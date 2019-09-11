 Посол Чехии был вызван для дачи пояснений относительно встречи Земана с "подкарпатскими русинами", - МИД Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В связи с появлением в СМИ информации о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" 11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радек Матула для получения разъяснений", - говорится в сообщении.
Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.
Напоминаем, ранее чешские СМИ сообщили, что президент Чехии Милош Земан принял делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, которые добиваются автономии в составе Украины".
ЗЕленськогоЯкубовича помітили на візку в Аеропорту в москві. Карма.
здається у Чорногорії біля басейну нає...колінцем об кахлю
Це пише ватник
ЗЕленськийБойко папірекран , а не читає.
Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
Тепер житимете при *****.
Новий прем'єр троха підмочив трусєля:
https://www.youtube.com/watch?v=_93PQdXq7_0
ЗЕбіле ,Батя Махно, ти хоча б раз встиг випити філіжанку кави у Відні по безвізу?
Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев
Парламент Эстонии вскоре рассмотрит инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины. Об этом заявил в среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, пообещав представить депутатам соответствующую законодательную инициативу уже этой осенью. «Те, кто приезжает сюда,- это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы". Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,- объяснил министр,