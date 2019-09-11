 Генпрокурор Рябошапка назвал основные задачи по перезагрузке работы прокуратуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу генпрокурора в Фейсбук.
"Вчера парламент в первом чтении поддержал проект закона №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Он предусматривает ряд неотложных задач для перезагрузки прокуратуры", - написал Рябошапка.
Такими задачами являются:
- оптимизировать численность и провести переаттестацию прокуроров. Специальные кадровые комиссии с привлечением международных экспертов проверять как профессиональные компетенции, так и доброчестность
- обеспечить донабор на вакантные должности среди специалистов с соответствующим опытом в сфере права и высшим юридическим образованием. Любой человек с соответствующим образованием, опытом и знаниями сможет занять вакансии в органах прокуратуры любого уровня.
- трансформировать военную прокуратуру. Военные прокуроры по желанию смогут так же пройти аттестацию и проверку на доброчестность и стать частью новой системы органов прокуратуры. Курировать процесс будет главный военный прокурор Виктор Чумак.
- разработать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, измерения и регулирования нагрузки на прокуроров.
"С принятием соответствующего закона мы безотлагательно начнем обновление системы", - заявил генпрокурор.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо......
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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