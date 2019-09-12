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Все про:разведка (2176) ракеты (822) Россия (73824) США (15321) ядерное оружие (612) Росатом (9)

 Россия может создать ракету с неограниченной дальностью поражения до 2025 года, - разведка США

Российская ракета с ядерным двигателем и "неограниченной дальностью поражения" будет готова в ближайшие шесть лет: Москва ввела ускоренный график, считают в разведке США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет канал CNBC, который отслеживает ситуацию с разработкой такого типа оружия.

Новый график введен даже после нескольких неудачных испытаний, включая недавний инцидент под Архангельском, говорят в американской разведке.

"Испытания, по-видимому, показали, что ядро крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось запустить, и, следовательно, она не смогла выполнить "неограниченный" полет, которым похвалялся Путин", - пишет CNBC.

Несмотря на все неудачи, президент РФ Владимир Путин, по мнению экспертов по нацбезопасности США, будет инвестировать в создание этого оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет производить ракеты, запрещенные условиями договора о ликвидации, - Путин

"Личная дружба (президента США Дональда) Трампа с Путиным не заменяет договоры, которые сдерживали ядерные державы. Что бы ни говорили оба лидера, военные тратят миллиарды на новое оружие, нацеленное друг на друга", - сказал Джеффри Льюис, эксперт по ЯО в Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее.

Справка. Ракету "Буревестник" (Skyfall в классификации НАТО) протестировали один раз в начале 2019 года, а до того - четырежды с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все тесты закончились неудачей. Самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела около 35 км, затем потеряла управляемость и упала. Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км.

Напоминаем, взрыв реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа.

10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

Источник: https://censor.net.ua/n3147916
 
 
 Топ комментарии
 
Главное пусть кремлядь бабла побольше вливает в свои фантазии. И чтобы еще побольше взрывов было как в Архангельской обл. И к 2025 году рашку останется лишь отпеть.
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Ну, если вспомнить о новом курсе Украины при нашем Народном Президенте- Владимире Александровиче, то можно сказать что Украина теперь тоже будет чувствовать себя защищенной.
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Ну а вы, США, и все остальные, и дальше выражайте обеспокоенность, озабоченность и выдвигайте ноты протеста! И все будет ок....
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Совет форумчанПравила форума
 
Если учесть что по сути такой страны как Россия уже не существует, то большая вероятность что к этому времени на этой территории будут бегать дикари с неограниченным арсеналом оружия....
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Ну, если вспомнить о новом курсе Украины при нашем Народном Президенте- Владимире Александровиче, то можно сказать что Украина теперь тоже будет чувствовать себя защищенной.
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ага - від американців.
будемо під росіскою парасолею лаптем.
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Ты есть и был при России воровитым лаптем, на таких мы рассчитывать не станем.
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Украинцам нужно определиться хотят они быть независимые как поляки от России, нужно отгораживаться от Московии и её колоний, и нужно сначала начать зачистку людей Московии от Днепра до Белгородской и Ростовской области, а то эта масса скоро подтянется до Львова со своей культурой, попами и языком. Россия может создать ракету с неограниченной дальностью поражения до 2025 года, - разведка США - Цензор.НЕТ 7387
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А Львов их проглотит и высрет в Полтву где им и место
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Роки "незалежності, довели,що не хочемо, годі!
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Украинцы ленивая нация,даже ленятся управлять своим государством
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Вы это поаккуратнее))любители зеленой плесени могут принять Ваш сарказм за чистую монету
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Язик із соєвої сраки вийми а потім розмовляй
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Ну а вы, США, и все остальные, и дальше выражайте обеспокоенность, озабоченность и выдвигайте ноты протеста! И все будет ок....
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Главное пусть кремлядь бабла побольше вливает в свои фантазии. И чтобы еще побольше взрывов было как в Архангельской обл. И к 2025 году рашку останется лишь отпеть.
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Так ведь облако по всему шарику гуляет. И мы - ближайшие соседи.
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Фишка в том, что фантазии в твоей бестолеовке, а там все реально. "Рукожопы" уже гиперзвуковые ракеты в войска поставляют, а США, планируют, через 5-7 лет.
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МОЖЕТ - а может и не создать ( не получится)
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Ракета с неограниченой дальностью может быть реализована только на атмосферных двигателях, а значит крылатая, на низких высотах скорость больше 2600 км в час она вряд ли сможет преодолеть, а значит будет уязвима для авиации!
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и по старинке заправлять ее будут - боярышником...
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Личная дружба между хутиним і Трампом....
Россия может создать ракету с неограниченной дальностью поражения до 2025 года, - разведка США - Цензор.НЕТ 8785

А що їх об'єднує ?
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@Vitauskas_A

Поздравляю! Эта криворукая федерация загадит нам всю планету! Разведка США установила,что испытания ракеты Буревестник с ядерной энергоустановкой проводились минимум 5 раз и все пуски завершились авариями. "Чернобыль" под Северодвинском был не единственным

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Скоты тролльные вообще уже обнаглели.
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ты же обещала,что сядут все))где посадки,я Ваc спрашиваю,Гена или Вася?))
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Если бы йадрёная ракета представляля для США реальную , а не виртуальную угрозу , сейчас бы мы наблюдали у США намного большее , чем просто - обеспокоенность . Россия может создать ракету с неограниченной дальностью поражения до 2025 года, - разведка США - Цензор.НЕТ 7229 .
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Така ракета ще за совка була списана як безперспективна. Вона дозвукова, залишає яскравий радіаційний слід і є вразливою як для систем пво так і для літаків.
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****!!! Двое погибших и один тяжело раненый...
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8
Россия может создать ракету с неограниченной дальностью поражения до 2025 года, Россия может создать ракету с неограниченной дальностью поражения до 2025 года, - разведка США - Цензор.НЕТ 3229 может что то буде не ограничено, а простая гайка или болт на 17, может всё ограничить на пуске ракеты Россия может создать ракету с неограниченной дальностью поражения до 2025 года, - разведка США - Цензор.НЕТ 3815
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Ракета "Буревестник" (SRYFAILL в классификации НАТО)
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Да ну и х... с этой ракетой,при наличии тысяч других ракет эта выглядит каким то фетишем скорее чем реально нужным дивайсом и удивить или сдержать этот бульбулятор никого не сможет.Если кто слушал ***** на недавней тихоокеанской встрече то его дешевняцкий и тупейший понос шо он нёс своим ртом японцам полная шиза с олигофренией . Упырь потерялся в пространстве и времени и всем нужно просто приготовится его выдавить как фурункул пусть даже это больно.
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пусть сделают и ОНА РВАНЁТ ПРИ ЗАПУСКЕ
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