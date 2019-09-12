 Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства". ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - говорится в сообщении.

Стефанчук выложил фото части этого обращения, в котором речь идет о неперсональном голосовании со стороны нардепов Сергея Литвиненко (фракция "Слуга народа"), Александра Ковалева (внефракционный) и Елены Копанчук (фракция "Слуга народа").

Кроме того, Стефанчук сообщил, что зарегистрирует законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Позже Стефанчук написал: "сегодня на открытии пленарного заседания нарушители из фракции СН извинились за свой позорный поступок и задекларировали, что свою месячную заработную плату переведут на благотворительные нужды".

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Елена Копанчук, Сергей Литвиненко и Александр Ковалев "кнопкодавили" в парламенте.

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