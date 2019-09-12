 Город для людей, а не для машин: Киевсовет обещает внедрить новую транспортную политику в течение ближайших 5 лет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.
Цель соответствующей программы - введение новой транспортной политики. В частности, планируется отойти от автомобилецентризма и сделать столичную инфраструктуру удобной в первую очередь для маломобильных групп населения, пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Приоритет предоставлять развитию электротранспорта, в планах объединить левобережную и правобережную трамвайные сети.
"В этой программе мы не просто декларируем, а по шагам детализировали новый принцип организации пространства: не город для машин, а город для людей. И чем менее мобильный участник движения, тем больше преимуществ он должен иметь. В такой системе координат будет развиваться общественный транспорт: обновление подвижного состава, строительство метро на Виноградарь и на Троещину, создание удобных пересадочных узлов с городской электричкой", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.
Кроме того, цель целевой программы - изменить модель управления транспортной инфраструктурой города. Речь идет о внедрении систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и электронного билета с широким набором тарифов. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена.
Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть - 76,1 млрд грн - будет финансировать город, остальная сумма поступит из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов.
Проект программы должны рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.
Надо запретить заезд в Киев не только фур а и личного транспорта.
Потому что так жить нельзя.
Или что то надо думать.
За годы независимости в Киеве построили один! Мост через Днепр, при том, что население города увеличилось в два раза.
За 25 лет построили не более 10 транспортных развязок это просто капля в море.
По всей окружной есть только 4 мостовых развязок и все они строились ещё при союзе.
Догони в ужасном состоянии как по дорожному полотну так и по пропускной способности.
Конечно намного легче просто запретить въезд в Киев, а ещё лучше вообще автотранспорт.
Для Витали с его одной извилиной это самый оптимальный вариант.
Строить все равно никто ничего не будет.
Киев для них дойная корова.
Вкладывать никто ничего не будет?
И да, в Токио автобус всегда ездит по расписанию - вне зависимости от наличия или отсутствия пробок - наш японский переводчик сам удивлялся, говорил, никто не может понять, но автобус до аэропорта едет 40 минут - что по свободным дорогам, что по пробкам.
Одна машина на одну жопу это слишком много места занимает.
Экологически чистая шняга... - топлива нужно 0, и места занимают мало...
Дети в школу не могут попасть.
а теперь говорят, что снова люди виноваты!
или может снова Путин виноват??
столицу нужно переносить, как в Казахстане..
Хтось добровільно вілмовиться від користування власним транспортом ?
Певно що таких буде мізерна кількість.
Звичка совкова, та такі ж самі уявлення про престиж і досі живуть в головах українців.
На авто мені до об'єктів до одного 22 хвилини, до іншого - приблизно 30, до офісу 15.
На громадському транспорті відповідно мінімум 50 хвилин, 60 хвилин, 30 хвилин.
Ще й завжди щось потрібно вести з собою. Де тут совкова звичка, якщо авто банально економить мені до години часу кожного дня?
Да, машин стало намного больше и это надо учитывать при градостроительстве.
Киевская администрация дает разрешения на строительство офисных монстров без учета возрастающего по этой причине машинопотока. Это сложно спрогнозировать и принять превентивные меры?
Шулявский мост (где уже месяц никакого строительного движения). Оставляют "загогулину" для поворота на Гетьмана вместо сноса корпуса Большевика. Это место будущих транспортных проблем.
Берестейка. После реконструкции пропускная способность Победы под путепроводом уменьшилась катастрофически. А все из-за новой конструкции опор и нелогичной разметки, сокращающей количество полос под ним до двух.
Постоянные проблемы на Нивковском путепроводе.
Разруха не в клозетах, а в головах - лень и некомпетентность.
Не дивно, що інфраструктура не витримує. Я от маю машину, але коли в будень треба їхати в центр, то пересідаю на метро - і корона з мене не спадає. І з паркуванням нема проблем - просто не треба лінуватися потім пройти 300-500 метрів!
Хоча насправді деякі кроки допомогли б зменшити затори:
- будівництво перехоплюючих паркінгів біля станцій метро для таких, як я. Лишив там тачку - пересів у метро.
- повна заборона в`їзду вантажних авто в центр міста, а не так як зараз - у спеку чи снігопад. Під центром я маю на увазі не лише Хрещатик, а значно більшу територію.
- світлофори з дистанційним керуванням зі спеціального центру керівництва дорожнім рухом. Щоб в залежності від потоків машин міняти тривалість червоного та зеленого сигналу. на Заході таке з 70-х років є.
- Активніше штрафувати та евакуювати за неправильне паркування.
- ну і ясно, що треба міст добудовувати на Троєщину, розв'язки нові треба, нову кільцеву дорогу і тд, але на це вже треба більші кошти, ніж на вище перераховані заходи.