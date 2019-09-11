 С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, - пресс-центр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку от Богдановки (из вооружения БМП), Невельского (из стрелкового оружия) и Новогнатовки (из стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиций ОС вблизи Желобка (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия) и Зайцево (из гранатометов различных систем).
Напомним, 10 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, а еще два - боевые травмы.
Общался сегодня с одним из важных участников процесса по украинским военнопленным и политическим узникам, часть из которых меньше недели назад вернул Кремль. Одна из малозначимых деталей, которая проясняет причины неожиданной уступчивости Путина, очень занимательна. Это вам понравится, я уверен. В случае невыполнения решения Международного трибунала ООН Россию ждали не только проблемы с судоходством (такие неприятные и болезненные вещи, как недопуск судов под российским флагом в иностранные порты, отказ в дозаправке, пресной воде), но и возможное замораживание "Северного потока 2".
Да, потому что проект NS2 тоже попадает под действие морского права! И Путин с Газпромом попросту сыграли на упреждение, дабы не получить удар в спину. И получается, что украинская власть своими действиями помогла ему выйти из ситуации с наименьшими потерями, не только репутационными, но и финансовыми. Теперь осталось понять, было ли это следствием ошибки, или преднамеренной игрой на стороне противника. В старое время можно было бы потребовать создания специальной следственной комиссии Верховной Рады по этому делу. Но ведь у нас теперь не Верховная Рада, а Верховная Дума и потому про парламентский контроль можно забыть на долгое время.
Кстати, по решению того же трибунала ООН Путин обязан вернуть Украине 3 военных корабля. И за невыполнение ему тоже светят санкции. Если только украинская власть не решить снова выручить Владимира Владимировича. Ведь не впервой.
тихої вам ночки синочки!
бережи вас Боженька...