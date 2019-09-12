 Депутаты-кнопкодавы от "СН" извинились и призвали отказаться от кнопкодавства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, нардепы пообещали отдать месячную зарплату на благотворительные цели и заявили о недопустимости кнопкодавства в будущем.
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+48
І все? А як же обіцянка позбавляти мандата?
+19
Мова не про закон, а про подвійні стандарти. Коли одні кнопкодавлять - то це дуже-дуже погано і їх критикувати треба, а коли свої - то просто можна вибачитися і їх не поливатимуть брудом.
Для мене погано - це коли кнопкодавить будь-хто!
Для мене погано - це коли кнопкодавить будь-хто!
+17
в жо*пу их извинения - нахрен с пляжа! их по всякому предупреждали
понять простить ?
мандаты на стол и лучшее извинение !
вы же чесные пришли ? показывать как надо ?
показали ? все свободны...
А эти долбоЗЕбы улыбаются и хлопают, улыбаются и хлопают. Кстати, коллега, за которого она кнопкодавила и сегодня отсутствует. Может он или она картошку копает у бабушки в селе и у него нет времени ходить на работу в ВР?
дирижирует Богдан, махая руками
какая-то китайщина культурной революции:
в Раде - хунвеуйбины, которые ведут "огонь по штабам" (по политическому классу)
провинившиеся пишут покаянные дацзыбао с самокритикой .....
мы Рашу догнали перегнали по пути в Китай
господа-панове, мы уже в Раше или это только кажется ?