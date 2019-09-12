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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) кнопкодавство (25) Стефанчук Руслан (80)

 Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства". ДОКУМЕНТ

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями "кнопкодавства" и дать правовую оценку.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - говорится в сообщении.

Стефанчук выложил фото части этого обращения, в котором речь идет о неперсональном голосовании со стороны нардепов Сергея Литвиненко (фракция "Слуга народа"), Александра Ковалева (внефракционный) и Елены Копанчук (фракция "Слуга народа").

Кроме того, Стефанчук сообщил, что зарегистрирует законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Позже Стефанчук написал: "сегодня на открытии пленарного заседания нарушители из фракции СН извинились за свой позорный поступок и задекларировали, что свою месячную заработную плату переведут на благотворительные нужды".

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Елена Копанчук, Сергей Литвиненко и Александр Ковалев "кнопкодавили" в парламенте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутаты-кнопкодавы от "СН" извинились и призвали отказаться от кнопкодавства. ВИДЕО

Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями кнопкодавства 01
Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями кнопкодавства 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147953
 
   
 Топ комментарии
 
Так вы ж,зЕ!билы, шмаркатых избирали для того, чтоб эту позорную практику в ВР искоренить или где?
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А вы заметили,как у зе!билов и остальных барИгоборцунов, прошла попоболь тыкать фотку розенка,гдеу него пиджак на пузе не сходился?

И что это вдруг случилось?

Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства" - Цензор.НЕТ 4475
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При пете в таких случаях было полное игнорирование, словно и не было голосований за того парня.
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Вот и реакция на кнопкодавство. Посмотрим как именно отреагируют.
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При пете в таких случаях было полное игнорирование, словно и не было голосований за того парня.
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А при Зеле по-любому своих выгородят. Комитет придумает им отмазку. Всего то и делов!
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Как то он резко так...
-- А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!!
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При Пете такого точно не было, там по 7 кнопок успевали жать за 10 секунд и без всяких нареканий.
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Так вы ж,зЕ!билы, шмаркатых избирали для того, чтоб эту позорную практику в ВР искоренить или где?
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Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства"

А шо тут разбираться ? Всех уволить и все . Такое дерьмо нам не нужно .
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Неполучится, закон еще не принят, да и то там только штрафы предусмотрены за прогулы и кнопкодавство.
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А вы заметили,как у зе!билов и остальных барИгоборцунов, прошла попоболь тыкать фотку розенка,гдеу него пиджак на пузе не сходился?

И что это вдруг случилось?

Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента разобраться со случаями "кнопкодавства" - Цензор.НЕТ 4475
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Ну раз доручив розібратися, то запатякають проблему точно!
Кнопкодавитимуть як і кдавили, тільки тепер дуже обережно, щоб журналюги не засікли!
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Разобраться - придумать отмазку!.
Что-то типа того - это оне случайно
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рошеносрань за весь прошлый созыв придумала отмазку ??? или 5 лет традиционно не хватило ???
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и задекларировали, что свою месячную заработную плату переведут на благотворительные нужды". Источник: https://censor.net.ua/n3147953

во...одна кнопка-одна зарплата...
все би вам на зебенів виступати Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками "кнопкодавства" - Цензор.НЕТ 5307
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звані баканаву пусть разбєрьотца с етімі чєрьтямі Стефанчук доручив комітету з питань регламенту розібратися з випадками "кнопкодавства" - Цензор.НЕТ 3307
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А тепер і побачимо як свої закони виконуватимуть самі "Слуги урода".
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хрюкобот, уточни какой именно закон нарушен, а потом рассмотрим как партия твоего рошенобога в прошлый созыв его нарушала, и вообще не реагировала на нарушения
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