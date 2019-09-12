 Освобожденные из российского плена моряки сегодня дадут пресс-конференцию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", мероприятие начнется в 15:00 в зале № 1.

Организатор пресс-конференции - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В мероприятии примут участие: капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования; старший лейтенант Богдан Небыль - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь"; старшина первой статьи Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яны Капу"; матрос Андрей Артеменко – старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".

Аккредитация представителей СМИ будет проходить до 12:00 12 сентября.

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Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.