 "У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил изданию theБабель.
"У этого Президента мое заявление об отставке будет всегда на столе", - сообщил министр.
Издание отмечает, что вечером 11 сентября в нескольких Telegram-каналах появились сообщения об отставке Авакова. В этих сообщениях каналы ссылались на собственные источники.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании Кабинета министров.
В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что Аваков должен сохранить пост министра внутренних дел на переходной период сроком в полгода. По его словам, за это время министр МВД должен набрать новую команду и начать реформу полиции, которую украинцам обещали провести после реформы патрульной полиции.
он это говорил, когда другие политики Украины уже осторожничали...
Кого вместо него поставит зе как думаешь?
https://storage2.censor.net/video/3/040219_ava.mp4
здесь дата...
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2015 р. № 878
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України
МВС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Мне сильно любопытно, что указано в методичках песикив, скоро узнаем, пока они сами ф шоке