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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Закарпатье (1639) МИД (5121) Чехия (886) Земан (57)

 Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины

МИД вызвал посла Чехии в Украине для объяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В связи с появлением в СМИ информации о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" 11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радек Матула для получения разъяснений", - говорится в сообщении.

Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

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Напоминаем, ранее чешские СМИ сообщили, что президент Чехии Милош Земан принял делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, которые добиваются автономии в составе Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3147904
 
 
 Топ комментарии
 
Песики, ви взагалі по суті питання відповідати вмієте, чи "чєлюсть" не дозволяє? Те що аваков кричав: "мусора не люді" не робить його символом Революції Гідності. Він потім і спалився не раз. Від розгону блокади, коли майданівців і атошників мусора на коліна поставили, до рюкзаків синочка і Княжичів тощо.
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Прекрасные лозунги для развала империи.
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монголоиды -потомки против монголоидов-орков бунтуют
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Злітав до Криму)) Ватніка ЗЕленського Якубовича помітили на візку в Аеропорту в москві. Карма.

Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины - Цензор.НЕТ 1019
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хіба до криму? (що йому у тому лайні робити?)
здається у Чорногорії біля басейну нає...колінцем об кахлю
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Запам"ятайте усі: поляки ,чехи,******,кацапи і усіляка наволоч-в Україні є тільки один вид русінів який офіційно визнаний -це підземний тобто мертвий.і хто хоче бути оригінальним русіном ******* чи ще якимось колаборантом за кацапські гроші-спочатку на гіляку. Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины - Цензор.НЕТ 1416
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Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України - Цензор.НЕТ 9518https://uploads.disquscdn.com/images/79bd074039cd53ce3767de99a482bf5b2eaf2b7d54675dc9bfe5d4a988846931.jpg
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І коли це рюкзакян був символом Майдану?
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Добрі грибочки!

Це пише ватник ЗЕленський Бойко Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8546
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Песики, ви взагалі по суті питання відповідати вмієте, чи "чєлюсть" не дозволяє? Те що аваков кричав: "мусора не люді" не робить його символом Революції Гідності. Він потім і спалився не раз. Від розгону блокади, коли майданівців і атошників мусора на коліна поставили, до рюкзаків синочка і Княжичів тощо.
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Пишеш їм пишеш, а кацап Зебіл один фуй нюхає папір екран , а не читає.
Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество. Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України - Цензор.НЕТ 7754
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Да это песик с кацапии, зарплата 30000 деревянных за службу на Пороха , украинский только с переводчиком
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Це добре, хоть пожили при ПП Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України - Цензор.НЕТ 4776

Тепер житимете при *****. Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України - Цензор.НЕТ 4624
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"При этом, журналист не указал источник информации. Официального подтверждения его слов нет."
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Ви задайотє ніправільниє вапроси!!! Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6460
Новий прем'єр троха підмочив трусєля:

https://www.youtube.com/watch?v=_93PQdXq7_0
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Чекаємо прийняття закону ЄС про скасування безвіза, вартості оформлення віз у 2000$ в і як альтернатива, - робота в лаптестане за 300$ або на заводах бені за 200$ в міс. І криків "в усьому винен Порошенко!"
ЗЕбіле ,Батя Махно, ти хоча б раз встиг випити філіжанку кави у Відні по безвізу?
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хАхли-малороси, ЗеБіли, ви здобули! радійте, сволото.

Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев

Парламент Эстонии вскоре рассмотрит инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины. Об этом заявил в среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, пообещав представить депутатам соответствующую законодательную инициативу уже этой осенью. «Те, кто приезжает сюда,- это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы". Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,- объяснил министр,
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Хто хоч трохи знає історію і українську літературу, той розуміє, що 100 років тому русинами називали ВСІХ західних українців! У творах і наукових працях Франка русини - це і галичани, і гуцули з бойками, і буковинці, і закарпатці...
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А ще ніхто із відомих вчених не визнає такий народ, а більшість слов'янських лінгвістів (крім деяких москалів) не виділяє окрему русинську мову - це діалект української!
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И здесь для петикантропов зрада увяла, не распустившись.
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Прочитал новость.Реакция МИД безукоризненная.Вопросов нет.Я тут один из немногих,кто по теме...Но..у петьков другая задача...
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Шо земан в Чехии шо зелеман в Украине один хрен враги Украины
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