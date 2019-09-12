 Россия может создать ракету с неограниченной дальностью поражения до 2025 года, - разведка США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет канал CNBC, который отслеживает ситуацию с разработкой такого типа оружия.

Новый график введен даже после нескольких неудачных испытаний, включая недавний инцидент под Архангельском, говорят в американской разведке.

"Испытания, по-видимому, показали, что ядро крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось запустить, и, следовательно, она не смогла выполнить "неограниченный" полет, которым похвалялся Путин", - пишет CNBC.

Несмотря на все неудачи, президент РФ Владимир Путин, по мнению экспертов по нацбезопасности США, будет инвестировать в создание этого оружия.

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"Личная дружба (президента США Дональда) Трампа с Путиным не заменяет договоры, которые сдерживали ядерные державы. Что бы ни говорили оба лидера, военные тратят миллиарды на новое оружие, нацеленное друг на друга", - сказал Джеффри Льюис, эксперт по ЯО в Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее.

Справка. Ракету "Буревестник" (Skyfall в классификации НАТО) протестировали один раз в начале 2019 года, а до того - четырежды с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все тесты закончились неудачей. Самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела около 35 км, затем потеряла управляемость и упала. Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км.

Напоминаем, взрыв реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа.

10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.