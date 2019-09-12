 Вакарчук призвал Зеленского обсудить стратегию противодействия агрессии РФ на спецзаседании Рады

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук написал на своей странице в Facebook.
"По возвращении 35 заложников на родную землю мы узнаем из заявлений международных лидеров и комментариев Президента Зеленского об "активизации усилий в нормандской формате" и перспективах "восстановления конструктивного диалога" между Украиной и Россией", - написал он.
Вакарчук подчеркнул, что согласно Конституции, Президент Украины представляет наше государство в международных отношениях: "Мы напоминаем: все государство, не только группу советников. Президент и его дипломатическая команда должны объяснить дальнейшую стратегию противодействия российской агрессии".
"В течение многих недель деятельности нового президента проходят международные переговоры, обмен заложников, другие очень важные вещи, но мы так и не услышали стратегии новой исполнительной власти по нашей международной политике и, в первую очередь, наших отношений с Российской Федерацией - страной-агрессором. Если Президент называет встречи прорывными, то в чем прорыв? И на какие компромиссы мы должны идти?
Верховная Рада является частью команды, которая формирует основы внешней политики. И вместе - подчеркиваю: только вместе! - мы можем принимать взвешенные стратегические решения, которые будут двигать Украину вперед", - резюмировал нардеп.
ПС .))) Славко ляпнув дурницю . Для цього і існує РНБО ..на якому повинні розглядатись стратегічні питання держави .
А Рада то бла - бла ...!
мутит воду и идет против воли прастого нарида который за капитуляцию, против народного Президента....
Пора с него снимать неприкосновенность... - не понимаю..., чего Портнов с этим тянет...?
Понятно, зебил?
Кацап, тебя даже комментировать не надо.
Но не с Голосом, ни с другими партиями, ни с гражданским обществом Зеленский считаться не будет. Не считает нужным, да и плана как такового у него нет - куда кривая вывезет
изложены в интервью Коломойского Бутусову. Первое интервью Коломойского в котором
он не валяет дурака ,а как бы презентует программу дальнейшей жизни Украины.
потому что он "наработал" и в Украине и в Штатах и в Швейцарии
а он раздает интервью и ездит в ОПУ
СВАТЫ надо возвращать
все остальное зеленого не волнует
А про шо цэ ты , Славик .?
..
А когда стучишь на избирателей неугодного тебе политического кандидата - это совковая натура
1. как доказать что тебе не выдали чек?
2. как доказать что ты купил именно этот товар именно у этого продавца?
Вже Лізку Богуцьку вже клянуть за обман.
Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами.
Як не віриш
Попробуйте познавать мир не только через экран компьютера, что ли.
А я на работу.
🤗
Это ведь всего лишь вопрос национальной безопасности, не страшно
Нехай і вороги знають і народ не хвилюється, бо дуже багато неприємних та тривожних дзвіночків.
Цього ніхто не вимагає оприлюднювати.
Загальні засади. Це людей хвилює.
Бо ваше ЗЕ навіть не пікнуло про вибори окупантів в Криму. Не засудило, отже погодилось.
Это прямая речь
Як попередрик робив.
При ньому ми не сумнівались в курсі країни.
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Выполнение закона основано на страхе наказания, везде полицейских не поставишь, граждане с обостренным чувством справедливости пускай звонят, в Европе это в порядке вещей.
а гнідам крімінальним та мішпусі совковій=пропукінській притаманні мафіозні"панятія",
які не дозволяють ВИКРИВАТИ крімінальне лайно -"сваіх людєй"як кажуть в мішпусі
Без фінансового забезпечення стратегія може пилом припасти. Організувати біля грошей караульну службу, щоб знов не вкрали.
Тоді вже можна доручити Медведчуку і Рабіновічу розробити військову доктрину, подати її на затвердження Порошенку і проголосувати одноголосно за неї на загальних зборах депутатів.
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Замок, служивый, себе на носу повесь - будешь иметь оригинальный вид.