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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2869) МВД (7936) отставка (2452)

 "У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал информацию, появившуюся в некоторых Telegram-каналах о его отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил изданию theБабель.

"У этого Президента мое заявление об отставке будет всегда на столе", - сообщил министр.

Издание отмечает, что вечером 11 сентября в нескольких Telegram-каналах появились сообщения об отставке Авакова. В этих сообщениях каналы ссылались на собственные источники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании Кабинета министров.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что Аваков должен сохранить пост министра внутренних дел на переходной период сроком в полгода. По его словам, за это время министр МВД должен набрать новую команду и начать реформу полиции, которую украинцам обещали провести после реформы патрульной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3147938
 
 
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уходи сам - зачем ждать и терять время - ведь это все равно будет и скоро
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Время-деньги, кожен тиждень при кориті то пару лямів $ в кишені, того вони і тримаються до останнього
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Не скажи, за пол года можно еще столько бабла срубить на крышевании контрабаса и наркоты, что каждый лишний день карман радует
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Готов , к "красному террору"?/крим.беспределу/ Аваков, это товарисч Берия...и после того как он выполнит задуманное прогрессором, появится тов.Жуков.на голубом вертолете
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посмотри на видео и дату....
он это говорил, когда другие политики Украины уже осторожничали...
Кого вместо него поставит зе как думаешь?
https://storage2.censor.net/video/3/040219_ava.mp4
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Если подумать, то первая тройка самых влиятельных людей в Зекоманде будет выглядеть так: Коломойский, Аваков и Портнов. Любого из этих трех Зеленский не сможет отстранить от принятия решений, т.к. Вова в "своей" команде в черт знает каком десятке и силенок у него не хватит.
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Это, пан Бе-бе-беков, ваши игры с Президентом. Торг.
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у тєх ручкі а у етава пєпэльніца так кто бос "У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке - Цензор.НЕТ 5293
"У этого Президента мое заявление будет всегда на столе", - Аваков прокомментировал информацию о своей отставке - Цензор.НЕТ 8007
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Зачем Аваков написал заявление преЗеденту?

ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2015 р. № 878

Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України



МВС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
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а при чем тут заявление? кабмин и всех министров назначает и снимает верховная рада!
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Ага, из рубрики честный цыган на охране сундука с деньгами ночью
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Товарищ, господин, пан Аваков, при вас в полиции не поменялось НИЧЕГО, токо название!!!!
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Мне непонятна логика действий Зе с начальством в МВД,На улицах криминал правит бал,а полиция обслуживает рейдеров и шествия.Нет патрулирования микрорайонов,посёлков со стороны НП и НГ .Артель напрасный труд.Население сам на сам с бандитами.
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так... налицо какой-то явный ну если не конфликт, то как минимум сильное противостояние между Аваковым и Зеленским.
Мне сильно любопытно, что указано в методичках песикив, скоро узнаем, пока они сами ф шоке
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