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Все про:ГПУ (9342) Военная прокуратура (785) Чумак (117) Рябошапка Руслан (105)

 Генпрокурор Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал ряд неотложных задач, которые необходимы для перезагрузки работы органов прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу генпрокурора в Фейсбук.

"Вчера парламент в первом чтении поддержал проект закона №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Он предусматривает ряд неотложных задач для перезагрузки прокуратуры", - написал Рябошапка.

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Такими задачами являются:

  • оптимизировать численность и провести переаттестацию прокуроров. Специальные кадровые комиссии с привлечением международных экспертов проверять как профессиональные компетенции, так и доброчестность
  • обеспечить донабор на вакантные должности среди специалистов с соответствующим опытом в сфере права и высшим юридическим образованием. Любой человек с соответствующим образованием, опытом и знаниями сможет занять вакансии в органах прокуратуры любого уровня.
  • трансформировать военную прокуратуру. Военные прокуроры по желанию смогут так же пройти аттестацию и проверку на доброчестность и стать частью новой системы органов прокуратуры. Курировать процесс будет главный военный прокурор Виктор Чумак.
  • разработать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, измерения и регулирования нагрузки на прокуроров.

"С принятием соответствующего закона мы безотлагательно начнем обновление системы", - заявил генпрокурор.

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Генпрокурор Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147908
 
 
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо......
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Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
.

.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
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 показать весь комментарий
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