 Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 341 нардеп, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

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Накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.