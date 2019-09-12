 Ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку, школьница в больнице

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммукации полиции в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05.

"Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу", - сказано в сообщении.

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Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления.