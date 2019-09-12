 Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовало 316 народных депутатов.
"Проектом Закона предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права Президенту Украины утверждать его структуру", - говорится в пояснительной записке к документу.
Следует отметить, что во время обсуждения данного законопроекта нардепы почтили минутой молчания погибших на востоке украинских воинов.
Отметим, Раде на рассмотрение предлагали также альтернативный законопроект от партии "Голос", который предусматривает, что ответственность за формирование плана обороны ложится на СНБО. Однако комитет не рекомендовал совету голосовать за этот законопроект. По словам нардепа с СН Федора Вениславского, законопроект Зеленского отличается только тем, что формирование плана обороны осуществлять Кабинент министров, а не СНБО.
А над законом, його словами, думають не один місяць, щоб не виникали різні казуси.
Проблема в другом: пуйло не ищет конструктивные и созидательные решения. Оно настроено на разрушения и убийства.
Випий і піди на якийсь сру.ру або задамбац.орг.
Я достатньо спостерігав за істериками камуняк, совкодрочерів, кацапів, підкацапників, даунецьких-1, даунецьких-2. Де вони усі зараз? На зміну їм прийшли зебільчики - здебільшого олігофрени, аутисти та ніщеброди. Зебільчики вважають себе в чомусь унікальними? Читай вище. І пшол Nach Osten. Твоя вагова категорія надто нікчемна щоби намагатися тролити Старого Кота. Я тебе попередив.
Я ж тобі української мовою написав - здрисни у своє звичайне середовище "напарашу" і там "кукарєкай", петушок!
а 5 лет было не по плану абароны??
по какомуплану??
по плану деребану??
ахахаха