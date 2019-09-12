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 Политика Украины
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 США заверили Зеленского в поддержке на пути к достижению дипломатического решения конфликта на Донбассе

В посольстве США в Украине заверили Президента Владимира Зеленского в поддержке его усилий по достижению дипломатического решения конфликта на оккупированных РФ территориях Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Дипломаты призвали РФ выполнить все свои обязательства в рамках Минских соглашений.

"Мы призываем Россию выполнить все свои обязательства в рамках Минских соглашений и заверяем в нашей поддержке усилий и стремления Президента Зеленского по достижению дипломатического решения подстрекаемого Россией конфликта на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Также в посольстве США в Украине отметили, что команда американских экспертов сотрудничает и оказывает помощь украинской власти, которая прилагает усилия для обеспечения эффективной реинтеграции недавно освобожденных украинцев.

"Для нас большая честь иметь возможность поддерживать Украину, в то время как она приветствует дома 35 украинцев, освобожденных из несправедливого российского заключения в минувшие выходные", - подсеркнули в ведомстве.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

США заверили Зеленского в поддержке на пути к достижению дипломатического решения конфликта на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147918
 
 
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Трюдо этак небрежно распустил рарламент Канады.Что-то ему не понравилось в работе депутатов.Выборы 21 октября-4о дней.Видно, научился у Зе распускать непотрибный парламент.
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