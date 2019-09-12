 Тяжело раненого украинского воина доставили в больницу Днепра, он без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких, - Губа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"В 22.10 в аэропорту Днепра приземлился военный вертолет с тяжелораненым защитником, он без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких", - написала она.

По ее словам, военнослужащий был направлен в областную больницу им. Мечникова.

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"Спасибо всем, кто боролся за жизнь Солнышка в районе ООС и принимал участие в эвакуации на всех этапах в больницу", - добавила Губа

В штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки наемники РФ 18 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих: двое погибли, еще один был тяжело ранен.