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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (257) ВР (23606) МИД (5121)

 Вакарчук призвал Зеленского обсудить стратегию противодействия агрессии РФ на спецзаседании Рады

Президент и МИД должны согласовать основы внешней политики Украины с Верховной Радой, а стратегию противодействия российской агрессии - представить и обсудить на специальном заседании парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук написал на своей странице в Facebook.

"По возвращении 35 заложников на родную землю мы узнаем из заявлений международных лидеров и комментариев Президента Зеленского об "активизации усилий в нормандской формате" и перспективах "восстановления конструктивного диалога" между Украиной и Россией", - написал он.

Вакарчук подчеркнул, что согласно Конституции, Президент Украины представляет наше государство в международных отношениях: "Мы напоминаем: все государство, не только группу советников. Президент и его дипломатическая команда должны объяснить дальнейшую стратегию противодействия российской агрессии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень жаль, что мы начинаем нашу сессию так, - Вакарчук о голосовании СН за законы, тексты которых не обнародованы

"В течение многих недель деятельности нового президента проходят международные переговоры, обмен заложников, другие очень важные вещи, но мы так и не услышали стратегии новой исполнительной власти по нашей международной политике и, в первую очередь, наших отношений с Российской Федерацией - страной-агрессором. Если Президент называет встречи прорывными, то в чем прорыв? И на какие компромиссы мы должны идти?

Верховная Рада является частью команды, которая формирует основы внешней политики. И вместе - подчеркиваю: только вместе! - мы можем принимать взвешенные стратегические решения, которые будут двигать Украину вперед", - резюмировал нардеп.

Вакарчук призвал Зеленского обсудить стратегию противодействия агрессии РФ на спецзаседании Рады 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147925
 
   
 Топ комментарии
 
Славкові головне хоч видимість зробити що він щось робить бо іншого він не вміє.
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Та да, у вазеліна вже мир-дружба-жвачка-нєстрілять. Вже будує мости миру і лугандон.
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Та да, у вазеліна вже мир-дружба-жвачка-нєстрілять. Вже будує мости миру і лугандон.
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Вы такой наивный, Зебил теперь пылинки сдувает с пуйла,он даже тайно не скрываясь для приличия, приглашает на банковую Коломойского истинного президента,а все что они договорятся с пуйлом не узнаете по Минску,будет отмазка-под грифом секретно
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Так так ...а барига мвльдівський *рошенками * марсіан кормив ! Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 7759

ПС .))) Славко ляпнув дурницю . Для цього і існує РНБО ..на якому повинні розглядатись стратегічні питання держави .
А Рада то бла - бла ...!
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Стрелок - это точно...

мутит воду и идет против воли прастого нарида который за капитуляцию, против народного Президента....
Пора с него снимать неприкосновенность... - не понимаю..., чего Портнов с этим тянет...?
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Тому, що дурачок. Не Портнов, звичайно. У мене іноді таке враження, що Вакарчук з Ради до квартири пересувається якимось квантовим коридором. А окрім депутатів і музикантів балакає лише з Лялею Фонарьовою
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Хоть кто-то должен напоминать, что в Украине есть Рада, а не только Портнов...
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Сколько в Раде мест у Голоса, что он стал выступать от имени Рады?
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Именно столько, сколько необходимо, чтобы иметь право голоса в Раде.
Понятно, зебил?
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выключатель, почему ты рожа бульбашская всех обзываешь?
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"выключатель", "рожа бульбашская"?
Кацап, тебя даже комментировать не надо.
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дурачек крахмальный, где ты в Харькове кацапию увидел?
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Зустрічне питання - а скільки у Портнова???
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в 2 раза больше... нравится-не нравится, а факт
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Стрелок. Та у них в "квартале-95" дурачки большинство.
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Славкові головне хоч видимість зробити що він щось робить бо іншого він не вміє.
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Напевно ти дофiга вмiеш, особливо на клавiатурi.
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Деньги Пети надо отрабатывать вот и тужится
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э, так ведь и Сватов в России запретить могут!
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Таки да. Чісто бізнес, нічіво лічного.
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А ведь он прав Основы внешней политики определряет Верховная Рада а не группа советников.
Но не с Голосом, ни с другими партиями, ни с гражданским обществом Зеленский считаться не будет. Не считает нужным, да и плана как такового у него нет - куда кривая вывезет
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Вазелін вважає себе царем який все вирішує одноосібно. Скопіював з методу правління *****.
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Рады уже в Украине нет, есть, нет, не единогласие, а одногласие, так, что выступление Вакарчука ни о чём....
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вкл_это_мы_1 У нас уже нет Рады - есть сборище буратинок, нет Кабмина - есть группа "эффективных менеджеров", нет партий - есть одна партия власти, нет законов -их выполняют только когда выгодно, и нет президента -есть актер в роли Президента. Это так!!
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пиши ему просто" выключатель" он в курсах.
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Не совсем так. И стратегия и тактика, и ещё много чего довольно подробно
изложены в интервью Коломойского Бутусову. Первое интервью Коломойского в котором
он не валяет дурака ,а как бы презентует программу дальнейшей жизни Украины.
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Правильно, тогда нужно было назначить Коломойского премьером и честно признаться что сам президент никто и звать никак. Все почесноку, как гаварят нарайоне))
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Коломойский должен сидеть в Герцлии и бояться высунуть нос за пределы Израиля
потому что он "наработал" и в Украине и в Штатах и в Швейцарии
а он раздает интервью и ездит в ОПУ
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бєнє вже в Делавері повістку на суд виписують,а воно=шлємазл,тут хуцпато понти колотить Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 2164
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Идиотизм чесн слово....я думал что такие вопросы должны обсуждаться ну точно не при куме Куйла....но Сявку абы шо абы не работать!
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вот здесь, частично согласен - только пусть зелёные человечки, забирают вялого Славика себе!... Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 7862
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Нидерданды подтвердили нашу информацию о том, что Цемах является обвиняемым, а не свидетелем. Они так же сообщили что украинское руководство об этом было уведомлено до обмена. Вырисовывается красивая картина обвинения Зеленского в препятствии международному правосудию. Исходя из всех нарушений в выдаче Цемаха от конституционных до чисто уголовной за право посадить Вову за решетку борется серьезный кандидат.(с)
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какое противодействие ???
СВАТЫ надо возвращать
все остальное зеленого не волнует
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Какое там противодействие? Зеля может обсудить лишь стратегию раздвигания "булок".
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Чем Зеля хуже Пети я не могу понять? Тем что один бездарно загнал моряков вплен а другой их освободил?
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Ну ты либо по теме говори чего - либо мимо иди тихо.. не колоти понты Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 1608
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Вакарчук призвал Зеленского обсудить стратегию противодействия агрессии РФ на спецзаседании Рады Источник: https://censor.net.ua/n3147925

А про шо цэ ты , Славик .?
Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 6852..
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Капец банда Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 1955 клоун и певец собрались мочить Россию! Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 1955
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Писать слово- убийца , с большой буквы , даже в детсадовцы не догадались бы . Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 1656 .
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Мне кажется взрослый человек который если правда а не показательно является столь щепетильным и принципиальным человеком не мается такой фигней как ты а идет в военкомат.. не в обиду говорю но ты мне напоминаешь кого то сельского дурачка которого обидел гопник по имени Вася а ты вместо того чтобы вызвать его на бой за обиду мстишь ему тем что тайком пишешь на него дурные и нецензурные слова на заборе.
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При чём тут военкомат сразу Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 3664 . ? Шо за х..ю ты тут нашкрябал .? Я тебя спросил только - ты так сильно уважаешь мацкалей , что пишешь название их недосраны да ещё и с большой буквы ?? Простой вопрос , а ты начинаешь корчить из себя хвилосова , рассуждая о каком то заборе .пц Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 2484 . С тобой всё в порядке ?
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что еще за "срассея"? Есть Расистская *********, не существует никакой "срассеи". Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 2816
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Блін, Вакарчук убиває своєю наївністю та інфантилізмом... Ну і да, ліберальний ухил, який він вибрав, до добра не доведе!
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так зебилы будут все зебобины законы исполнять на десятку,стуча в сбу на всех кто про зекретина кривое слово сказал)не правда ли? Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 4072так что все вроде квиты
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Закон - это когда ты сообщаешь властям о нарушениях без привязки к политическим предпочтениям или любой другой привязки
А когда стучишь на избирателей неугодного тебе политического кандидата - это совковая натура
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закон один для всех - нет кассового аппарата,то будь добр)ой,тебе ли говорить если ты сама за зебобу стучать грозишься другое,что не понятно как - если ты реально ни фамилии настоящей,ни адреса не знаешь...но сам факт
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Если закон один для всех, то причём тут политические предпочтения?
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Ну, в данном случае «при чем» пишется раздельно, хотя суть, конечно, не в этом
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тут много вопросов
1. как доказать что тебе не выдали чек?
2. как доказать что ты купил именно этот товар именно у этого продавца?
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А ви знаєте, кількість невдоволених зебуїнів зростає щоденно.
Вже Лізку Богуцьку вже клянуть за обман.
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😁😁 Да, прям как в 12 стульях

Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами.
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На ЦН тут тоже много артистов, которые «никогда не поддерживали Порошенко, но кловуну и малоросу доверия нет»

Попробуйте познавать мир не только через экран компьютера, что ли.

А я на работу.
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Голосистый, а сам че предлагаешь, какую стратегию??
🤗
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Ага давайте не будем во время войны секретить стратегию, а обсудим ее с Жопоблоком и прочими связанными с ****** лицами

Это ведь всего лишь вопрос национальной безопасности, не страшно
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Визначити червоні лінії публічно - це і стратегія. Нічого страшного в уьому немає.
Нехай і вороги знають і народ не хвилюється, бо дуже багато неприємних та тривожних дзвіночків.
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У військовій сфері?
Цього ніхто не вимагає оприлюднювати.
Загальні засади. Це людей хвилює.
Бо ваше ЗЕ навіть не пікнуло про вибори окупантів в Криму. Не засудило, отже погодилось.
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Президент и его дипломатическая команда должны объяснить дальнейшую стратегию противодействия российской агрессии". Источник: https://censor.net.ua/n3147925

Это прямая речь
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Загальні обриси.
Як попередрик робив.
При ньому ми не сумнівались в курсі країни.
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Славик, а педро план Бээээээээ обсуждал с тобой?
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Стратегію вже обговорено- між Зеленським та фуйлом.
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Забыть слово стучать, надо ставить в известность.
Выполнение закона основано на страхе наказания, везде полицейских не поставишь, граждане с обостренным чувством справедливости пускай звонят, в Европе это в порядке вещей.
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Граждане с обострённым чувством-это потомки вертухаев?
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та ні Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 6727 ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИТАМАННО ЛЮДЯМ Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 2531 ,
а гнідам крімінальним та мішпусі совковій=пропукінській притаманні мафіозні"панятія",

які не дозволяють ВИКРИВАТИ крімінальне лайно -"сваіх людєй"як кажуть в мішпусі Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 3616
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Нє, це реформатори-офшорники, в них все за суворими правилами, розробленими на триста років вперед.
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ПС. і саме ж-комуняки та мішпуха крімінальна є нащадками "вєртухаїв" та інших окупантів-НЕукраїнців язикатих
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Граждане с обостренным чувством справедливости - это цивилизованные люди, для которых закон является священным словом. А зэковские понятия оставим зэкам.
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Першим пунктом стратегії має бути - перестати красти, другим - повернути вкрадене.
Без фінансового забезпечення стратегія може пилом припасти. Організувати біля грошей караульну службу, щоб знов не вкрали.
Тоді вже можна доручити Медведчуку і Рабіновічу розробити військову доктрину, подати її на затвердження Порошенку і проголосувати одноголосно за неї на загальних зборах депутатів.
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Уже и зюзя у тебя крадэ , ну шо ты будешь делать Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 6800 .!!? Ты видать лох редкостный ,, замки смени , что ле . Сколько тебя тут читаю , всё ноешь что тебя обворовывают .! Как так можно жить на свете , удивляюсь тебе .

Вакарчук закликав Зеленського обговорити стратегію протидії агресії РФ на спецзасіданні Ради - Цензор.НЕТ 2589.
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То, что ты - мудак обыкновенный, это не новость, как и то, что те, которые нанимают таких мудаков, обворовали и разграбили Украину.
Замок, служивый, себе на носу повесь - будешь иметь оригинальный вид.
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Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны Как музыканты не садитесь а в стратеги вы не годитесь.
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стратегию должны знать все)). у нас мало предателей)).
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Не надо закрытых заседаний .Достаточно по отдельности поговорить с каждым главой Партии,Фракции в отдельности.И смотреть от кого утечка информации.
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