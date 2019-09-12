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Все про:Аваков (2869) Нацполиция (10055) увольнение (1690) Аброськин (559)

 Аброськин опроверг свое увольнение

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин остается на своей должности.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он обсудил свою ситуацию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Сейчас Аброськин остается на своей должности.

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"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте. Сейчас нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо, собратья по защите нашей страны", - говорится в публикации.

Аброськин опроверг свое увольнение 01

Напомним, декларации перед увольнением подали первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин (был назначен на должность в июле 2017 года), заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад (был назначен на должность в сентябре 2017 года), заместитель председателя Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец (был назначен на должность в ноябре 2017 года).

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Источник: https://censor.net.ua/n3147915
 
 
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Ключевое слово "поки"
Аваков подал в отставку.
antikor.com.ua/articles/327405-avakov_podal_v_otstavku__hurnalist

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