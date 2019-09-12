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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) законопроект (2142) оборона (1095)

 Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины

Народные депутаты проголосовали в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 316 народных депутатов.

"Проектом Закона предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права Президенту Украины утверждать его структуру", - говорится в пояснительной записке к документу.

Следует отметить, что во время обсуждения данного законопроекта нардепы почтили минутой молчания погибших на востоке украинских воинов.

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Отметим, Раде на рассмотрение предлагали также альтернативный законопроект от партии "Голос", который предусматривает, что ответственность за формирование плана обороны ложится на СНБО. Однако комитет не рекомендовал совету голосовать за этот законопроект. По словам нардепа с СН Федора Вениславского, законопроект Зеленского отличается только тем, что формирование плана обороны осуществлять Кабинент министров, а не СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3147948
 
 
 Топ комментарии
 
Це той,де написано просто перєстать стрєлять?
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Зачем?в Трускавце были уроки оплачены только как нажимать кнопки,а об остальном позаботися Беня
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План готовился при Петре, над ним долго работали.
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А на столько долго работать над таким планом страна, находящаяся в состоянии войны, может себе позволить?
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йди висрись - це буде за 5 хв.
А над законом, його словами, думають не один місяць, щоб не виникали різні казуси.
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Ну так что, разные казусы уже не возникнут? Думаю таки ты прав. Таки не возникнут. Нет закона - нет казусов. Все логично.
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Це той,де написано просто перєстать стрєлять?
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Как по мне, то необходим национальный план освобождения захваченных территорий, а не эта хрень об обороне!
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Парашка вывозит на свою территорию всех кто взял рашистские паспарта, обеспечивает их жильем и работой( тем более пол Сибири сгарело , всех на расчистку и востановление. Отличный план , парашка обзаведется рабсилой в 4 миллиона рыл. Ой кажется уже такое было в истории не столь отдаленной.
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***** уже поняло что к Днепру его никто не пустит, может обратка только до Дона поити, если наглеть будет. Санкции парашку выжали и будут дальше выжимать. Из логичных поступков для рашки, вернуть украинские земли, забрав рабсилу которая рашистские паспарта получила. Типо угнали в полон . Как в средневековье.
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Якщо все так, як Ви пишете, то це прекрасно!
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Я бы еще и доплатил в подобном варианте. И многие из украинцев также.
Проблема в другом: пуйло не ищет конструктивные и созидательные решения. Оно настроено на разрушения и убийства.
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Соевым гнидам(стукачам) теперь и план обороны Украины враждебное мероприятие. Бабыга -ж не у штурвала.
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ты стакан мочи натощак принимаешь с утра, что бы такие "искраметные" комменты создавать?!..

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Не угадал ,энергию поставляют коменты соевых гнид и глистов ,стучащих админу по поводу и без.
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Ти хоч усвідомлюєш куди ти влізло? Це форум Майданівців та порохоботів.
Випий і піди на якийсь сру.ру або задамбац.орг.


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З яких це часів соєві придбали форум у власність ?Що немаєте іншого місця для обсирання "своім лайном" просторів інтернету?
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Зебіле, цей ресурс від початку існування і донині був і є ПРИВАТНОЮ власністю конкретних осіб. І тебе звідси можуть викинути без пояснення причин. Як із приватного офісу, приватного ресторану і приватної квартири. Інтернет теж не належить ані зебілам, ані кацапам. І прообраз Інтернету був створений для забезпечення потреб US Army & US Navy на випадок війни з совком, тепер кацапією. Все, здрисни звідси, бруднентка зеленухо.
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А не пішов-би ти разом з кацапами в одне місце розташоване на дупі бариги .Глисти ********** такі місця .
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Браво, клоуне. Форум без чергового "городсково сумашечево" - не форум.
Я достатньо спостерігав за істериками камуняк, совкодрочерів, кацапів, підкацапників, даунецьких-1, даунецьких-2. Де вони усі зараз? На зміну їм прийшли зебільчики - здебільшого олігофрени, аутисти та ніщеброди. Зебільчики вважають себе в чомусь унікальними? Читай вище. І пшол Nach Osten. Твоя вагова категорія надто нікчемна щоби намагатися тролити Старого Кота. Я тебе попередив.
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Вірю , кловуни соєвим глистам не рівня. А кіт ти не старий , а облізлий.
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А какого-же хрена не удосужились провести через Раду ?
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Мавпа здрисни на парашу - ось твій особистий план на сьогодні!
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Судячи по твоїм словам - ти спеціаліст у цих питаннях
Я ж тобі української мовою написав - здрисни у своє звичайне середовище "напарашу" і там "кукарєкай", петушок!
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Я не маю права займати середовище соєвих глистів , лайно це їхня стехія ,доречі і твоя .
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Карго-культ типичньій. ВРУ-не место для дисскусий.
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"Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии национального Плана обороны" - где план освобождения Донбасса от сепаров и наёмников РФ?
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Там планов не строили, просто брали и делали. Вильха, Верба , чув таке ? Де воно зараз, похерылось ?
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Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины

а 5 лет было не по плану абароны??

по какомуплану??

по плану деребану??

ахахаха
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Без плану, віська потихеньку відтісняли сепарів до кордону країни, а пА "плану АбАрони", війська відводяться в глиб країни, щоб зменшити кількість АбАрАняємой території Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про затвердження національного Плану оборони - Цензор.НЕТ 1051 Якось так
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Название может иметь противоположный содержанию смысл
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разрушенный войной и разворованный рашистом Донбасс рашист , при помощи гейропейских подельников ,рашист втюхает Украине обратно, вместе с прорашистскими органами самоуправления ,но о Крыме тихо шшша...Украина должна забыть,до следующей оккупации части Украины,,,,и никакой НАТы,что не слышно...
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Какой то бред. План о защите страны должен составляться в Генштабе а не проститутками верховной рады. Что то я не помню чтобы во время войны чтобы дать врагу отпор или пойти в атаку созывали парламент какой то страны.
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напоминает заговор дрыщей на ЧМ по боксу "как от3,14дить призеров своими силами"..
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Так проститутки ВР его и не готовмли. Оне только кнопки нажимают
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Создание ЯО в планах имеется?если нет то шекель цена этим вашим плянам.
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План такой - хорошо, только почему каждый день наших воинов снайперы из кацапии расстреливают как в тире типа нарушая типа "режим прекращения огня" и никакой реакции со стороны новых властей, никакого плана! Почему молчит презик, как воды в рот набрал? Хомчак Илловайский? Уже целую роты наших бойцов положили во время "перемирия" (раненные от снайперов практически тоже не жильцы), а юмористы только о восстановлении мостов рассказывают и разборе укреплений ВСУ. Как то не так...
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Обороной будет заниматься КабМин, а не СНБО - это КАКОЙ-ТО ППЦ!!!

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раз кабмин - ждем формирование дивизии гламурных электросамокатчиков
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Більшість "слуг" у ВР є потомками хозар і не відрвзняють шекеля від сєкєля
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