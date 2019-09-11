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Все про:Николаевская область (882) увольнение (1694) Укравтодор (368)

 Задержанный при получении взятки глава николаевской Службы автодорог уволен, - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") уволило начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в получении неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

"Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко был немедленно уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Службу автомобильных дорог Николаевской области был направлен внеочередной финансовый аудит и антикоррупционная проверка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало руководителя Службы автодорог в Николаевской области при получении $90 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

В ведомстве заверили, что будут способствовать расследованию этого и других антикоррупционных дел и поддерживать действия антикоррупционных органов.

Напомним, в среду, 11 сентября, в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко.

В НАБУ сообщили, что руководитель САД в Николаевской области задержан на горячем во время получения 90 тыс. долларов. По данным следствия, это второй транш взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3147897
 
 
 Топ комментарии
 
уволен...по какой статье? он потом сможет восстановиться?))))
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Вот было бы не плохо, чтобы Антикорупционный суд присудил этому чиновнику 5 лет принудительных работ: асфальт ложить на Николаевской трассе!) Чисто за еду и спецодежду работать. Несколько таких приговоров, и дороги у нас будут как в Германии!)
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Новость, блин. Сейчас на Житомирщине кладут новый асфальт. Хороший, качественный (не заслуга Зели - начал Гройсман). Кладут какие-то иностранцы. Уже у многих предприимчивых селян есть не только заезд на трассу прямо со двора, но и во дворе асфальт техникой укатан. Договариваются с рабочими напрямую - без посредников. Само собой, голосовали поголовно за Зелю, ни себя, ни рабочих взяточниками не считают и кричат про коррупцию во власти... Долго мы еще будем из дерьма выбираться с таким населением.
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Взятка конфискована в пользу жертв "зубожиння".
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...Налоговые инспекторы будут отслеживать, сколько тратят украинцы, и сравнивать их расходы с доходами.
Такое нововведение содержится в законопроекте №1183 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единоразового декларирования активов физических лиц", пишет Лига.

Проектом предусматривается в период с 1 января 2020 по 31 мая 2020 провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Для этого физическое лицо-гражданин Украины имеет право подать одноразовую декларацию об активах с указанием активов, принадлежащих ему на праве частной собственности. При этом лицо освобождается от необходимости указания информации об источниках происхождения и стоимости задекларированных активов.

В такой декларации нужно отразить активы физического лица:

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валютные ценности;
ценные бумаги;
движимое и недвижимое имущество;
объекты незавершенного строительства;
доли (паи) в имуществе юридических лиц;
другие имущественные и нематериальные активы в Украине и за рубежом;
размер дохода или его части, из которых ранее не уплачен НДФЛ и который был источником приобретения активов, о котором отсутствует информация об источниках его происхождения.
С последнего лицо должно уплатить налог по ставке 9 процентов.

Такой механизм и ставки налога соответствуют мировому опыту при проведении кампаний по декларированию в Италии, Бельгии и Швейцарии.

В случае непредставления одноразовой декларации декларируемыми будут считаться активы, зарегистрированные или задекларированные другим способом в установленном законодательством порядке в Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также денежные средства в сумме 1 миллион гривен.

После завершения кампании добровольного единовременного декларирования законопроектом предполагается ввести метод контроля расходов физических лиц и соответствии их полученным доходам.

Метод контроля расходов физических лиц будет применяться контролирующими органами с 1 мая 2021 и будет базироваться на сравнении понесенных физическим лицом расходов в размере более 150 000 гривен на приобретение неделимых единиц товаров (работ, услуг), произведенных с 1 января 2020 года, с размером доходов, полученных физическим лицом за этот период, из которых уплачен налог на доходы физических лиц и размером средств, задекларированных физическим лицом в одноразовой декларации.

Таким образом, контроль за расходами физических лиц будет заключаться в сравнении сумм расходов только в размере более 150 000 гривен с суммой абсолютно всех доходов физического лица.

Если по результатам такого сравнения контролирующим органом будет обнаружено превышение расходов над доходами в размере, превышающем десять размеров минимальной заработной платы, контролирующий орган начинает процедуру предварительного выяснения возникновения превышения расходов над доходами. Это новая для Украины процедура, которая специально вводится для предоставления возможности физическому лицу предоставить контролирующему органу недостающую у него информацию.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327362-nalogovikam_dadut_pravo_totaljnogo_kontrolja_rashodov_ukraintsev
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Укради яблоко и ты вор! Укради страну и ты правитель....
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Хорошее место освободилось,сколько стоит?
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Ау! Зебилы! Где ваше " конфисковать, посадить пожизненно, очистить руководство от взяточников, наказывать с пристрастием..." Кстати, кнопкодавы тоже ваши и кто им руки будет рубить?
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Котяра, здрисни. Ти набрид всім зі своїм плачем по Петру Олексійовичу.
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хрюкобот упоротый, конфисковать прямо в момент задержания??? и тогда же посадить ?? попадет урод в антикор суд, именно тот шо твой бох воровства 5 лет динамил
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уволен...по какой статье? он потом сможет восстановиться?))))
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Вот было бы не плохо, чтобы Антикорупционный суд присудил этому чиновнику 5 лет принудительных работ: асфальт ложить на Николаевской трассе!) Чисто за еду и спецодежду работать. Несколько таких приговоров, и дороги у нас будут как в Германии!)
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николаевского автодоровца задержали в Одессе. Брал бабло от местной автодорожной фирмы. Наверное ребята победили в тендере на ремонт той самой Николаевской трассы Затриманого під час одержання хабара голову миколаївського обласного автодору звільнено, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6480
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Сумніваюся що такі люди хоч щось робити вміють. Від таких дороги як в Германії не дочекаєшся.
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Водить каток и обезьяну научить можно)
Дело ж не в этом, а в том что намного меньше будут брать, зная о таком наказании. Потому что это хуже тюрьмы, где за деньги у бывшего чиновника будет все...
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хе, хе . Зато начальника Полтавской таможни тоже пойманного (!) на взятке не уволили, а только отстранили от должности
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...Депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Елену Копанчук (фракция "Слуга народа") поймали на кнопкодавстве.
Соответствующее видео опубликовало "Честно" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Указывается, что инцидент произошел 11 сентября в 13:32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) основы.

Судя по видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа - мажоритарщика "Слуги народа" с Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Известно, что Елена Копанчук прошла в Раду по мажориторке "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области.

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Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй среди депутатов от партии "Слуга народа" за две недели работы новоизбранного парламента.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327357-na_knopkodavstve_pogorel_eshche_odin_nardep_ot_zelenskogo
...
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ну тож свои кнопкодавят, им можно
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Взятка... Древнейшая штуковина, старше проституции. Еще предки человекообезьян всякие дары приносили- ублажали божков. А это она самая и есть. И даже расстреливай- не исчезнет, величина изменится- за риск. Хотя, казалось бы- не давай и взятели отомрут с голоду. Ан каждый день толпы несут и несут. А кто хуже, кто пользуется злом или кто кормит зло? Её можно только загнать внутрь, залечить как сифилис, будет таиться и ждать... А победить невозможно. Ну и как Зеля будет побидять сие зло? Смешно... КАЖДЫЙ в своей жизни принимал в том участие- цветочки, услуги, купюрки, взятка в генах и чебурашках людишек, в их ДНК прописана...
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Уволить - это одно, а вот на нары отправить - совсем другое.
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Коли вже ми навчимося не русифікувати свої назви... МИКОЛАЇВ рос мовою не повинен русифікуватись на Нікалаєв. Ми не перекладаємо жодну їхню географічну назву. Чому ж вони навчили нас це робити, ба, примусили? Бо так воно стає вже їхнім, радним. АДИННАРОТ.
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тугим жовтим струмом на лобі зебобіків написали "Звільнено "
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Правильно, уволить, без объяснений по подозрению, сразу после задержания, без решения суда. Уволить с нарушением процедуры увольнения, чтобы он смог восстановиться через суд, потому что вместо долларов там были календарики, как при аресте Гримчака
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Новость, блин. Сейчас на Житомирщине кладут новый асфальт. Хороший, качественный (не заслуга Зели - начал Гройсман). Кладут какие-то иностранцы. Уже у многих предприимчивых селян есть не только заезд на трассу прямо со двора, но и во дворе асфальт техникой укатан. Договариваются с рабочими напрямую - без посредников. Само собой, голосовали поголовно за Зелю, ни себя, ни рабочих взяточниками не считают и кричат про коррупцию во власти... Долго мы еще будем из дерьма выбираться с таким населением.
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И иностранцев приучили.Может беларусы там по соседству опыт перенимают.
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Я полагаю, что они и без приучения все прекрасно понимают. Там же не англичане или французы работают. Вроде как на турков похожи, но не факт. Может и кто-то из постсовестского пространства. Проблема в другом. Тот, кто платит деньги (а это немалые деньги), должен прекрасно осознавать, что он совершает преступление. А у нас "договориться" считается нормальным.
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Ну може хоч тепер миколаївські дороги почнуть робити! Область на всю Україну знана своїм бездоріжжям.
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Ну хоть по жопе надавали? Или только в угол поставили и все?
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