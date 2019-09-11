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 Общество
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Все про:Денисова (499) ID-карта (73)

 Моряки и бывшие политзаключенные получат ID-паспорта, - Денисова

Людмила Денисова заявила, что бывшие военнопленные украинские моряки и другие освобожденные с российского заключения украинцы получат ID-паспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня начали реализацию совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы Украины по оформлению ID паспортов.

Новые документы получат уволены 7 сентября войска моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержание в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении.

Для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение.

Надеюсь, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов

Источник: https://censor.net.ua/n3147902
 
 
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Что за бред? Я в Болгарии ID-карты еще в 2006 видел у местных. Что не так?
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Классная штука этот ваш ID-паспорт! Вот только бланк А-4 на обычной бумажке, который еадо обязательно предъявлять с ID-паспортом - это супер...
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