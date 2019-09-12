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 Общество
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 "Собираем все документы", - Балух заявил, что будет подавать иск против РФ в Европейский суд по правам человека

Украинский активист из Крыма Владимир Балух, который был освобожден из российской тюрьмы в рамках обмена удерживаемым лицами с РФ, будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против России.

Об этом он сам сказал в комментарии "Крым.Реалиям", передает Цензор.НЕТ.

По словам Балуха, подготовка документов для подачи в ЕСПЧ по его делу ведется с 2016 года.

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"Там уже много документов подано в ЕСПЧ. Но этот процесс продолжается, ничего еще в этом плане не завершено, был разговор с Хельсинской группой по правам человека. Мы работаем вместе с ними в этом направлении. Мы подали первые документы еще до декабря 2016 года, еще по поводу той 319 статьи ["оскорбление представителя власти"], по которой меня судили еще до того, как я попал за решетку. Собираем все документы, фиксируем, мы договорились, что я немного в себя приду и мы закончим работу", – рассказал Балух.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3147950
 
   
 Топ комментарии
 
УМНИЦА!!! Государство Украина просто обязано создать и финансировать группу юристов для создания возможности всем желающим подавать подобные иски при наличии оснований
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Получит. россия очкует идти против таких судов.
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УМНИЦА!!! Государство Украина просто обязано создать и финансировать группу юристов для создания возможности всем желающим подавать подобные иски при наличии оснований
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Европейский суд не должен отвертеться. Не преступника же Макрон с Меркель и Трампом требовали ***** отпустить.
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Получит. россия очкует идти против таких судов.
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Чеченцы получали, параша не афиширует, но выплатила чеченцам огромные репарации, помимо того сто сеичас платит кадырке
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Я так думаю что в параше всегда будут нищие люди не смотря на богатства страны, им теперь сирии выплачивать, Украине выплачивать.
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Правильно! Чмырить раску-********* на всех фронтах!!!
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Зелебобики? Чего молчим? Ладно, скажу за вас:
НИЗЗЗЗЯЯЯЯЯ!!! АТОПУТИНБОЛЬШЕНИКОГОНЕПОМЕНЯЕТ!!!!!
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Молодец. Поддерживаю ! Россия должна платит за свои приступление
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Владимир, земляк. Я так рад что ты на свободе. Мы вернемся в Крым и будем свободно вешать над своим домом любой флаг , любой страны, на ряду с украинским. Потому что мы люди мира. Мы свободные.
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