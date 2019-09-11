 Регламентный комитет ВР вызывает Ирину Геращенко на свое заседание за высказывание о "зеленых человечках". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Друзья, здесь мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают "на ковер". Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила образно), но не называла ни одной фамилии или названия фракции. Но, по Фрейду, народ перевозбудился.

Что я здесь могу сказать. У нас пока есть свобода слова и свобода высказывания. А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими собственными кнопкодавами. Которые в первые два дня работы, после криков-воплей о новых лицах и новой работе, накнопкодавили больше чем весь предыдущий парламент. Придется завтра написать заявление. Тем больше это реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды".

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