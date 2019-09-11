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 Общество
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Все про:Верховный Суд (747) Канада (1311) Евросоюз (12581) ВККСУ (395)

 ЕС и Канада призвали Верховную Раду избежать поспешного реформирования ВККС и Верховного суда

Соответствующее письмо было направлено в Офис Президента. В нем отмечается, что законопроект, регламентирующий деятельность органов судейского самоуправления, должен быть доработан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета. 

Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады в Украине направили в Офис Президента совместное письмо, в котором высказали свою позицию касательно законопроекта №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского самоуправления", - отмечает издание.

В письме идет речь о том, что ЕС и Канада в целом приветствуют стремление Парламента и Правительства быстро продвигать реформы в судебной системе и системе прокуратуры, однако ряд положений законопроекта 1008 необходимо доработать.
В частности, эксперты раскритиковали положения, касающиеся сокращения численности судей Верховного Суда. В сообщении говорится, что любое сокращение судей ВС должно базироваться на тщательном анализе его нынешней структуры, нагрузки на судей и юрисдикции. Позиция европейских экспертов и канадских дипломатов в этом аспекте такова: постепенное снижение нагрузки ВС за счет оптимизации его структуры и применения расширенных процедурных фильтров в перспективе позволит сократить количество судей, не нарушая международных стандартов независимости судебной системы.

Также у иностранных представительств возник ряд вопросов к процессу реформирования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), в частности в роли международных экспертов в отборе членов комиссии, а также к вопросу создания Комиссии по этике и добропорядочности при Высшем совете правосудия.

В письме говорится, что перезагрузка ВККС и создание новой Комиссии по этике и добропорядочности будет неэффективной без реформирования ВСП.

Также западные партнеры напомнили представителям украинской власти, что за судебной реформой будут внимательно наблюдать бизнес-сообщество и иностранные инвесторы, ведь предсказуемая и независимая судебная система – ключевой фактор для привлечения и поддержки иностранных инвестиций.

Кроме этого они напомнили, что ЕС и Канада являются главными партнерами Украины в течение последних нескольких лет и в рамках партнерства нашей стране была предоставлена значительная политическая, финансовая и техническая поддержка в ряде отраслей.

Справка. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины в І полугодии 2019 года ЕС и Канада стали одними из наиболее крупных доноров по объемам финансирования проектов международной технической помощи. Так по данным ведомства Евросоюз реализует проекты на общую сумму около 470 млн долларов, а Канада – на сумму более 140 млн долларов США.

Источник: https://censor.net.ua/n3147889
 
 
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там срочно немає людей бєні та портнова! тому засуньте ваші рекомендації ...є стадо баранів, воно прийме все. є ручний кс- затвердить теж все
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Ага, в ВККС только стены не продажные.

А Верховный суд - вишенка на торте всей судебной системы
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фу,какие вы...щас зебубочка пуйлуше позвонит - успокоится
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Було би смішно, якби не так "печально".
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та куда там!...вы ж видите в разнос пошли )))) торопятся-суетятся...чтоб гипноз не прошел ))))
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Взагалі трускавецьким філософам краще б ні в чому не поспішати. Бо прийдеться дуже далеко тікати.
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Начинають треножить сорвавшихся в галоп.

"Также западные партнеры напомнили представителям украинской власти, что за судебной реформой будут внимательно наблюдать бизнес-сообщество и иностранные инвесторы, ведь предсказуемая и независимая судебная система - ключевой фактор для привлечения и поддержки иностранных инвестиций.

Кроме этого они напомнили, что ЕС и Канада являются главными партнерами Украины в течение последних нескольких лет и в рамках партнерства нашей стране была предоставлена значительная политическая, финансовая и техническая поддержка в ряде отраслей."
Источник: https://censor.net.ua/n3147889
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ЕС и Канада ошиблись...Для Вовочки нужно было ролик сварганить, чтобы дошло хоть со второго просмотра))
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Первая ласточка зебильной команде и избирателям оного:
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/11/7225994/

Естонський міністр пропонує скасувати безвіз для України... и тд и тп.
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Да кто вас будет слушать? Брексит вначале прожуйте прежде чем кого-то учить
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