 Сегодняшние пожар и взрывы боеприпасов на арсенале в Калиновке расследуются как халатность, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
"Предварительно установлено, что около 11 час. 40 мин. 11 сентября 2019 года на технической территории 48 арсенала, расположенного в г. Калиновка Винницкой области, в районе открытой площадки, произошло около шести взрывов боеприпасов, подлежащих утилизации. Возможная причина - возгорание сухой травы, в результате чего состоялась поочередная детонация отдельных боеприпасов, которые лежали на земле", - говорится в сообщении.
Все версии и действия должностных лиц воинской части проверяются. На этой территории не было закончено проведение работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляло около 150-200 метров.
Сегодня на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгарания сухой травы.
Напомним, 26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
инсулиненаркотиках проворовался,теперь киздит у военных, а потом заметает следы... проверенная схема, спросите у зрадофиловзелебобиков!.............................
ЗЕшмат лайна ти іспіл воду зєльонава балота? Сцяками від вас несе на милю.
Урінопацієнти)
Обтекай.😀😀😀
ЗУБ ДАЮ!....
задолбали своим безответственным отношением к взрывоопасным предметам...(при любой власти...но опахивать, деля на зоны и выкашивать траву, до того пока она превратится в сухостой...это только генералиссимус должен дать приказ? ))))
Ну хоть на НЛО и диверсантов хоть свои косяки не списывают!
Ребята, это уже не халатность - а преднамеренная диверсия.
Скоко уже можно быть такими тупыми и слепыми, шобы списывать такое... на халатность и случайные факторы?
Найти всех отвечающих за безопасность и прочие заградительные меры, и содрать с них шкуру, с живых, шобы последующие уполномоченные - обсирались от одной только своей глупой мысли...