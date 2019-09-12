 Союз украинских предпринимателей призывает инициатора отозвать законопроект №1210, который вредит развитию бизнеса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Союз украинских предпринимателей.
Свой призыв они обосновали следующими причинами:
1. Усложняется администрирование налога на прибыль и трансфертное ценообразование (ТЦО)
Предложенные изменения относительно ТЦО значительно расширяют права налоговых органов, возлагая при этом значительный груз на плательщиков налогов. Вводится ряд новых разниц между финансовым и налоговым учетом, что еще больше усложняет исчисление налога на прибыль предприятий. Вместо этого украинский бизнес подчеркивает необходимость замены налога на прибыль налогом на выведен капитал (ННВК).
ННВК предусматривает упрощенную модель расчета налога, поэтому административная нагрузка на бизнес облегчается. Объектом внимания Государственной налоговой службы Украины становятся только операции с неплательщиками налога на выведенный капитал, что упрощает его администрирование и убирает возможности для коррупции в фискальных органах.
2. Вводится дополнительное регулирование, а для некоторых отраслей существенно увеличивается налогообложение с нарушением принципа стабильности налогового законодательства. Срок вступления в силу законопроекта должен учитывать п. 4.1.9. НКУ, а изменения правил и ставок должны быть прогнозируемыми.
3. Исключается из НКУ положение о личной ответственности налоговых инспекторов.
СУП обращает внимание на полную безнаказанность за необоснованные доначисления по налогам и сборам должностных лиц контролирующих органов при осуществлении ими своих полномочий. По Индексу глобальной конкурентоспособности, деятельность контролирующих органов признана одним из ключевых препятствий ведения бизнеса в Украине.
Бизнес отмечает, что персональную ответственность представителей контролирующих органов надо не отменять, а наоборот - усилить. Участники СУП вместе с бизнес-омбудсменом и экспертной средой разработали соответствующий проект закона.
4. Увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, даже при необлагаемых и льготных операциях.
5. Вводятся ограничения расходов на проценты по кредитам, что увеличит фискальную нагрузку и установит экономически неоправданные ограничения по любым займам от резидентов, нерезидентов, связанных и несвязанных лиц. Создает неблагоприятные условия для привлечения кредитования.
6. Вводится налогообложение курсовых разниц - увеличение административного давления на компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, а также внешних инвесторов. Соответствующая инициатива приведет к торможению развития экономики.
7. Вводится налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи, что является экономически неоправданным.
Союз украинских предпринимателей отмечает, что проект закона №1210 предусматривает введение инициатив, которые существенно отягощают налоговое администрирование и являются вредными для развития украинского бизнеса и экономики в целом.
Вместо этого СУП призывает поддержать проект закона №1185 о введении налога на выведен капитал без потерь наполнения бюджета.
Ну и по традиции повысить на все цены. Шоб всем было хорошо.
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
Вас ввели в заблуждение....
Одно дело налог на прибыль заменить налогом с оборота совсем другое дело заменить совершенно левым налогом на вывезенный капитал! Ты типа тут работаешь налог не платишь вообще, потому что якобы не выводишь капитал, а по факту, капитал ты выводишь, но через какие нибудь фиктивные закупки или возврат кредита который ты выдал сам себе через левую фирму....Вообще шикарно!
Курсовые разницы и так облагались налогом на прибыль (точнее учитывались при его расчете, как в составе доходов, так и расходов, что в принципе логично). Но если эти дебилы решили облагать курсовые разницы отдельно.....Надо конечно почитать это законопроект если это так то это конечно жесть. Они значи пускают гривну в пике, а ты за это еще и налого заплати
Бачили очі що руки обирали - тепер їжте хочь повилазьте.
От ревизии нас может спасти только кража.
Со взломом или без? - Естественно со взломом!
Статья 89 пункт 2. До шести лет. Не пойдет!
Ведь кражи не будет!
Все уже украдено до нас!
Так что теперь пусть хавают полной ложкой.