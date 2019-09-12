EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  5017  127
Все про:ВР (23606) налоги (2643) Федорин (2) Слуга народа (297)

 Фискальные инициативы "Слуги народа" – грубейшая политическая и экономическая ошибка, - сооснователь Bendukidze Free Market Center Федорин

Рада в быстром порядке рассматривает несколько налоговых законопроектов, которые приведут к существенному ухудшению предпринимательского климата, ударят по украинскому малому и среднему бизнесу.

Об этом пишет сооснователь Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Это делается под лозунгами "детенизации", "выполнения международных обязательств Украины", и – хотя не озвучивается вслух – необходимости провести непопулярные реформы, пока есть поддержка в парламенте.

Владимир Федорин объясняет, что результатом принятия проекта закона будет усиление коррупции, резкий рост недовольства самозанятых, дополнительный отток экономически активного населения за границу и полная остановка инвестиционной активности значительной части среднего бизнеса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства

Безусловно, Украина нуждается в повышении эффективности налоговой системы. Разнобой ставок, неравные условия конкуренции из-за необлагаемого теневого импорта, привилегированное положение налогоплательщиков – олигархов – все это подавляет инвестиционную среду и является одним из ключевых факторов бедности нашей страны.

Однако без шагов навстречу бизнесу без снижения номинальных ставок все чисто фискальные шаги будут справедливо восприниматься украинцами как триумф бюрократии, нарушение общественного договора и обман доверия,
– написал Федорин.

Также он отмечает, что "фискальные инициативы "Слуги народа", а конкретно – Данила Гетманцева – грубая политическая (что ведет к кризису доверия к президенту и новой власти) и экономическая ошибка. Чтобы начать быстро развиваться, Украине нужна радикальная стимулирующая реформа налоговой системы, а не торжество азаровщины, лишенное какой-либо логики, кроме логики хапка".

Союз украинских предпринимателей считает, что все эти законопроекты могут привести к трагическим последствиям для украинского бизнеса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк

Европейская бизнес-ассоциация насчитала 13 подводных камней законопроекта 1210.

"Эксперты Ассоциации выражают свою оговорку о нецелесообразности принятия законопроекта в таком виде и в чрезвычайно сжатые сроки, предлагаемые в связи с неотложным статусом законопроекта. Ассоциация полностью поддерживает заявление премьер-министра Украины о том, что налоговая реформа должна начаться весной 2020 года, а изменения в налоговое законодательство должны вступить в силу с 2021 года", – цитирует Федорин обращение ЕБА.

Источник: https://censor.net.ua/n3147933
 
   
 Топ комментарии
 
послушай меня зебобик - эти уроды приняли три закона по которым появляются новые налоги, поднимаются штрафы и вводятся проверки. как ты думаешь кто будет торгашам компенсировать убытки? ТЫ!!! ТЫ БОБИК!!!! именно ты будешь платить больше.... и это правильно! лохи должны платить больше!
 показать весь комментарий
 
нормально. бизнес уйдет в тень всего лишь и инвесторов сюда палками не загонишь. ну кроме кацапских

эти зеленые бабуины скачками прут в таежный союз.. "все идет по плану"
 показать весь комментарий
 
Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, СЦУКА, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
О, Лахта перешла уже на прямые подстрекательства к Путчу. Видно, ***** очень неймется отхватить еще кусок Украины во время наших беспорядков.
 показать весь комментарий
 
🐖🐖🐖, не спешите ПОПу драть, будет музыка играть!
Будем пасссматреть!!
😁
 показать весь комментарий
 
Да ты, мусорок, там всю жизнь провел, тебе не привыкать
 показать весь комментарий
 
урод голодний ...п"ять років не при кормушці ...тепер має встигнути нажертися поки КАЗЛИ не опам"яталися
 показать весь комментарий
 
Ці фотографи та цирульники з трускавецькими дипломами дров наламають.
 показать весь комментарий
 
 
А что такое "мошна"? Это мошонка? Тебе к врачу надо
 показать весь комментарий
 
если ты подумал,что мошна -это мошонка,то к врачу надо тебе)
 показать весь комментарий
 
 
а реально,зебильо...может зебоба наконец налоги заплатит - хоть раз за войну,а премьер коммуналку ?
 показать весь комментарий
 
 
Більш хитрожопої і аморальної мразі ніж челнокі з картатими сумками і лоточники Фопи не існує. Їм завжди було наср.и на Україну. Вони завжди переживали лише за свою дупу і за свої гаманці. Вони були в перших рядах тої бидлоти якій мова, армія і гідність на хліб не мажеться і які голосували за зелену макаку бо " барига вкрав всі їхні гроші". Що ж нехай отримують членом Вови по своїм розкатаним губонькам. Зразок божественної справедливості.
 показать весь комментарий
 
 
какие же вы уроды! дворцы виллы и бентли у чинуш депутатов судей прокуроров, но виноваты у вас обычные роботяги!(которые да, наверно спрятали 5000тыс от налоговой) просто потому что до прокурора дотянутся у тебя руки коротки!!
 показать весь комментарий
 
 
не відповідає дійсності, що всі фопи - кацапськомовні крохобори..

там такий самий розподіл на справжніх патріотів і бариг,
як цілком у суспільстві
 показать весь комментарий
 
Развелось тут "ыкспердов"...если б ещё налоги платил так, как языком чешет.
 показать весь комментарий
 
 
От знаєте, можна по-різному ставитися до Юща, але малий бізнес при ньому процвітав. І зробив свій вклад в те, що ріст ВВП тоді сягав 7-8%. А чому? Бо малому бізнесу ніхто не закручував гайки! І так завдяки тому, що влада не кошмарила бізнес, покращився інвестклімат і тоді в Україну щороку заходили рекордні 10-11 млрд баксів іноземних інвестицій. В 2019 дай Бог щоб 3 млрд зайшло...

До речі, де обіцяні Зе податкові канікули малому бізнесу? Хай би бізнес малий спочатку на ноги став, а потім можна думати і про збільшення податків, і про касові апарати і тд.
Про мене, зараз касові апарати ввести потрібно ЛИШЕ для окремих видів діяльності. Наприклад, щоб алкоголь та цигарки в кіосках продавали виключно з чеками...
 показать весь комментарий
 
Алкоголь та табак через акцизи бабло навертають .
..*Стратегічний продукт *!..Краще б з *палёнками * та *розлівайками * боролись .
 показать весь комментарий
 
найважча хвороба економіки України - монополізм олігархів,

але Зеленський(тобто Коломойський) вирішив це не чіпати ?

а як завжди.. наїхати на дрібний бізнес
 показать весь комментарий
 
що значить "як завжди"? Хіба Великий Петро Пятий дозволяв собі щось подібне?
 показать весь комментарий
 
 
В натуре, группа пенсионеров, которые уже не платят налогов, обсуждают на Цензоре уплату налогов...
 показать весь комментарий
 
 
Здається, у прихильників петі з тутешнього форуму з'явився новий потужний провидець замість пономаря з його анакондою - кацапський вундеркінд вова фєдорін..
 показать весь комментарий
 
 
Іканаміст-викладач давньогрецької та латинської мов з Мацкви.
 показать весь комментарий
 
 
Никаких вставаний! Должно быть как в Японии - 85% вовь образованных предприяий должны банкротиться в течении года. Только тогда будет реальная конкуренция.
 показать весь комментарий
 
Налоговые новшества от ПСН нормальные,но только если в Украине не будут мелькать олигархи со своим крупным без налоговым монопольным бизнесом Фіскальні ініціативи "Слуги народу" - груба політична й економічна помилка, - співзасновник Bendukidze Free Market Center Федорін - Цензор.НЕТ 7035
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх