 Тяжело раненого украинского воина доставили в больницу Днепра, он без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких, - Губа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.
"В 22.10 в аэропорту Днепра приземлился военный вертолет с тяжелораненым защитником, он без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких", - написала она.
По ее словам, военнослужащий был направлен в областную больницу им. Мечникова.
"Спасибо всем, кто боролся за жизнь Солнышка в районе ООС и принимал участие в эвакуации на всех этапах в больницу", - добавила Губа
В штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки наемники РФ 18 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих: двое погибли, еще один был тяжело ранен.
Одужання всім пораненим бійцям.
Нехай Господь оберігає.
Развод лохов он обещает. Если между ВСУ и рашистами станут миротворцы ( а миротворцы сами знаешь откуда будут) то ето даже хуже чем приднестровье. Украина навсегда теряет дамбас а вместо етого берет его на свое содержание. Все что ***** и хотел. Стрелять они и дальше будут по Украине, зато Украина им не сможет ответить потому чтоих будут прикрывать *миротворцы* по которым стрелять нельзя. Боевики так же будут проходить на украинскую территорию, убивать наших и уходить назад в свое ОРДЛО где их не достанет ниодин закон.