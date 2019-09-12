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 Общество
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Все про:Днепр_город (2799) кладбище (168) память (936) флаг (680)

 Коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на могилах погибших бойцов на Краснопольском кладбище Днепра

В Днепре коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на Краснопольском кладбище у могил погибших бойцов активистами

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом Радио Свобода подтвердила директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова.

По ее словам, ко Дню Независимости Украины инициативная группа без согласования с городскими властями и администрацией кладбища установила на кладбище несколько десятков металлических флагштоков с флагами.

Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь оно - в зоне постоянного воздействия ветров, говорит чиновник. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы.

"У нас есть рабочая группа, мы разработали стратегию упорядочения кладбища. Договорились в течение полугода установить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент - заменить кресты на могилах неустановленных бойцов. Мы договорились: установить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий - приспускать. По этим всем могилами следит КП "Ритуальные услуги", администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя. По крайней мере надо было спросить", - сказала Юлия Дмитрова.

По ее словам, флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас хранятся у администрации кладбища.

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Представительница инициативной группы, волонтер батальона "Донбасс" Алина Смирнова рассказала Радио Свобода, что в августе активисты за свой счет установили на могилах бойцов на Краснопольском кладбище восемь флагов батальона "Донбасс" и 21 флаг Украины.

По ее словам, в настоящее время снятия флагов вызвало возмущение у инициаторов проекта и семей погибших.

"Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона" Донбасс "были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в общем похоронено 11 бойцов "Донбасса", родственники на этом настаивают. Думаю, все понимают, что означает флаг батальона для бойцов. Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще - документы об этом лягут на стол президенту", - обещает Смирнова.

Источник: https://censor.net.ua/n3147911
 
 
 Топ комментарии
 
Може я сплю та це страшний сон мені наснився?
Ніт, зебіли, ви надовго не затримаєтесь.
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.
По мере того , как Порошенко нанавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь оно - в зоне постоянного воздействия ветров, говорит чиновник. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы."

Так они сердобольные за флаги переживали. Чтобы значит не обветрились и не намокли.
Интересно, а кто и на что жаловался? кому мешали украинские флаги?
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Филатов командует. Что вместо флагов будет? В Харькове гепа не осмелился.
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Ігокович! Всрався тай криво! Ніколи б Філатов не віддав таку вказівку! Закрий свій лайномет, сволота!
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Коммунальное означает городское преприятие и подчиняется горсовету и мэру Днепра. Утомили недоросли.
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Плевал на петикантропов свысока.
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Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь оно - в зоне постоянного воздействия ветров

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а ще **** сонячна радіація і темна матерія воздєйствуют на флагі! Но зняли їх комунальники по чиїйсь команді! Коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на могилах погибших бойцов на Краснопольском кладбище Днепра - Цензор.НЕТ 3987
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И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя - сказала Юлия Дмитрова.

это - НАШИ могилы и там лежат НАШИ Герои !

а вот власть - чужая
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.
По мере того , как Порошенко нанавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Бандеру гэбня достала уже после окончания войны еще и зарубежом, а Петруся "ненавидят" только на словах.
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Да бот он. Скулит по пете. Уже к Бандере петю приравнял. *******
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Український Капоне, Беня,дає зрозуміти що "ПриватБанк " незабаром буде його
-Поліція прийшла з обшуками в офіс "Приватбанку" в Дніпрі, Але з поліцією прийшли озброєні люди(автоматчики Бені). Нагадаю Беня перед тим зустрічався з Клоуном, тобто все завізовано.
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Да понял, что ты наполеон.
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У бєні є автоматчікі. А в тебе (узагальнюю) автоматчиків немає. Бо ти, українцю, для зеленського навіть не другий сорт. Ти, українцю, для зеленського- туалетний папір, який він використає. Обов'язково.
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він вже використав,- підтерся й викинув, тепер прихватизує державу під чуткім руководством крадія-олігарха...Зєля і не приховував що він "нічєво н ікаму нє должен. Только своїм родітєлям"...так шо тепер пізно лохторату "боржомі" пити...
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Порошенка ненавиділи і ненавилять хохли малоросси - зрусифіковані українці.
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і олігархи, які не змогли його ні нагнути ані купити...
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Коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на могилах погибших бойцов на Краснопольском кладбище Днепра - Цензор.НЕТ 2680

Олігархи ненавиділи олігарха? Олігархи один одного не ненавидять вони між собою завжди домовляються. Ви дуже наївна та не дуже розумна...
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А тюльпан и то что не знает украинский тоже маска черной силы ?
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Мокшанське ЗЕЧМО New Here вам обіцяють закон про імпічмент, а приймають якусь хуню, яку ніколи не реалізувати. Вам обіцяють зняття депутатської недоторканості, приймають закон, який просто фількіна грамота в КС. Ніколи не ставайте грати з шулєрами. Вас обов'язково наїбуть , а може ще й роздінуть догола.

Коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на могилах погибших бойцов на Краснопольском кладбище Днепра - Цензор.НЕТ 4138
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Докладываю порохоботам : вам передали неправильные методички , "Вам обіцяють зняття депутатської недоторканості, приймають закон, який просто фількіна грамота в КС" в обновленных методичнах партия "ЕС" в полном составе проголосовали за этот закон
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Ага. Логіка у чуваків від ЗЕЧМА десь така: Оприходовав без вазеліну. Зате на вазелін не пішла жодна копійка з бюджету!
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це ти звик по мєтодічкам читати, зачморений зєлєногнійний...чи запарєбріковський? Бо ВР 8-го скликання(тобто при Порохі ) ВЖЕ підготовила закон про зняття недоторканості...і саме цей закон і прийняла ВР цього скликання...ідійот...то ЄС за нього і проголсувала...
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Так чому тепер порохоботи скавчать, що цей закон поганий? Ви можете пояснити вашу логіку?
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" Вам обіцяють зняття депутатської недоторканості, приймають закон, який просто фількіна грамота в КС. "

Лахтинець, цей закон авторства Порошенко П.А. - його внесли до Верховної Ради 1,5 роки тому назад і тільки зараз проголосували.
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Сколько тебе порошенко платит, что ты его под каждой новостью упоминаешь, даже если новость к нему вообще никакого отношения не имеет?
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"Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь оно - в зоне постоянного воздействия ветров, говорит чиновник. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы."

Так они сердобольные за флаги переживали. Чтобы значит не обветрились и не намокли.
Интересно, а кто и на что жаловался? кому мешали украинские флаги?
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Пусть Филатов даст ответ. Это его владения.
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А , Что ..??
.
Зеленой власти УКРАИНССКИЕ ФЛАГИ ужэ дажэ на кладбищах глаза мулят ??
,
СУУУУУУКИ !
.
.
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На фоне той серости, которая сейчас правит, Украина имела лидера мирового масштаба, но не поняла этого.Коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на могилах погибших бойцов на Краснопольском кладбище Днепра - Цензор.НЕТ 9450
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тому так і живемо вже понад чотири століття, бо дурнуватих на всю голову більшість. (((
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Може я сплю та це страшний сон мені наснився?
Ніт, зебіли, ви надовго не затримаєтесь.
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І тут зебіли тобі в кашу нагадили?
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а шо хіба при Пороху таке собі дозволяли? Новиє літца, нова поведінка. Повилізали зі щілин всі покидьки, бо тепер до влади прийшов їх шмаркля.
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І жовто-блакитні прапори зривали, і над атошниками знущались, і пам'ятникам Небесноі Сотні дулі крутили, пам'ятники УПА розмальовували. Та було дохрена і трохи ватно-сепарних вибриків по всій Украіні всі п'ять років. Але ж ні, ЗРАДА! У всьому винен Зе! Що тепер буде! Усе пропало! Як тепер жити?
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У нас в Брюховичах (біля Львова) на могилі Кузьми постійно висить два жовто-блакитних прапора. І нікому вони не заважають. Так навіть краще. Могилу видно здалеку. І ті, що приізжають з інших міст, іі майже одразу знаходять.
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пральна, шоп нє раздражать сєпаратістов
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Зелёная плесень уничтожает всё украинское.
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Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь оно - в зоне постоянного воздействия ветров, говорит чиновник. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы. Источник: https://censor.net.ua/n3147911

Зєлєбобікі, ви або хрестик зніміть, або труси одягніть....

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Какая это перемога за неделю? Я сбился со счета, зебилы.
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То есть, каждый должен говорить только то, что ему разрешили зелёные говнюки? Тогда не будет "бардака", а будет нормальный диктаторский а-ля путинский порядок?
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Утвердили общий вид и благоустройство территории. А так если начнется кто своему родственнику самый большой памятник захочет поставить, кто холм насыпать, кто большой флаг повесить, кто столб поставить, потом бардак дойдет что кого попало там начнут хоронить и т.д. Нет должен быть порядок, и я об этом лишь и сказал.
За флагами кстати ухаживать тоже нужно - стирать и менять чтоб грязные и обветшалые не были.
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А что же вы хотели от иудейской столицы в Украине.
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****...и руки не дрогнули убрать национальные стяги...ДНО...и схоже на акт вандализма...
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не здивуюсь якщо скоро там порозвішують сцяні триколори.. "зе-делаєм їх єщьо раз"
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дістали вже ці зелені чоловічки зі своєю шмарклею, новимі ліцамі та їх капітуляційною політикою !!! Коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на могилах погибших бойцов на Краснопольском кладбище Днепра - Цензор.НЕТ 9522
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