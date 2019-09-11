 Задержанный при получении взятки глава николаевского областного автодора уволен, - "Укравтодор"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укравтодора".
"Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко был немедленно уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в Службу автомобильных дорог Николаевской области был направлен внеочередной финансовый аудит и антикоррупционная проверка.
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В ведомстве заверили, что будут способствовать расследованию этого и других антикоррупционных дел и поддерживать действия антикоррупционных органов.
Напомним, в среду, 11 сентября, в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко.
В НАБУ сообщили, что руководитель САД в Николаевской области задержан на горячем во время получения 90 тыс. долларов. По данным следствия, это второй транш взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен.
Такое нововведение содержится в законопроекте №1183 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единоразового декларирования активов физических лиц", пишет Лига.
Проектом предусматривается в период с 1 января 2020 по 31 мая 2020 провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Для этого физическое лицо-гражданин Украины имеет право подать одноразовую декларацию об активах с указанием активов, принадлежащих ему на праве частной собственности. При этом лицо освобождается от необходимости указания информации об источниках происхождения и стоимости задекларированных активов.
В такой декларации нужно отразить активы физического лица:
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валютные ценности;
ценные бумаги;
движимое и недвижимое имущество;
объекты незавершенного строительства;
доли (паи) в имуществе юридических лиц;
другие имущественные и нематериальные активы в Украине и за рубежом;
размер дохода или его части, из которых ранее не уплачен НДФЛ и который был источником приобретения активов, о котором отсутствует информация об источниках его происхождения.
С последнего лицо должно уплатить налог по ставке 9 процентов.
Такой механизм и ставки налога соответствуют мировому опыту при проведении кампаний по декларированию в Италии, Бельгии и Швейцарии.
В случае непредставления одноразовой декларации декларируемыми будут считаться активы, зарегистрированные или задекларированные другим способом в установленном законодательством порядке в Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также денежные средства в сумме 1 миллион гривен.
После завершения кампании добровольного единовременного декларирования законопроектом предполагается ввести метод контроля расходов физических лиц и соответствии их полученным доходам.
Метод контроля расходов физических лиц будет применяться контролирующими органами с 1 мая 2021 и будет базироваться на сравнении понесенных физическим лицом расходов в размере более 150 000 гривен на приобретение неделимых единиц товаров (работ, услуг), произведенных с 1 января 2020 года, с размером доходов, полученных физическим лицом за этот период, из которых уплачен налог на доходы физических лиц и размером средств, задекларированных физическим лицом в одноразовой декларации.
Таким образом, контроль за расходами физических лиц будет заключаться в сравнении сумм расходов только в размере более 150 000 гривен с суммой абсолютно всех доходов физического лица.
Если по результатам такого сравнения контролирующим органом будет обнаружено превышение расходов над доходами в размере, превышающем десять размеров минимальной заработной платы, контролирующий орган начинает процедуру предварительного выяснения возникновения превышения расходов над доходами. Это новая для Украины процедура, которая специально вводится для предоставления возможности физическому лицу предоставить контролирующему органу недостающую у него информацию.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327362-nalogovikam_dadut_pravo_totaljnogo_kontrolja_rashodov_ukraintsev