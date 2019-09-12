 Коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на могилах погибших бойцов на Краснопольском кладбище Днепра

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом Радио Свобода подтвердила директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова.

По ее словам, ко Дню Независимости Украины инициативная группа без согласования с городскими властями и администрацией кладбища установила на кладбище несколько десятков металлических флагштоков с флагами.

Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь оно - в зоне постоянного воздействия ветров, говорит чиновник. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы.

"У нас есть рабочая группа, мы разработали стратегию упорядочения кладбища. Договорились в течение полугода установить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент - заменить кресты на могилах неустановленных бойцов. Мы договорились: установить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий - приспускать. По этим всем могилами следит КП "Ритуальные услуги", администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя. По крайней мере надо было спросить", - сказала Юлия Дмитрова.

По ее словам, флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас хранятся у администрации кладбища.

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Представительница инициативной группы, волонтер батальона "Донбасс" Алина Смирнова рассказала Радио Свобода, что в августе активисты за свой счет установили на могилах бойцов на Краснопольском кладбище восемь флагов батальона "Донбасс" и 21 флаг Украины.

По ее словам, в настоящее время снятия флагов вызвало возмущение у инициаторов проекта и семей погибших.

"Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона" Донбасс "были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в общем похоронено 11 бойцов "Донбасса", родственники на этом настаивают. Думаю, все понимают, что означает флаг батальона для бойцов. Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще - документы об этом лягут на стол президенту", - обещает Смирнова.