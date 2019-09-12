 "У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил изданию theБабель.

"У этого Президента мое заявление об отставке будет всегда на столе", - сообщил министр.

Издание отмечает, что вечером 11 сентября в нескольких Telegram-каналах появились сообщения об отставке Авакова. В этих сообщениях каналы ссылались на собственные источники.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании Кабинета министров.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что Аваков должен сохранить пост министра внутренних дел на переходной период сроком в полгода. По его словам, за это время министр МВД должен набрать новую команду и начать реформу полиции, которую украинцам обещали провести после реформы патрульной полиции.