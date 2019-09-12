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 Тяжело раненого украинского воина доставили в больницу Днепра, он без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких, - Губа

Поздно вечером 11 сентября в Днепре приземлился вертолет с тяжелораненым украинским военнослужащим из района проведения ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"В 22.10 в аэропорту Днепра приземлился военный вертолет с тяжелораненым защитником, он без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких", - написала она.

По ее словам, военнослужащий был направлен в областную больницу им. Мечникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, еще один получил тяжелое ранение на Донбассе. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб ОС

"Спасибо всем, кто боролся за жизнь Солнышка в районе ООС и принимал участие в эвакуации на всех этапах в больницу", - добавила Губа

В штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки наемники РФ 18 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих: двое погибли, еще один был тяжело ранен.

Тяжело раненого украинского воина доставили в больницу Днепра, он без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких, - Губа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147931
 
 
 Топ комментарии
 
Поранених в небойові втрати записувати не виходить.
Одужання всім пораненим бійцям.
Нехай Господь оберігає.
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Свети, Солнышко, и дальше! Просто живи!
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Поранених в небойові втрати записувати не виходить.
Одужання всім пораненим бійцям.
Нехай Господь оберігає.
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если бы не было войны, то не было бы и причин небоевых. Только сегодняшним экспертам не надо знать, что есть причины и последствия и есть феномены этих последствий.
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Когда уже наши перестанут стрелять, ведь просто нужно перестать стрелять
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Свети, Солнышко, и дальше! Просто живи!
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Боже дай сил Воїну України !!! Лікарям м*яку руку та вивільних та якісних рухів....
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Двое погибших за сутки,Израиль за убитых своих граждан уничтожает без предупреждения,а эта тварь Зеленая даже не соизволит прокоментировать почему мордор не соблюдаети убивает наших граждан
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Как надо было цемеха отдать,так зекоманда вспомнила про то как Израиль отдал 1000 террористов за одного капрала.А то что Израиль делает в ответ на одного погибшего Зелнные Шиаркли молчат в тряпочку.Ублюдочные лицимеры.
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Вообще то Израиль оккупант.. в роли жертвы там арабы.
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Про Израиль и Палестину , ясно одно, поддерживающие Израиль , говорят что жертва Израиль , ну а мусульмане говорят что жертва палистина . Воины будут до тех пор пока есть идиоты , которые согласны в них учавствовать и разрабатывать для них оружие
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Причем тут поддерживающие? Есть интересы а есть факты.. Израиль оккупировал арабские территории в том числе Голанские высоты в 1967 году.. читайте второй абзац.. https://uk.wikipedia.org/wiki/Голанські_висоти
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Я не хочу читать, я понимаю что Израиль должен защищать себя ,или Израиля не станет . Скорее всего эти высоты стратегически важны для защиты, и имея под боком страну которая постоянно обстреливает ,до куда ракеты долетают, должны иметь стратегические точки обороны. Или Израиль и Палестина ведут мирные переговоры, имеют экономическое сотрудничество и вообще живут мирно, вот только Израиль отжимать территории....
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Представим что ***** отправляет солдат воевать в Украину, на танках с оружием, а те говорят- да иди ты нах Вовочка, я вызывался защищать свою территорию, а не нападать на соседнюю страну, в которой у меня к тому же знакомые и родственники. Был бы захват Крыма ? - нет. Была бы воина в Донецке ? -нет. Пока есть дебилы берущие в руки оружие что бы грабить соседские страны под мирным предлогом, воины будут
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Двоє загилих і поранений, 18 обстрілів за сутки, це є перемир"я??? зЕ,ти як почуваєшся???
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Зекоманда со своим стремлением к миру подошли в плотную к капитуляции и деморализации украинцев(земалоросов это ге касается).А соц.сети не только мы читаем.Его так подталкивают к полной капитуляции-если Зелена Шмаркля готова на мир за любую ценк,то цену будет аыставлять кремль.Зелебобо сейчас в вилке.Отдал приказ не стрелять-начали убивать нас.Что делать?Только отводить воиска.Вот такие дебилы нынче правят страной.
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А ТО ШО КРОМЕ ЭТОГО ТЯЖЕЛОРАНЕНОГО, ЕСТЬ ЕЩЕ ДВОЕ ПОГИБШИХ С НАШЕЙ СТОРОНЫ, ПОЧЕМУ В СТАТЬЕ НИ СЛОВА?????
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После обмена пленными Зеленский обещает развод сил.. самое разумное это поставить между ВСУ и сепаратистами миротворцев.. тогда обстрелы и смерти прекратятся..
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Ты вообще сам понял что написал? У тебя в одном предложении Приднестровье и потеря Донбасса а в другом взятие его на свое содердание? Как можно что то потерять и содержать это при этом? Ты уж определись перед тем как писать такой откровенный бред
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Так вроде же уже перестали стрелять по новой стратегии Зеленского?

Развод лохов он обещает. Если между ВСУ и рашистами станут миротворцы ( а миротворцы сами знаешь откуда будут) то ето даже хуже чем приднестровье. Украина навсегда теряет дамбас а вместо етого берет его на свое содержание. Все что ***** и хотел. Стрелять они и дальше будут по Украине, зато Украина им не сможет ответить потому чтоих будут прикрывать *миротворцы* по которым стрелять нельзя. Боевики так же будут проходить на украинскую территорию, убивать наших и уходить назад в свое ОРДЛО где их не достанет ниодин закон.

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