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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) налоги (2643)

 Союз украинских предпринимателей призывает инициатора отозвать законопроект №1210, который вредит развитию бизнеса

Союз украинских предпринимателей (СУП) после профессионального ознакомления с проектом Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" №1210 от 30 августа 2019 настаивает на отзыве соответствующего законопроекта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Союз украинских предпринимателей.

Свой призыв они обосновали следующими причинами:

1. Усложняется администрирование налога на прибыль и трансфертное ценообразование (ТЦО)

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Предложенные изменения относительно ТЦО значительно расширяют права налоговых органов, возлагая при этом значительный груз на плательщиков налогов. Вводится ряд новых разниц между финансовым и налоговым учетом, что еще больше усложняет исчисление налога на прибыль предприятий. Вместо этого украинский бизнес подчеркивает необходимость замены налога на прибыль налогом на выведен капитал (ННВК).

ННВК предусматривает упрощенную модель расчета налога, поэтому административная нагрузка на бизнес облегчается. Объектом внимания Государственной налоговой службы Украины становятся только операции с неплательщиками налога на выведенный капитал, что упрощает его администрирование и убирает возможности для коррупции в фискальных органах.

2. Вводится дополнительное регулирование, а для некоторых отраслей существенно увеличивается налогообложение с нарушением принципа стабильности налогового законодательства. Срок вступления в силу законопроекта должен учитывать п. 4.1.9. НКУ, а изменения правил и ставок должны быть прогнозируемыми.

3. Исключается из НКУ положение о личной ответственности налоговых инспекторов.

СУП обращает внимание на полную безнаказанность за необоснованные доначисления по налогам и сборам должностных лиц контролирующих органов при осуществлении ими своих полномочий. По Индексу глобальной конкурентоспособности, деятельность контролирующих органов признана одним из ключевых препятствий ведения бизнеса в Украине.

Бизнес отмечает, что персональную ответственность представителей контролирующих органов надо не отменять, а наоборот - усилить. Участники СУП вместе с бизнес-омбудсменом и экспертной средой разработали соответствующий проект закона.

4. Увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, даже при необлагаемых и льготных операциях.

5. Вводятся ограничения расходов на проценты по кредитам, что увеличит фискальную нагрузку и установит экономически неоправданные ограничения по любым займам от резидентов, нерезидентов, связанных и несвязанных лиц. Создает неблагоприятные условия для привлечения кредитования.

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6. Вводится налогообложение курсовых разниц - увеличение административного давления на компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, а также внешних инвесторов. Соответствующая инициатива приведет к торможению развития экономики.

7. Вводится налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи, что является экономически неоправданным.

Союз украинских предпринимателей отмечает, что проект закона №1210 предусматривает введение инициатив, которые существенно отягощают налоговое администрирование и являются вредными для развития украинского бизнеса и экономики в целом.

Вместо этого СУП призывает поддержать проект закона №1185 о введении налога на выведен капитал без потерь наполнения бюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3147937
 
   
 Топ комментарии
 
Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, СЦУКА, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
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Не-не-не. Теперь только сглатывать. Спілка українських підприємців закликає ініціатора відкликати законопроєкт №1210, який шкодить розвитку бізнесу - Цензор.НЕТ 8014

Ну и по традиции повысить на все цены. Шоб всем было хорошо.
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СУП вирішив що з СН юшки не звариш. Спілка українських підприємців закликає ініціатора відкликати законопроєкт №1210, який шкодить розвитку бізнесу - Цензор.НЕТ 1432
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Не-не-не. Теперь только сглатывать. Спілка українських підприємців закликає ініціатора відкликати законопроєкт №1210, який шкодить розвитку бізнесу - Цензор.НЕТ 8014

Ну и по традиции повысить на все цены. Шоб всем было хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
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Призывать нужно уволить подонка гетьманцева с должности советника Зели,по причине лоббироания закона который укрепляет коррупцию и возводит её на новый уровень.
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товарищ Сталин.., произошла чудовищная ошибка... Спілка українських підприємців закликає ініціатора відкликати законопроєкт №1210, який шкодить розвитку бізнесу - Цензор.НЕТ 8570
Вас ввели в заблуждение....
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Что это за бред,включайте сознание джугашвилефил.
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Зебилы, как правильно сказал барыга, самостоятельно даже будку в своей жизни не построили, но отнять и поделить у них в крови
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Ну замена налога на прибыль налогом на вывезенный капитал - ***** треснет!
Одно дело налог на прибыль заменить налогом с оборота совсем другое дело заменить совершенно левым налогом на вывезенный капитал! Ты типа тут работаешь налог не платишь вообще, потому что якобы не выводишь капитал, а по факту, капитал ты выводишь, но через какие нибудь фиктивные закупки или возврат кредита который ты выдал сам себе через левую фирму....Вообще шикарно!
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Не знаю...развитию бизнеса Зеленых человечков не вредит.
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Жопа теперь всем зебилам предпринимателям Спілка українських підприємців закликає ініціатора відкликати законопроєкт №1210, який шкодить розвитку бізнесу - Цензор.НЕТ 7781
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И незебиловым барыгам тоже. Начинайте жить честно. Ишь как раскукарекались.
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Не получится честно. Потому как хрен ты сосчитаешь, сколько налога надо заплатить и в любом случае сделаешь ошибку. А к тебе придет инспектор, нарисует штраф и плати - ответственности он не понесет. Ни за свои действия, ни за кривожопость закона.
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Налогообложение курсовых разниц это конечно зебильный шедевр!
Курсовые разницы и так облагались налогом на прибыль (точнее учитывались при его расчете, как в составе доходов, так и расходов, что в принципе логично). Но если эти дебилы решили облагать курсовые разницы отдельно.....Надо конечно почитать это законопроект если это так то это конечно жесть. Они значи пускают гривну в пике, а ты за это еще и налого заплати
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Уверен на 100% что все эти бизнесменчики орали пропагандонскую лапшу что хуже не будет,только никто не уточнял для кого.
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Хренушки.
Бачили очі що руки обирали - тепер їжте хочь повилазьте.
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Нужно ведь как то компенсировать все льготы которые получил беня коломойша.Поприкалывались на выборах теперь получите и распишитесь
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можно перечень льгот? кем ты там у коломойши работаешь?)
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А чого ж ви хотіли? Папередніки брали кредити, зміцнювали гривну. Зміцнили. Від кредитів МВФ відмовились, за них доводилось детально звітувати. Тепер будуть доїти нарІд, і звітувати нікому не доведеться. Краса
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А сколько миллиардов долгов пэця списал оллигархам забыл?????
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не забыл... - поэтому он и пролетел на выборах..., и возможно сядет....
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Что может нас спасти от ревизии? - Простите, не нас, а вас.
От ревизии нас может спасти только кража.
Со взломом или без? - Естественно со взломом!
Статья 89 пункт 2. До шести лет. Не пойдет!
Ведь кражи не будет!
Все уже украдено до нас!
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Я не могу понять. Этот "средний бизнес" так же как и "мелкий" работал через ФОПов и налогов практически не платил. И чем им был плох Порох? Они мечтали что им при Зеле еще из казны доплачивать будут? Бежали за Зе голосовать аж тапки роняли.
Так что теперь пусть хавают полной ложкой.
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Блин, да когда же Вы привыкните а тому, что каждая новая власть начинает работу с ужесточения налогового бремени. По другому в этой стране работать НЕ УМЕЮТ. Затягиваем пояса. Секс с женой только через кассовый аппарат...
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чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить
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