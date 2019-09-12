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 Ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку, школьница в больнице

Харьковская полиция расследует факт избиения и изнасилования малолетней девочки. 12-летняя школьница находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммукации полиции в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции 11 сентября в 18:05. 

"Установлено, что 11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу", - сказано в сообщении.

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Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3147943
 
 
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Нет таких педофилов нуна сажать, а рецидивистов сажать на электрический стул или смертельную иньекцию яда, что гуманнее
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100% был порохобот какой то Ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку, школьница в больнице - Цензор.НЕТ 5966
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То была смесь )) Рыгопорохоботокоммунист ))
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Хто по будь-якому поводу чи без повода пише в коментах про порохоботів/зеботів - той або проплачений троль, або шизофренік...
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Ублюдок. Но и самой было лучше не лазить около посадок.
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Вот о сохранении здоровья таких ублюдков и думал Зеля, когда ветировал закон об их химической кастрации. О здоровье их жертв он не подумал. Почему-то.
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Таких ублюдков нужно кастрировать как кабана, физически, а не химически
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Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов.



Занести их в Красную книгу и охранять!




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ВАЗеленський-самий гумманний ПРЕЗедент в Світі. Тільки він має силу ветувати Закон про хімічну кастрацію педофілів. Здається його це дуже бентежить і в нього виникають асоціації!
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В России вообще президент педофил и они не парятся Ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку, школьница в больнице - Цензор.НЕТ 8951
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але йому не заблокують сексуальну функцію хімпрепаратами, бо ЗеДовбень не підписав належний закон
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Чем больше СМИ будут расказывать про педофилов и насильников, тем больше этих преступлений будет совершаться. Куда уходит человеческая мысль, туда идет и энергия, которая рождает новых насильников. К сожалению за 300 лет отрицательной эволюции, когда уничтожались лучшие а размножались худшие, в Украине осталось очень много людей с искаженной психикой и моралью. И такие новости только возрождают в них темные инстинкты.
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