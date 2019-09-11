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 Политика Украины
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Все про:Конгресс США (445) помощь (3080) Мерфи Крис (4)

 Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи

В случае, если американский президент Дональд Трамп попытается заблокировать выделение Украине $250 млн помощи, Конгресс сможет принять соответствующее решение. Такое мнение 10 сентября выразили американские сенаторы, республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи

,Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Джонсон выразил уверенность, что противодействие Трампа в этом вопросе Конгресс преодолеет "на двухпартийной основе".

Мерфи, в свою очередь, отметил, что во время недавней поездки в Украину общался с чиновниками в Киеве и увидел, что у них нет понимания причин возможного удержания денег. Сенатор от Демократической партии США утверждает, что эту тему украинцы поднимали на каждой встрече с ними.

Американские законодатели подчеркнули, что Конгресс США поддерживает Украину "независимо от того, что делает президент" Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с американскими сенаторами Джонсоном и Мерфи санкции против РФ и поставки газа из США. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3147909
 
 
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Что-то я чувствую что этого бота не будет слышно после 12:00 потому что заканчивается смена )
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Плахатарря ка манде парашенко моряки 3 месяца пересидели.
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Зеленый пи... это второй Путин.А война на Донбассе вторя Чечня .Все спланировано зарание.Зеленый примет ДНР в Украину на особых условиях.То есть все теперь будут кормить боевиков,как россияне чеченцев.
Зеленый обьявит себя тем кто завершил войну а стадо зэдебилов обожествлят нового царя.А Украина вернется в вассальную зависимость Кремля.
То есть все идет по чеченскому сценарию.Так устанавливалась диктатура Володи Пу(Зеленского).Потому я говорил за барыг воевать не надо.Получается десятки тысяч умерли не за что и тысячи стали инвалидами.А лет через 10 боевики будут отлавливать по всей Украине тех кто воевал на Донбассе.Так что те кто воевал там уже советую искать место в Европе где то.Скоро Чечня(Донбасс)-с боевиками вернется в состав Украины.
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А Коломойский это Березовский для Украины.Тот что привел Володю Пу(Зеленского)
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Ну и зачем ты свалил когда при Порохе было так хорошо ?
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Ну так голосуйте больше за 8% и тогда будут давать команде Пороха
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А Зачем ЗЕбобикам деньги? Финансировать строительство моста сепарам, что б им если что было легче наступать???
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Сейчас барыга слюной удавится, столько бабла сквозь пальцы уплывает. Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи - Цензор.НЕТ 1986
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