном голосовании со стороны нардепов Сергея Литвиненко (фракция "Слуга народа"), Александра Ковалева (внефракционный) и Елены Копанчук (фракция "Слуга народа").
Кроме того, Стефанчук сообщил, что зарегистрирует законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".
Позже Стефанчук написал: "сегодня на открытии пленарного заседания нарушители из фракции СН извинились за свой позорный поступок и задекларировали, что свою месячную заработную плату переведут на благотворительные нужды".
Напомним, ранее стало известно, что депутаты Елена Копанчук, Сергей Литвиненко и Александр Ковалев "кнопкодавили" в парламенте.
-- А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!!
А шо тут разбираться ? Всех уволить и все . Такое дерьмо нам не нужно .
И что это вдруг случилось?
Кнопкодавитимуть як і кдавили, тільки тепер дуже обережно, щоб журналюги не засікли!
Что-то типа того - это оне случайно
во...одна кнопка-одна зарплата...
все би вам на зебенів виступати