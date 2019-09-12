 Депутаты-кнопкодавы от "СН" извинились и призвали отказаться от кнопкодавства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, нардепы пообещали отдать месячную зарплату на благотворительные цели и заявили о недопустимости кнопкодавства в будущем.

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