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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Польша (4906) убийство (5332)

 Поляк застрелил украинку от безответной любви, сбежал в Германию, где был убит полицейскими

В городе Гожув Великопольский на западе Польши в среду днем, 11 сентября, в общественной прачечной местный житель застрелил из пистолета работницу этого заведения, 26-летнюю украинку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает польское издание  Interia.pl.

Как сообщается, после побега и преследования убийцу украинки застрелила полиция неподалеку от Берлина.

"Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти",- заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.

По информации местных СМИ, 26-летний Павел Р. застрелил знакомую украинку в связи с тем, что она не хотела встречаться с ним.

После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.

Также читайте: Украинку убили в Польше. Правоохранители двух стран ищут преступника, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3147903
 
 
 Топ комментарии
 
Поліція зразу відкрила вогонь на ураження. Це не українська мягкотіла поліція... Нашим ще вчитися і вчитися...
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Не так вже він її і любив, якщо після вбивства втікав в іншу країну.
Просто ненормальний якийсь...
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Жаль девочку,мои соболезнования родным. И близким,дэбилов хватает везде
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Да не боись. Тебя не пристрелят. Ты ж интернет-анонимус.
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Очень такое славянское преступление: "Так не достанься же ты тогда никому!"

Идиот и недоумок. Жаль только молодую дивчину, которую в 26 лет лишил жизни этот недоделок в припадке животной ревности...
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Новини на г+г:
В Калинівці знов пожежа, горять військові склади... Яке щастя - жертв немає, але все готово для евакуації
А зараз ми вас покажемо відео пожежі 2017 року, коли постраждали купа будинків і людей...

Це *******, а не журналісти
(C)
@VasiliskaShater
🤔😳
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Жаль девочку,мои соболезнования родным. И близким,дэбилов хватает везде
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какая трагическая история....
все умерли...
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Да...трагедія...а поляк міг би усе хепіендом закінчити-взяв би й сам застрелився... Поляк застрелил украинку от безответной любви, сбежал в Германию, где был убит полицейскими - Цензор.НЕТ 1011
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Кого ты там нюхаешь никому не интересно.
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Поліція зразу відкрила вогонь на ураження. Це не українська мягкотіла поліція... Нашим ще вчитися і вчитися...
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Не так вже він її і любив, якщо після вбивства втікав в іншу країну.
Просто ненормальний якийсь...
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Тобі і це не світить ніколи,так в старих дівах за клавою на Цензорі і старість зустрінеш
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який ви доброзичливий.. як оцей придурок.
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Да нормальной девушке лучше уж самой, чем с интелектуально альтернативно одаренным типа тебя.
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Фрезіровщік,ти вже,що писати навчивсь,переходь на українську
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Да я только учу. Понимаю хорошо, а вот сам говорить еще не могу.
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І як тебе взяли в ольгіно,це ж палєво зі старта
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Вы хотите сказать что Вас взяли в Ольгино за знание украинского?
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В ольгіно користуються гугл-перекладачем,через що так часто паляцця і ще у них така звичка,коли їм ставиш запитання і вони впадають в ступор,незнаючи що відповісти,тоді відповідають на запитання,запитанням.Рано ти згорів на роботі
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идиот неуравновешенный... жаль девочку...
копы - молодцы!
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А вот если бы да кабы...,сначала копы застрелили этого шизика а потом девушка оплакивала его (правда не долго).,сюжет жизни был бы идеален!
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Псих знав, що його вб'ють поліцейські. Це така форма самогубства. Ну що сказати... Трагедія класична... "Так не доставайся же ты никому"... А потім і сам.
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Ты там в себя какую-нибудь полячку не влюбил случайно?
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Та какая там жесть ?

Мелодрама.

Вот в "Ромео и Джульетте" двое малолеток устроили своими разборками 6 трупаков.
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Нет повести печальнее на свете
Чем Тимошенко ловит Трампа в туалете...
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Психопат - это очень опасный тип. Девушки, изучите все признаки психопата и обходите таких десятой дорогой.
Девчонку жалко, а ведь могла ещё жить и жить.
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Психопаты не предсказуемы, вот в чем проблема...Жаль барышню, очень жаль.
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Да, непредсказуемы, но легко вычисляемы.
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Северо-восточнее Украины находится территория, 86% жителей которого влюблены в психопата. А вы говорите "десятой дорогой".
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Не, ***** - не психопат, он шизофреник.
Психопат - это ЗЕ. Очень много признаков совпадают, а особенно нарциссизм и любимое занятие делать селфи.
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Вот она уже опоздала, раньше нужно было.
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Нє , ну німец є німец . Красавці . І ніяких продажних судів , ніякої застави . Все чесно і справедливо . Ще й суспільству не прийдеться 15 років годувати придурка .
Молодці .
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німець за 100 євро вдавиться, й дуже нечесні в грошовому плані, не ідеалізуй неідеальне.
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а за сколько евро удавиться украинец?В грошовому планi?
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25 років живу і працюю серед німців і не пам'ятаю випадку що б хто небудь з них давився за 100/200/300 і тд еуро
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*** Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение***



Цікаво скількох українських копів він би поклав перед тим як вони зважилися б відкрити вогонь на поразку?



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*Нет повести печальнее на свете---чем повесть о миньете в туалете....*. У. Шекспир.
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