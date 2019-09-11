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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура. ФОТО

По факту пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке военная прокуратура Винницкого гарнизона начала уголовное производство по ч. 3. ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение к военной службе").

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура 01

"Предварительно установлено, что около 11 час. 40 мин. 11 сентября 2019 года на технической территории 48 арсенала, расположенного в г. Калиновка Винницкой области, в районе открытой площадки, произошло около шести взрывов боеприпасов, подлежащих утилизации. Возможная причина - возгорание сухой травы, в результате чего состоялась поочередная детонация отдельных боеприпасов, которые лежали на земле", - говорится в сообщении.

Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура 03

Все версии и действия должностных лиц воинской части проверяются. На этой территории не было закончено проведение работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляло около 150-200 метров.

Читайте также: Пожар на территории военного арсенала возле Калиновки ликвидирован, - ГСЧС

Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура 04

Сегодня на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгарания сухой травы.

Напомним, 26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

Источник: https://censor.net.ua/n3147895
 
 
 Топ комментарии
 
Я не забув слова зебобіків про Порошенка, коли були вибухи на складах. Тепер усі ці слова адресуйте до Зе.
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Барыга тебе до сих пор в портки срет, доколе?!
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он (Шмаркля) на инсулине наркотиках проворовался,теперь киздит у военных, а потом заметает следы... проверенная схема, спросите у зрадофилов зелебобиков!.............................
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Аааа Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4410
ЗЕшмат лайна ти іспіл воду зєльонава балота? Сцяками від вас несе на милю.
Урінопацієнти)
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Я не забув слова зебобіків про Порошенка, коли були вибухи на складах. Тепер усі ці слова адресуйте до Зе.
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Ні це наслідок віськової реформи Порошенко. Не вгадав ти соєвий
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Ты слова, может, и не забыл, но ты совршенно не понял, из за чего взрывались те склады неделями, а тут потушили за пару часов.
Обтекай.😀😀😀
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Да и виновных не нашли. Ну да, диверсанты, вражеские беспилотники.
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Шмаркля - барыга на крови, ты скрываешь свое воровство!.... на гиляку, скота офшорного... наркоша чертов!.... Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6257
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А Матиос(мать его ети),говорил шо это инопланетяне.Я хренею.
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зебильные мародеры, ну свинарчуки роттердамные и т.д.... т.е "новые лица" зебилов!...
ЗУБ ДАЮ!.... Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8723
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Нет, это пете дерьмо после него осталось.
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лосик и НЛО уже не катит!
задолбали своим безответственным отношением к взрывоопасным предметам...(при любой власти...но опахивать, деля на зоны и выкашивать траву, до того пока она превратится в сухостой...это только генералиссимус должен дать приказ? ))))
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Это уже 7я халатность, или 9-я?
Ну хоть на НЛО и диверсантов хоть свои косяки не списывают!
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Какая может ещё быть халатность, после предыдущих уничтожений наших полигонов с боезапасом!!!
Ребята, это уже не халатность - а преднамеренная диверсия.
Скоко уже можно быть такими тупыми и слепыми, шобы списывать такое... на халатность и случайные факторы?
Найти всех отвечающих за безопасность и прочие заградительные меры, и содрать с них шкуру, с живых, шобы последующие уполномоченные - обсирались от одной только своей глупой мысли...
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Такс... Порох вже не при владі. Зе, припини підривати склади з ************!!!
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