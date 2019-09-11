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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) Геращенко Ирина (1430) регламент (175)

 Регламентный комитет ВР вызывает Ирину Геращенко на свое заседание за высказывание о "зеленых человечках". ДОКУМЕНТ

Народный депутат Украины из "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Друзья, здесь мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают "на ковер". Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила образно), но не называла ни одной фамилии или названия фракции. Но, по Фрейду, народ перевозбудился.

Что я здесь могу сказать. У нас пока есть свобода слова и свобода высказывания. А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими собственными кнопкодавами. Которые в первые два дня работы, после криков-воплей о новых лицах и новой работе, накнопкодавили больше чем весь предыдущий парламент. Придется завтра написать заявление. Тем больше это реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко назвала "зелеными человечками" коллег из "Слуги народа" - в зале ВР произошла блокировка трибуны

Регламентный комитет ВР вызывает Ирину Геращенко на свое заседание за высказывание о зеленых человечках 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147888
 
 
 Топ комментарии
 
Цій підбарижниці також місце в тюрязі...............
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Выговор с занесением этой Ирке. Запорохоботилась по самую макушку.
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ці матюки тобі італійські туалєти навіяли? Регламентний комітет ВР викликає Ірину Геращенко на своє засідання за висловлювання про "зелених чоловічків" - Цензор.НЕТ 1558
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А хіба вони не зелені?
Очі вам там повилазили, чи що?
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А слово "югенд" который она употребила в адрес фракции СН,что она имела ввиду? Здесь если постараться ,то и на дэржавну зраду можно раскрутить. Кароче тепефон Подстилки пора ставить на прослушку
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Двух закадычных жлобих пора нах гнать из ВР. Прославились ещё в 8-ом созыве своей неконтролируемой черноротосью. ПЕСик - самое то для шавок.
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