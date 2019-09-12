 Рада сегодня рассмотрит законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Рады.
Отмечается, что Рада рассмотрит проект №1030. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа.
Кроме этого, нардепы рассмотрят внесение ряда изменений в Конституцию:
- о внесении изменений в регламент Верховной рады по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной рады или заседаний комитетов ВР;
- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда;
- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии;
- о внесении изменений в закон "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины;
- о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов;
- о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы и другие.
Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию страны.
"кинули" євробляхерів Гройсман і Южаніна.
Останній раз -на 10 млрд..
уже в ошейнике!
мені особисто не подобається такий "типаж".. але це справа смаку..
тобто абсолютну більшість порохоботів Цензора.. )
крапка.
але не раніше,порохоботи.