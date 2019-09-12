 Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 316 народных депутатов.

"Проектом Закона предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права Президенту Украины утверждать его структуру", - говорится в пояснительной записке к документу.

Следует отметить, что во время обсуждения данного законопроекта нардепы почтили минутой молчания погибших на востоке украинских воинов.

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Отметим, Раде на рассмотрение предлагали также альтернативный законопроект от партии "Голос", который предусматривает, что ответственность за формирование плана обороны ложится на СНБО. Однако комитет не рекомендовал совету голосовать за этот законопроект. По словам нардепа с СН Федора Вениславского, законопроект Зеленского отличается только тем, что формирование плана обороны осуществлять Кабинент министров, а не СНБО.