 "Мы с папой возвращаемся домой", - дочь подозреваемого в деле о катастрофе МН17 Цемаха заявила о выезде на Донбасс

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новинарню", об этом она написала в соцсетях.

Вероятно, речь идет о временно оккупированную территорию Донбасса.

Как передает "новостной", об этом в среду, 11 сентября, Мария Левченко-Цемах написала на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Ну, что, есть в жизни счастье, справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного проще. Ура, дорогие мои! Едем домой! ", - говорится в заметке.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.