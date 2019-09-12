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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3692) Кабмин (11179) кибербезопасность (363) медиагигиена (6) Офис Президента (93)

 Четыре министерства объединят усилия для разработки инструментов защиты детей от "угроз виртуального мира", - ОП

В Офисе президента прошла встреча уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы и руководителей профильных министерств для координации усилий по созданию инструментов, которые будут защищать детей от угроз виртуального мира.

Украинские дети не защищены от цифровых угроз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента. При этом 92% детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к глобальной сети. При этом доныне сотрудничества между государственными органами для создания соответствующих программ защиты не было.

"60% подростков готовы встретиться с онлайн-другом, которым может стать кто угодно. В этом возрасте дети не связывают цифровую и реальную угрозы", - акцентировал на проблеме Николай Кулеба.

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Он также отметил, что 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы. "Это фактически равно получению травмы, которая меняет модель поведения человека уже во взрослом возрасте", - убежден уполномоченный президента по правам ребенка.

Министерства социальной политики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодежи и спорта объединят усилия для разработки инструментов защиты украинских детей на государственном уровне и имплементации этих инструментов в различных сферах и учреждениях.

К разработке планируется привлечь родителей, учителей, социальных работников, волонтеров. Первые наработки ожидаются уже в 2019 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147914
 
 
 Топ комментарии
 
чебурнет от друга заленскага куйла
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че-то мы все больше становимся похожими на куйлостан
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Я так понимаю что мои комментарии против Пороха подпадают под "угрозу виртуального мира" детей порохоботов и по этому их удаляют?
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хто задає такий дискурс??? для України зовсім інше важливе!
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заняться больше нечем, вот уроды имитирующие бурную деятельность, и по куйловсеи хотящие все контролировать и запретить
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Прем'єр-міністру пишуть програму - боротьба з інтернетом, захист дітей від алкоголізму і смартфона, розгляд питання з якого боку двері відкривати. Всім гуртом, запиваючи трускавецьким коняком, шукали питання, які у змозі вирішити - і знайшли.
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че-то мы все больше становимся похожими на куйлостан
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Ну если ты живешь в Крыму то или "лднр" то понятно почему , а в свободной Украине у нас такого нет
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благодаря зелесвину уже есть, и да, я живу в киеве
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Мені ось цікаво, а як вони виявили, що"...22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы..."?Источник: https://censor.net.ua/n3147914
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це округлили. Насправді 22,76587659876987%
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Тобто, у нас також почалося...Будь яке лайно на державному рівні починають з "захисту дітей", а закінчують багаторічнім вироком за " нелояльність до влади"...Я вважаю, що інтернет має бути вільною єкстеріторіальною зоною, немає чого державним слугам туди лізти...
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