 Проект госбюджета на 2020 год будет внесен на этой неделе, - Верещук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила представитель Кабмина в Верховной раде Ирина Верещук.

По ее словам, проект государственного бюджета вряд ли будет внесен в эту пятницу, 13 сентября. Однако, провести его презентацию планируется уже на этой неделе.

"Завтра - не думаю. Но в воскресенье будет презентован проект Кабинета министров. Я разговаривала с министром финансов Маркаровой. Они работают день и ночь. Надеюсь, что все будет вовремя. Я не знаю, будет ли работать парламент, я еще не выяснила такие организационные моменты. Но законопроект о государственном бюджете будет внесен вовремя. Там вопрос увеличения выплат. Чтобы их сбалансировать - надо поработать. Пенсионеры все таки ждут на увеличение пенсий", - заявила Верещук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 15 сентября 2019 внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

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