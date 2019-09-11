,Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Джонсон выразил уверенность, что противодействие Трампа в этом вопросе Конгресс преодолеет "на двухпартийной основе".
Мерфи, в свою очередь, отметил, что во время недавней поездки в Украину общался с чиновниками в Киеве и увидел, что у них нет понимания причин возможного удержания денег. Сенатор от Демократической партии США утверждает, что эту тему украинцы поднимали на каждой встрече с ними.
Американские законодатели подчеркнули, что Конгресс США поддерживает Украину "независимо от того, что делает президент" Трамп.
Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи
В случае, если американский президент Дональд Трамп попытается заблокировать выделение Украине $250 млн помощи, Конгресс сможет принять соответствующее решение. Такое мнение 10 сентября выразили американские сенаторы, республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи
,Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Зеленый обьявит себя тем кто завершил войну а стадо зэдебилов обожествлят нового царя.А Украина вернется в вассальную зависимость Кремля.
То есть все идет по чеченскому сценарию.Так устанавливалась диктатура Володи Пу(Зеленского).Потому я говорил за барыг воевать не надо.Получается десятки тысяч умерли не за что и тысячи стали инвалидами.А лет через 10 боевики будут отлавливать по всей Украине тех кто воевал на Донбассе.Так что те кто воевал там уже советую искать место в Европе где то.Скоро Чечня(Донбасс)-с боевиками вернется в состав Украины.