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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) законопроект (2142) евробляхи (144)

 Рада сегодня рассмотрит законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Рада планирует рассмотреть законопроект об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Рады.

Отмечается, что Рада рассмотрит проект №1030. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект зарегистрирован 29 августа.

Кроме этого, нардепы рассмотрят внесение ряда изменений в Конституцию:

- о внесении изменений в регламент Верховной рады по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной рады или заседаний комитетов ВР;
- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда;
- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии;
- о внесении изменений в закон "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины;
- о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов;
- о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы и другие.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла за основу законопроект об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент

Источник: https://censor.net.ua/n3147935
 
 
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как єврабляхєр хачу задать вапрос развє толька із за атсрочькі ми родіну прадавалі галасуя за зё Рада сегодня рассмотрит законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях" - Цензор.НЕТ 3845
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твоя "евробляха" это раздолбанный Богдан, который трычи на тыждень у район їздыть
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Тебе шо мало платят за твои пасквили ??? Так иди тогда цемент таскай, чтоб заработать на "Форзу".
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Ты уже в Болгарии ? Чи може украинского проксика не нашлось , путриот ? Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 1761
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те що ТУТ ґебельси пукіна переодично ґавкають то в бік шмарклі то за нього -(розгойдують ту саму останню звивину бидла), не робить а ні підлувато=хуцпату шмаркліну мішпуху а ні ґебельсів пукіна янголами... Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 1281 Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 1281
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Скоро преЗедент Зелинский снизит тарифы тем, кто за него голосовал!!! А сволочные парахаботы, как всигда впралете.
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Соеголовые по любому поводу свое лайно втюхивают! ))) Это у них называется - кохаты Украину!))
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В смысле? Вроде бляхеры топили за Зе. Всё мечтали растаможку "по писят". Ну кинул их клоун, так шож теперь, "у него нет на это полномочий". Будут пистеть - позвоним Баканову Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 2224
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бл..ська демагогія.

"кинули" євробляхерів Гройсман і Южаніна.
Останній раз -на 10 млрд..
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Непавда ваша... У преЗедента Зелинсково голова гороховая, глупых законов он не втюхивает.
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зедутанг женского пола
уже в ошейнике!

Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 1273
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і шо ?

мені особисто не подобається такий "типаж".. але це справа смаку..
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Всех, кто п#здит на президента в спам.
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всі ,хто обливає лайном БЕЗ ЖОДНИХ ДОКАЗІВ,лише "із власного бачення" -в спам..
тобто абсолютну більшість порохоботів Цензора.. )
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А ЧЁ только отсрочка , то зеленый говорил я еще не президент,то рада не еще не зеленая, то кабмин не тот. Все уже зеленые - а отсрочка Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 9656
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відлік 100 днів,після якого ЗАПИТАЄМО ЗА ВСЕ у ЗЕ пішов 29-го серпня.
крапка.
але не раніше,порохоботи.
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от і ФСЬО!! Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 2884 при мобілізації бидлоти перед виборами політ-технологи мобілізували ВСЕ БИДЛО тупориле... і голоси 500тис євроБлЯхєров та їх"радних і бліскіх" не були зайвими... А ЗАРАЗ ВЖЕ ОЧЕВИДНО що тих злодюжек ОДНАРАЗОВО використали... і замість "ШАРИ" вони отримають лише відстрочку виплат на 4 місяці.. для БЮДЖЕТА ці шмаркліни забавки будуть коштувати принаймі 10млн грн... Рада сьогодні розгляне законопроєкт про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 3062 отака добра шмаркля
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