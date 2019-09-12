 Союз украинских предпринимателей призывает инициатора отозвать законопроект №1210, который вредит развитию бизнеса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Союз украинских предпринимателей.

Свой призыв они обосновали следующими причинами:



1. Усложняется администрирование налога на прибыль и трансфертное ценообразование (ТЦО)

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Предложенные изменения относительно ТЦО значительно расширяют права налоговых органов, возлагая при этом значительный груз на плательщиков налогов. Вводится ряд новых разниц между финансовым и налоговым учетом, что еще больше усложняет исчисление налога на прибыль предприятий. Вместо этого украинский бизнес подчеркивает необходимость замены налога на прибыль налогом на выведен капитал (ННВК).

ННВК предусматривает упрощенную модель расчета налога, поэтому административная нагрузка на бизнес облегчается. Объектом внимания Государственной налоговой службы Украины становятся только операции с неплательщиками налога на выведенный капитал, что упрощает его администрирование и убирает возможности для коррупции в фискальных органах.



2. Вводится дополнительное регулирование, а для некоторых отраслей существенно увеличивается налогообложение с нарушением принципа стабильности налогового законодательства. Срок вступления в силу законопроекта должен учитывать п. 4.1.9. НКУ, а изменения правил и ставок должны быть прогнозируемыми.



3. Исключается из НКУ положение о личной ответственности налоговых инспекторов.

СУП обращает внимание на полную безнаказанность за необоснованные доначисления по налогам и сборам должностных лиц контролирующих органов при осуществлении ими своих полномочий. По Индексу глобальной конкурентоспособности, деятельность контролирующих органов признана одним из ключевых препятствий ведения бизнеса в Украине.

Бизнес отмечает, что персональную ответственность представителей контролирующих органов надо не отменять, а наоборот - усилить. Участники СУП вместе с бизнес-омбудсменом и экспертной средой разработали соответствующий проект закона.



4. Увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, даже при необлагаемых и льготных операциях.



5. Вводятся ограничения расходов на проценты по кредитам, что увеличит фискальную нагрузку и установит экономически неоправданные ограничения по любым займам от резидентов, нерезидентов, связанных и несвязанных лиц. Создает неблагоприятные условия для привлечения кредитования.

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6. Вводится налогообложение курсовых разниц - увеличение административного давления на компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, а также внешних инвесторов. Соответствующая инициатива приведет к торможению развития экономики.



7. Вводится налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи, что является экономически неоправданным.



Союз украинских предпринимателей отмечает, что проект закона №1210 предусматривает введение инициатив, которые существенно отягощают налоговое администрирование и являются вредными для развития украинского бизнеса и экономики в целом.



Вместо этого СУП призывает поддержать проект закона №1185 о введении налога на выведен капитал без потерь наполнения бюджета.