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 "Мы с папой возвращаемся домой", - дочь подозреваемого в деле о катастрофе МН17 Цемаха заявила о выезде на Донбасс

Дочь подозреваемого в организации катастрофы малазийского боинга МН17 Владимира Цемаха сообщила,что возвращается с отцом "домой".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новинарню", об этом она написала в соцсетях.

Вероятно, речь идет о временно оккупированную территорию Донбасса.

Как передает "новостной", об этом в среду, 11 сентября, Мария Левченко-Цемах написала на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Ну, что, есть в жизни счастье, справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного проще. Ура, дорогие мои! Едем домой! ", - говорится в заметке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международное следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые, - евродепутат от Нидерландов Пири

Мы с папой возвращаемся домой, - дочь подозреваемого в деле о катастрофе МН17 Цемаха заявила о выезде на Донбасс 01

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также читайте: Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3147906
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А совесть у твоего папы не грызет, сколько людей одним выстрелом он убил.
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Захарченко принимай гостей-мордор типа снял с себя ответственность
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Дамой в пампасы! Як же на вилупку дебіла видно виродження роду.
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Та немає у вас дому. Ви зрадили і дім, і державу...
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Це така схема буде, чи що? Цемах повертається, його знов доставляють в Україну, міняють, Цемах повертається) Організатору схеми п'ятірка з плюсом
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А что, на одного Цемаха обменять 5-6 наших патриотов - это не так плохо.

"Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст - но уже дороже".
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Ну и рожа у дочки...
Ага,вот пусть теперь слепоглухонемые из ОБСЕ этим и обеспокоятся. Удачи им в горбатые спины.
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Новичек тратить будут или обычная пьяная бытовуха ?
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Не все так просто. Петр Алексеевич за Надю Савченко отдал двух российских диверсантов-убийц. Этот обмен был хотя бы 1:1.
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Эти кацапские грушники могли бы быть свидетелями в будущем Гаагском Трибунале, где бы судили *********, как наглого агрессора. Но уже не будут - мочканули обоих. Одного возле своего подьезда, второго - в Сирии. А нам осталась придурковатая Надюха...
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она глупышка даже не понимает как на самом деле все фигово!
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якби ще і мародера із собою прихватили!
Хоча ні воно повинне сісти за особливо велике пограбування України!
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Мародера? Деда твоего что ли, а за что?
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Я боюсь ошибиться но по моему на девочке печать несовершенства двадцать первой хромосомы..
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Абдраченцам для половых утех сгодится.
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а Нидерланды хотели бы увидеть цемаха в глаза
(уже считают его не подозреваемым а обвиняемым и требуют выдачи у рашки)
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А вот тут и лажа получается. Требовать Цемаха у ;днр;- это означает признать ;республику;. Похоже, Кремль всех переиграл. Благодаря Президенту Украины.
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доведеться ще раз цю падлюку впіймати, обминути зелену шмарклю і одразу передати Нідерландам.
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Дочку на подвал к обраченцам, чтоб ихний боевой дух не падал. Ну и шоб триппер с сифилисом распостранять по маладой республике. А папаньку - в расход, как неоправдавшего высокого оказанного доверия.
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Не увидит она папу, все это пустой треп.
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С большой вероятностью могут не доехать.
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які ж "одухотворенні" обличчя.. Шо в папи, шо в доці. Одразу видно що це персонажі з донбасу.
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Она до сих пор не поняла,что ее папа уже не жилец.
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А мог бы свалить в Голландию и доцю-"красавицу" в цивилизацию эвакуировать. Хотя пуйло им другой сценарий подгонит.(
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А Донбасс это Украина
Опять можно ловить и менять
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Шо опять? Можем пафтаріть! - як кажуть у вас на расеі.
Може цього цемаха не пускати в Україну? Нахій він тут потрібен?
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цікаво, як воно, бути донькою вбивці 298 людей, з яких третина дітей!!
На морді в жінки жодного каяття чи жалю. Примітивне чмо, яке сидить "вконтактє", скавулить про жорстку долю та "справєдлівих людєй".. Тьху!! Як цих виродків позбавитись!!???
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