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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23606) кнопкодавство (25) Слуга народа (297)

 Депутаты-кнопкодавы от "СН" извинились и призвали отказаться от кнопкодавства. ВИДЕО

Нардепы от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук на заседании парламента публично извинились за неперсональное голосование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нардепы пообещали отдать месячную зарплату на благотворительные цели и заявили о недопустимости кнопкодавства в будущем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп от "Слуги народа" Литвиненко проголосовал за себя и соседа, а потом в Facebook призвал лишать кнопкодавов мандата, - "Чесно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3147946
 
   
 Топ комментарии
 
І все? А як же обіцянка позбавляти мандата?
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Мова не про закон, а про подвійні стандарти. Коли одні кнопкодавлять - то це дуже-дуже погано і їх критикувати треба, а коли свої - то просто можна вибачитися і їх не поливатимуть брудом.

Для мене погано - це коли кнопкодавить будь-хто!
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в жо*пу их извинения - нахрен с пляжа! их по всякому предупреждали
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ржака...
понять простить ?
мандаты на стол и лучшее извинение !
вы же чесные пришли ? показывать как надо ?
показали ? все свободны...
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Это болезнь. Знают что нельзя, но не могут себя контролировать. Иначе это никак объяснить невозможно.
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то кнопкодавам ше й аплодіровалі як хероям!
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зебіли схавають, можна жати дальше...
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"Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем!» (с)
А эти долбоЗЕбы улыбаются и хлопают, улыбаются и хлопают. Кстати, коллега, за которого она кнопкодавила и сегодня отсутствует. Может он или она картошку копает у бабушки в селе и у него нет времени ходить на работу в ВР?
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"Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем!» (с)
дирижирует Богдан, махая руками Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства - Цензор.НЕТ 9420
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Дуже добре - наср...ти а потім вибачитись, все рівно прибирати будуть інші. Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства - Цензор.НЕТ 8296
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Прошу понять и простить...Бурные, несмолкаемые аплодисменты периросстающие в овации. Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства - Цензор.НЕТ 4972
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Кнопкодавить нехорошо, но и смотреть на лебезящих что-то в свое оправдание взрослых мужиков и баб просто ПРОТИВНО. Извинился и все.

какая-то китайщина культурной революции:
в Раде - хунвеуйбины, которые ведут "огонь по штабам" (по политическому классу)
провинившиеся пишут покаянные дацзыбао с самокритикой .....

мы Рашу догнали перегнали по пути в Китай Депутати-кнопкодави від "СН" вибачилися і закликали відмовитися від кнопкодавства - Цензор.НЕТ 8546
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а как крыльями хлопали что будут наказывать и лишать...
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именно то !

господа-панове, мы уже в Раше или это только кажется ?
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Як красиво получилося, а могли ж і на х.й послати. Хоча результат то незмінний.
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