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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) Геращенко Ирина (1432) ПАСЕ (1440)

 Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ

Парламент сформировал постоянную делегацию Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности", член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, в составе делегации - 12 членов и 12 их заместителей: 14 народных депутатов (семь членов и семь заместителей - ред.) Из фракции "Слуга народа", два - от фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность","Голос" и группы "За будущее".

Член профильного комитета, народный депутат от "Европейской солидарности" Мария Ионова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что руководитель делегации пока не выбрали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ признала нелегитимными "выборы" в оккупированной РФ грузинской Абхазии

Источник: https://censor.net.ua/n3147900
 
 
 Топ комментарии
 
Та доллар уже ж по 100, ага😀😀😀
Придурок, по тому каналу уже невозможно воду пустить😀😀😀
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Тётя Роза



- Изя, а почему у Президента, премьера и руководителя ОП есть ручки и листики, а у Бени нет? - Так Беня сразу же сказал им: «Берите ручки и записывайте!»
Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко - Цензор.НЕТ 8609
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Всё верно это именно Родина - кремлёвский проэкт! Точно как и слуга УРода..А то что все жюляботы теперь переобулись в ЗЕбилов только подтверждает что это одно и тоже кодло прокермлёвское.
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Утерлись. Когда воду в крым дадут, что зебобики загавкают интересно?
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Зебобик, ты собрался воду в крымнаш давать?
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Вот ты зеобаб, будешь восхвалять клоуна когда он в воду окупантам в крым даст?
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А к рихвирендуму за дружбу с рабсией готов?? Ватных Сватов уж посмотрел??
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Кого ты чмо там мокать будешь? Ты сначала сам вынырни!
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Та доллар уже ж по 100, ага😀😀😀
Придурок, по тому каналу уже невозможно воду пустить😀😀😀
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Та ты тут кацапчик визжал и что и безвиз Украина не получит. Зрадофил такой зрадофил..
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Скажи честно ты ЗЕбил? В первом туре ты за Бойко голосовал, а во тором за ЗЕкловуна? Просто ты по манере общения типичный такой даунбасянин.
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Еще нулевка для подкрепления. Ты подтверждаешь пост своего свинобрата?
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А хоч би й можна було! Партизани Херсонщини знають: два самоскиди дешевої нетоксичної речовини у канал - і крисчанам краще буде пити морську воду.
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Та да, уже дефолт объявили, и доллар по 100, а теперь воду в Крым подадут Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко - Цензор.НЕТ 7799
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Ну с долларом проще, что в минфине, что в нбу пока старые кадры, коломойский еще туда не добрался. Ну а воду - так это в процессе, там вон уже хотят натовский инструкторов выгнать, чтобы не "провоцировать".
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Ненене, вы ж сказали "осинью доллар посто"
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Специально зашёл на "Интерфакс-Украины" посмотреть про партию "Родина", ЦН такой ЦН Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко - Цензор.НЕТ 3146
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Всё верно это именно Родина - кремлёвский проэкт! Точно как и слуга УРода..А то что все жюляботы теперь переобулись в ЗЕбилов только подтверждает что это одно и тоже кодло прокермлёвское.
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Ну звісно кацапський проект. А в опозиції до них 18% щирих українців - ригів і запетьків.
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Ану, давай перерахуємо ригів у Пороха, і ригів у Зеленського? Починай
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А! Как вы относитесь к тому, что ваша любимая партия голосовала за Генпрокурора рябошапку, главу СБУ баканова и разумкова?
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А ти труханівський лизун скільки раз і в кого перевзувався,до мертветчука вже скоро.чувило
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Цензор, это что за галиматья: с каких пор Юлькина "Матьківщина" стала "Родіной"?Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ - Геращенко - Цензор.НЕТ 8221
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Ну раз если уже называют "Родина" значит скоро может будут называть Украину "нэзалэжнай"
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У них кампьютер переводит,сами они не знают мовы.
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скажи спасибо шо не "атечиство",бо дословно именно так
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В цензор по объявлением в метро и пригородном вокзале набирают? Это по Васылю Рыбникову хорошо видно
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Бидло, математика від порохоскота, тобто мене. Дивіться:
є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну
Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1.
На скільки зменьшать комунальні?
(C)
@iddqd_ua
🤔
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а ЗЕбилы про комуналку уже не пикают. А то шо уголь который теперь покупает Бабломойский стал намного дороже чем по Ротердам + ЗЕбилятня вообще даже не вспоминает. Оно и понятно сколько визгу у жюляботов они же все теперь ЗЕбилы было за Ротердам +, и вот ихний Бабломойский теперь покупает уголь намного дороже, и что же ЗЕбилы? А заткнулись и помалкивают!!
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Забув додати від себе. Світові ціни на вугілля впали з початку цього року на 36%🤔😳
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Хочу напомнить что именно при предыдущей украинской делегации в ПАСЕ вернули кацапов в ПАСЕ
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Ну, то такое дело. Предыдущая делегация сделала все, что могла, что факт, то факт. А возвращение кацапии в в ПАСЕ было только делом времени. ПАСЕ давно взахлеб вопила, что ей кацапские деньги позарез нужны.
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Новьій хер, не следует напоминать нам о твоей безпозглости
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Ні , москалів повернули в ПАРЕ після того , коли ЗЕБІЛИ вибрали президентом клоуна !
Така країна нематиме ніде поваги !
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Хочу нагадати що членомкомандуючий не надав делегації ніякої підтримки.
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Тоді можемо нагадати трохи хронологію подій. 1) 30-ого травня 2019 року відбулась іногурація презедента Зеленсьеого. 2) в ніч на 25 червня ПАРЄ повернула росії право голосу. А що ж відбувалось між 30 травня і 25 червня. Делегація України в ПАРЄ залишилась без підтримки нового президента, якого це питання не цікавило. Більше того, він розпочав війну з МЗС України і його міністром закордонних справ. Витяг з перемовин голови української делегації в ПАРЄ з Зеленським:
«Ви лише вислухали відмови в Берліні, Парижі і на цьому все? Ви, маючи всі можливості і інструменти, як очільник дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших», - зауважив керівник української делегації в ПАРЄ.
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Цензор, партія "Родіна" в росії,чи новини вам з кремля присилають
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И на Росии партия Родина, а в Украине её филиал. Так что всё верно, ошибки нет.
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Группа "За будущее"-тоже потужное название,креативное. Похоже на тост: "Ну,за будущее!"
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По данным агентства, в составе делегации - 12 членов и 12 их заместителей: 14 народных депутатов (семь членов и семь заместителей - ред.) Из фракции "Слуга народа", два - от фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Родина "," Европейская солидарность "," Голос "и группы" За будущее ". Источник: https://censor.net.ua/n3147900»

«Кто на ком стоял?»
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Родина -- полностью согласен. Спасибо Цензору за правду. Геращенко правильно назвала слуг Кремля ЗЕлёными человечками, и вы правильно назвали Юлину Гробовщину именно Родиной. Хоть кто то говорит правду. Респект.
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Яка узкоязичная чєлюсть написала Родіна? Пригадую як колись в ТВ програмі фільм "Велика родина" написали "Великая Родина".
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Може Жидков перейшов працювати на ЦН?
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здурів чи що ?
люди просто втомились.
від тих текстів певно в очах вже все пливе.
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Тоді треба гребти та випливати на берег ,від втоми такої херні українець зроду не нашкрябає,кацап інтуїтивно запросто
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ви краще за собою слідкуйте, за своїм язиком.
теж мені, разоблачітєль кацапні...
менше їм лайкайте, якщо українцем себе вважаєте.
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Чесно скажу,не маю звички ні лайкати, ні спамити,хіба що коли випадково,ну кацапу нікада,а от за вашою компанією це водится і вже носить системний характер і ви знаєте шо це ольгінці,ну як казав Гиг з Вами,ну і шо,главноє,чтобі взгдяди совпадалі
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відповідайте за себе, для чого приплітати Гига і його лайкі, я ним знайома не більше ніж з вами.
різниця лише в тому, що у вас час від часу виникають до мене якісь претензії, тобто, я теж маю право висловити свою думку щодо вас.
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Надо же... Про свободу слова вспомнила... Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко - Цензор.НЕТ 9750
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ти за сьогодні більше там рюмсав, ніж я скаржилась.
знову ж таки - слідкуй за собою.
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Родына?((( Позорище!!!(( Вот, что называется - переобуваться на лету.( Да, Цензор?(((
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Тётя Роза



- Изя, а почему у Президента, премьера и руководителя ОП есть ручки и листики, а у Бени нет? - Так Беня сразу же сказал им: «Берите ручки и записывайте!»
Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко - Цензор.НЕТ 8609
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диктует... чтоб не говорили потом что не слышали и не запомнили, неучи...))))
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Ровные строчки замылины. Пишут как печaтает принтер.
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Типичный цензор:

--- довольны клоуном зебилы продали украину
--- порохоботы мрази мародер вор
--- зебобики вы сделали это вместе
--- порох свинья мальдивская

*(повторить бесконечное число раз)
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Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко - Цензор.НЕТ 5284
Тётя Роза‏ @Anakoyher 11 мин.11 минут назад

Роза много раз попадала пальцем в небо, делая прогнозы.
ᅠХотела бы попасть пальцем в небо очередной раз.
ᅠᅠᅠПотому, что в этот раз мой прогноз: украинцев ждёт референдум о реинтеграции Донбасса. ᅠᅠ
А может даже и о федерализации.
ᅠИначе зачем менять и так ручной ЦИК?
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С ЧЕВО НАЧіНАЕЦЦА "РОДіНА"😎
С чево начінаецца "Родіна"?
С "Громады", что Паша собрал,
С крутых разношерстных товарищей,
Что дарят под выборы нал.
А может, она начинается
С забытой давно ЕЭСУ,
С тех газовых схем с Белокаменной
Что бабки прынцессе несут?


С чево начінаецца "Родіна"?
С двух лямов за каждый мандат,
С того договора с Валодею,
Где каждому есть свой откат.
А может, она начинается
С протухшей мечты о ПР-БЮТ
И с новых Лозинских с Портновымы
Которые в Раду пройдут ?


С чево начінаецца "Родіна"?
С бигморды под каждым окном,
И с курсом на нью-каалицыю
С премьером Медведчуком?
Сегодня она разгоняется
Рекламой на раша-ТВ,
И с мирного плана, что бабушке
Дедок сочиняет в Кремле...


С чево начінаецца "Родіна"...2018
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От і чудово.......... Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ - Геращенко - Цензор.НЕТ 4020
А то порохосмоктики вже здійняли галас на порожньому місці, через те що підбарижників не пускають в ПАРЕ.
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Запитую чітко наших українських ватників (кацапів і фсбешних тролів прошу не відповідати)--ви кричали,пищали про Ротердам+, як це погано і т.інш.----чому зараз не вибачитесь і просто роти закрили. Вийшло що ротердам +--вигідно і дешевше. І так по багатьом питанням. Які ж ви моральні і тупі уроди!
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