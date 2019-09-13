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 Политика Украины
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Все про:ВР (23633) роспуск (213) ЦИК (3310)

 Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. ВИДЕО

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

За соответствующее решение проголосовали 341 нардеп, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

Источник: https://censor.net.ua/n3147942
 
   
 Топ комментарии
 
WELCOME TO RUSSIA!!! ВЫ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ЗЕБIЛИ
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Ждём возвращения ********, и иже с ним...
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Дежавю...
Помнится один проффессор тоже на послевыборном хайпе напринимал законов для вечного царювання.
-"Мы их сделали как лохов", радовался ныне червивый чечетов....
И где они щас?
Володька!
По твою душу народ придет уже не с деревянными щитами и палками, это точно...
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Ты ствол для "декабрьского путча" прикупил, пока хоплофоб ЗЕ! "хвиртку" не закрыл? А то "народ то, народ сё", а сам на диване планируешь отсиживаться
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Щоб викупити зброю в населення потрібно 2 млрд дол, навіть Шуфрич визнав.
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До чого це він сказав, він проти "путча" чи "за"? Чи аби брякнути...
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Надо еще Рудыка в армию призвать, а то пришло землю делить.
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кста, а хто як голосував??? Хто доєднався до слуг уродів?
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ПЕСикам залишається тікі облизуватись.. 5 років просрали, тепер лише скавунчать Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК - Цензор.НЕТ 8529
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зеботара... череда баранів, що з вас візьмеш? навіть не посперечатись...
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до речі, побачив на фотці на https://www.depo.ua/ukr/politics/rada-pidtrimala-dostrokove-zvilnennya-tsvk-201909131027977 - Зажопи та риги (ну, ті, які позафракційні рижемразівські та "заминуле") - вони всі ввійшли в коаліцію з слугами уродів; юдьчині - на дві третини уроди.
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341 голос. Значит не только СН . И главное- все по закону.
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По закону їх 7 років не можна чіпати, чи ви про бурятський?
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головний законодавчий орган - Верховна Рада.. раз дозволили, так тому й бути.. вчи матчасть Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК - Цензор.НЕТ 8323
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Соуги урода+ весь жопоблок + 20 бютовцев, ЕС и Голос 0 голосов
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Угу мертвечюк и бют ваши верные соратники
Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК - Цензор.НЕТ 9853
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Дивлячись на те що "Голос" як і БПП єдині з партій хто не дав жодного голосу при голосуванні стає зрозуміло що Вакарчук є звичайним соєвим ленососом
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Так с тем что СН и опзж это одно и тоже ты не против?
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В Киеве уже можно ставить памятник зелёным человечкам, как в крыму. А рядом посадить котика-Бегемотика с примусом, как у классика.
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рощен пускает пэну
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доляр сьогодні вже 24,5.. шось таки робиться
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Когда диверсанты внедряются в другую страну для совершения небогоугодной спецоперации , то их потом стараются поскорее эвакуировать обратно, что бы у них не проснулась совесть и они не заговорили.
Судьба этих членов ЦИК будет печальна. Пропадут по тихому без шуму и пыли.
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додивився відео до кінця: половина присутніх нардепів встає, аплодує та знімає себе на хенді. Діджиталізація чи все ж таки дебілізація?
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Кивалову уже предложили возглавить ЦИК? Шуфрич то заведует свободой слова.
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Уверен, теперь украинцы правильно проголосуют на референдуме о русском как первом государственном и о ЛАР и ДАР.
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да, Юлины таки голосовали за роспуск. Бить принципиальной он смогла недолго.
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Андрій Парубій
21 хв. ·

Розпуск чинного складу Центральної виборчої комісії - це не просто кричуще неправове рішення, і не лише черговий крок до повної узурпації влади Президентом.

Це підготовка масштабної реалізації так званого плану Штайнмайєра, а насправді - путінського плану легітимізації окупованих територій Донбасу, проведення там виборів за участю проросійських бойовиків.

Не випадково це рішення «зелені» проголосували разом з медведчуківською «Опозиційною платформою - за життя».

Закликаю усі державницькі сили об'єднувати зусилля, щоби не допустити ганебної капітуляції та демонтажу держави Україна.
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Слова без ссылки на НПА, просто слова политика, за которые он не несет ответственности. .
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нормативно-правовой акт) тоесть закон, постановление и т.д.)
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Вы посмотрите как зелебобики власти жаждут...они даже в пятницу, день когда все правильные депутаты бухают в ресторане, пришли сдавать Украину *****.... Такого даже при яныке не было!
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Не нужно малоросам украинское государство, что тут поделать, даже война и жертвы не останавливают их в дьявольском безумии.
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Зеля молодец)
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Пора вимагати широкої автономії для Галичини!
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Захоплення влади. Яник дивиться, і з тихим сумом називає себе ******** коровою
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Порох, а что же ты не переназначал ЦВК 3 года, а назначил только под выборы. Там три четверти от мародерской маленькой БПП-ПЕС, остальное от несуществующего НФ.
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Меня терзают смутные сомнения. Как бы это не для проведения выборов в ОРДЛО
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