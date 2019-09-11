 Франция ожидает от России ответа о дате встречи "нормандской четверки", - посол Берманн

Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн в комментарии российскому "Интерфаксу", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Пока что дата не определена. Мы ожидаем ответа от России", - заявила Берманн.
По ее словам, дату саммита определят в ближайшее время.
Напомним, в последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине. В июле 2019 года в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы "нормандского формата".
На встрече 2 сентября 2019 года советники лидеров "нормандской четверки" обсудили подготовку к будущей встрече лидеров и ее повестку.
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Польши предлагает обучение для должностных лиц, дипломатов и политиков из Украины.
Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время церемонии назначения на должности молодых польских дипломатов, сообщает "Польское радио".
В церемонии также приняли участие украинские дипломаты, в частности посол Украины в Польше Андрей Дещица и представители украинской Дипломатической академии при МИД Украины.
Оба президента сошлись во мнении, что нынешняя динамика развития ситуации позволяет провести в ближайшие недели встречу "нормандской четверки" в Париже, сообщили в Елисейском дворце. В середине августа, во время последней на данный момент встречи с Путиным, Макрон уже призывал российского президента к проведению скорейшей встречи по урегулированию вооруженного конфликта в Восточной Украине. В последний раз лидеры Германии, Франции, Украины и России собирались в 2016 году в Берлине.
В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».