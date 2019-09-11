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 Политика Украины
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 Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко

Парламент сформировал постоянную делегацию Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности", член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, в составе делегации - 12 членов и 12 их заместителей: 14 народных депутатов (семь членов и семь заместителей - ред.) Из фракции "Слуга народа", два - от фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Родина "," Европейская солидарность "," Голос "и группы" За будущее ".

Член профильного комитета, народный депутат от "Европейской солидарности" Мария Ионова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что руководитель делегации пока не выбрали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ признала нелегитимными "выборы" в оккупированной РФ грузинской Абхазии

Источник: https://censor.net.ua/n3147900
 
 
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Утерлись. Когда воду в крым дадут, что зебобики загавкают интересно?
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Зебобик, ты собрался воду в крымнаш давать?
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Вот ты зеобаб, будешь восхвалять клоуна когда он в воду окупантам в крым даст?
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Я вас идиотов невменяемых буду в ваше же говно мокать вашими хлебалами за брехню вашу.
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Та доллар уже ж по 100, ага😀😀😀
Придурок, по тому каналу уже невозможно воду пустить😀😀😀
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Та ты тут кацапчик визжал и что и безвиз Украина не получит. Зрадофил такой зрадофил..
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***, нулевка обвиняет в истории. Ты когда появилось здесь, говно петено?
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Скажи честно ты ЗЕбил? В первом туре ты за Бойко голосовал, а во тором за ЗЕкловуна? Просто ты по манере общения типичный такой даунбасянин.
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А хоч би й можна було! Партизани Херсонщини знають: два самоскиди дешевої нетоксичної речовини у канал - і крисчанам краще буде пити морську воду.
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Та да, уже дефолт объявили, и доллар по 100, а теперь воду в Крым подадут Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко - Цензор.НЕТ 7799
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Специально зашёл на "Интерфакс-Украины" посмотреть про партию "Родина", ЦН такой ЦН Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко - Цензор.НЕТ 3146
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Всё верно это именно Родина - кремлёвский проэкт! Точно как и слуга УРода..А то что все жюляботы теперь переобулись в ЗЕбилов только подтверждает что это одно и тоже кодло прокермлёвское.
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Ну звісно кацапський проект. А в опозиції до них 18% щирих українців - ригів і запетьків.
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А ти труханівський лизун скільки раз і в кого перевзувався,до мертветчука вже скоро.чувило
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Цензор, это что за галиматья: с каких пор Юлькина "Матьківщина" стала "Родіной"?Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко - Цензор.НЕТ 8221
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Ну раз если уже называют "Родина" значит скоро может будут называть Украину "нэзалэжнай"
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У них кампьютер переводит,сами они не знают мовы.
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Бидло, математика від порохоскота, тобто мене. Дивіться:
є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну
Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1.
На скільки зменьшать комунальні?
(C)
@iddqd_ua
🤔
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а ЗЕбилы про комуналку уже не пикают. А то шо уголь который теперь покупает Бабломойский стал намного дороже чем по Ротердам + ЗЕбилятня вообще даже не вспоминает. Оно и понятно сколько визгу у жюляботов они же все теперь ЗЕбилы было за Ротердам +, и вот ихний Бабломойский теперь покупает уголь намного дороже, и что же ЗЕбилы? А заткнулись и помалкивают!!
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Забув додати від себе. Світові ціни на вугілля впали з початку цього року на 36%🤔😳
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Хочу напомнить что именно при предыдущей украинской делегации в ПАСЕ вернули кацапов в ПАСЕ
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Ну, то такое дело. Предыдущая делегация сделала все, что могла, что факт, то факт. А возвращение кацапии в в ПАСЕ было только делом времени. ПАСЕ давно взахлеб вопила, что ей кацапские деньги позарез нужны.
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Новьій хер, не следует напоминать нам о твоей безпозглости
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Цензор, партія "Родіна" в росії,чи новини вам з кремля присилають
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Группа "За будущее"-тоже потужное название,креативное. Похоже на тост: "Ну,за будущее!"
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По данным агентства, в составе делегации - 12 членов и 12 их заместителей: 14 народных депутатов (семь членов и семь заместителей - ред.) Из фракции "Слуга народа", два - от фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Родина "," Европейская солидарность "," Голос "и группы" За будущее ". Источник: https://censor.net.ua/n3147900»

«Кто на ком стоял?»
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Родина -- полностью согласен. Спасибо Цензору за правду. Геращенко правильно назвала слуг Кремля ЗЕлёными человечками, и вы правильно назвали Юлину Гробовщину именно Родиной. Хоть кто то говорит правду. Респект.
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Яка узкоязичная чєлюсть написала Родіна? Пригадую як колись в ТВ програмі фільм "Велика родина" написали "Великая Родина".
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Родына?((( Позорище!!!(( Вот, что называется - переобуваться на лету.( Да, Цензор?(((
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