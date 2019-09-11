 Поляк застрелил украинку от безответной любви, сбежал в Германию, где был убит полицейскими

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает польское издание Interia.pl.
Как сообщается, после побега и преследования убийцу украинки застрелила полиция неподалеку от Берлина.
"Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти",- заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.
По информации местных СМИ, 26-летний Павел Р. застрелил знакомую украинку в связи с тем, что она не хотела встречаться с ним.
После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.
Идиот и недоумок. Жаль только молодую дивчину, которую в 26 лет лишил жизни этот недоделок в припадке животной ревности...
В Калинівці знов пожежа, горять військові склади... Яке щастя - жертв немає, але все готово для евакуації
А зараз ми вас покажемо відео пожежі 2017 року, коли постраждали купа будинків і людей...
Це *******, а не журналісти
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@VasiliskaShater
🤔😳
все умерли...
Просто ненормальний якийсь...
копы - молодцы!
Мелодрама.
Вот в "Ромео и Джульетте" двое малолеток устроили своими разборками 6 трупаков.
Чем Тимошенко ловит Трампа в туалете...
Девчонку жалко, а ведь могла ещё жить и жить.
Психопат - это ЗЕ. Очень много признаков совпадают, а особенно нарциссизм и любимое занятие делать селфи.
Молодці .
Цікаво скількох українських копів він би поклав перед тим як вони зважилися б відкрити вогонь на поразку?