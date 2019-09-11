 Оперативник полиции задержан в Кривом Роге при получении 10 тыс. грн взятки за влияние на следователя, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Оперуполномоченный требовал от фигуранта уголовного производства 10 тыс. гривен. За эти деньги полицейский обещал повлиять на следователя чтобы изменить квалификацию преступления на более мягкую; кроме того, оперуполномоченный обещал мужчине, что следователь не будет просить суд применять относительного него меру пресечения.

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Оперативника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения им всей суммы взятки. Решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 3692 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

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