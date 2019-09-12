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 Общество
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 Освобожденные из российского плена моряки сегодня дадут пресс-конференцию

В четверг, 12 сентября, в "Укринформе" состоится пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из российского плена 24-х захваченных военных моряков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", мероприятие начнется в 15:00 в зале № 1.

Организатор пресс-конференции - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В мероприятии примут участие: капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования; старший лейтенант Богдан Небыль - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь"; старшина первой статьи Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яны Капу"; матрос Андрей Артеменко – старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".

Аккредитация представителей СМИ будет проходить до 12:00 12 сентября.

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Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147922
 
 
 Топ комментарии
 
Він зателефонує хуйлу і домовиться десь посередині. Всі діла.
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І Сєнцов зввив, що звільнення шляхом здачі національних інтересів знецінює їхню боротьбу та їхні страждання.
Ось так.
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Только барыгу не хвалите на конференции, это унизительно, вас просто люди не поймут. Он вас в ад отправил, а вы его хвалить будете.
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Только барыгу не хвалите на конференции, это унизительно, вас просто люди не поймут. Он вас в ад отправил, а вы его хвалить будете.
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Я уверен что Владимир Александрович никогда не пошлет украинских солдат в воды, либо же на територии, на которые претендует росися!
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Він зателефонує ***** і домовиться десь посередині. Всі діла.
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И тут ты прав.
Зачем гробить людей?
Или пойдем в атаку?
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уже хвалят, благодарят и обнимаются... Освобожденные из российского плена моряки сегодня дадут пресс-конференцию - Цензор.НЕТ 8050
И другие освобожденные тоже....
Побежали сразу к порошенко - говорят, "Спасибо что не сдали из за нас национальный интерес..." - а Зеленскому такое не говорят...
Видимо их ФСБ обработало там в заключении...
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І Сєнцов зввив, що звільнення шляхом здачі національних інтересів знецінює їхню боротьбу та їхні страждання.
Ось так.
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вот видите....
Явно что Сенцова завербовало ФСБ в порохоботы...
Проверить его нужно на детекторе...
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Сейчас соя админам пожалуется и те прибегут удалять
Это ж на святых, на порохоботов с говном посягнули
Над таким нельзя ржать

А над чем можно - увидите в Фотожабах: кловун, шмаркля, сиплый, зебилы, зебилы, зебилы и иногда *****.
Потому что тут беспристрастный ресурс!
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Це ж ваше віддзеркалення до виборів. Чому дивуєшся?
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*********,соловьи и зебилы как с одного письма зачитывают. В своих терр.водах это отправили в ад?(Киев хоть для вас Украина? А как вы оправдаете зельку,когда узнаете,что отпустили моряков за решение газового спора.Или куйло без интереса раздобрился вдруг) Какие же вы зебилы.
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До того йде, що наступна буде там. Звільнені з російського полону моряки сьогодні дадуть пресконференцію - Цензор.НЕТ 9745
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Не думаю что Владимир Александрович начнет сажать военнослужащих.
По крайней мере, ближайшие полгода. Пока идет укрепление власти.
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Обмен конечно был выгоден Путину, но было бы глупо отказываться от обмена.
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Особливо мене зачепило перекручене прізвище командира "Нікополя".Так Богдана Небилицю обізвали Богданом Небилем. Але то таке. От до дуже серйозного. Маю підозру, що частина моряків після сьогоднішньої прес-конференції для зебілів перетворяться з героїв на ворогів-порохоботів. Це аксіома. От лише цікаво, скільки з 24-ох?
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