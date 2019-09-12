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 21-летний разведчик Юрий Бурдейный погиб под Авдеевкой 10 сентября. ФОТО

В зоне проведения ООС, в районе Авдеевки, 10 сентября погиб 21-летний боец Вооруженных сил Украины Юрий Бурдейный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что военный был родом из села Ирклиев Чернобаевского района.

"Еще одна потеря черкащанина... Погиб уроженец Чернобаевщины, старший солдат Юрий Бурдейный. В свои 21 Юрий был старшим разведчиком-оператором разведывательной роты. Светлая память Герою и соболезнования близким", – написал Шевченко.

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По данным чиновника, трагедия случилась в районе Авдеевки Донецкой области.

На странице aphareus в Twitter были опубликованы фото Юрия:

21-летний разведчик Юрий Бурдейный погиб под Авдеевкой 10 сентября 01

21-летний разведчик Юрий Бурдейный погиб под Авдеевкой 10 сентября 02
21-летний разведчик Юрий Бурдейный погиб под Авдеевкой 10 сентября 03
21-летний разведчик Юрий Бурдейный погиб под Авдеевкой 10 сентября 04

Источник: https://censor.net.ua/n3147939
 
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