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Все про:пожар (3685) ГСЧС (2265)

 Спасатели продолжают тушить пожар в лесу недалеко от Чернобыля, авиация ГСЧС уже сбросила 114 тонн воды

11 сентября рядом с селом Новые Соколы, которое находится в 50 км от Чернобыля, произошло возгорание лесной подстилки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 12 сентября пройденная огнем площадь составляет около 11 га. Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 101 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 41 человек личного состава и 7 единиц техники.

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Авиацией ГСЧС осуществлено 26 сбросов (114 тонн). На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.

Напомним, 11 сентября в 12:25 вблизи с. Новые Соколы Иванковского района на территории Дымарского лесничества произошло возгорание лесной подстилки.

Источник: https://censor.net.ua/n3147927
 
 
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Жаль, что не Ющенко президент.
Давно бы уже лопатами забросали.
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Ваш президент на Ростове в дурке, делай выводы...
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Думаю что тушить экономически нецелесообразно...
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114 тонн ? это 18 поливомоечных машин , и это достижение которое должно прогреметь на всю страну ? Там хорошие очковтиратели работают видимо в ГСЧС
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