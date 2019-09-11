 Моряки и бывшие политзаключенные получат ID-паспорта, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня начали реализацию совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы Украины по оформлению ID паспортов.

Новые документы получат уволены 7 сентября войска моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержание в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении.

Для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение.

Надеюсь, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время".

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