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Все про:Минобороны (5933) строительство (1636) полигон (257) ГБР (548)

 Халатное отношение сотрудника Минобороны привело к 37 млн грн ущерба при строительных работах на полигоне "Широкий лан", - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту нанесения ущерба государству в сумме около 37 млн ​​грн при выполнении строительных работ на территории военного полигона "Широкий лан".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации причиной таких убытков стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком было заключен договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка и территории полигона "Широкий лан". По условиям договора объект должен был быть полностью готовым и сданным в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена.

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Ответственным за осуществление технического надзора был назначен военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины. Он ненадлежащим образом выполнил определенные обязанности - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору. 

В результате, строительная компания получила от Минобороны 135 млн грн - 37 млн ​​грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены.

По данному факту открыто уголовное производство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147883
 
 
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Это не халатность, а Петино достижение.
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відкатили як завжди, побудували собачу будку замість котеджа, втюхали вояку і втекли.
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О коли в цього "відповідалного" держава конфіскує останні труси, тоді можна буде повірити, що в цій державі є справедливість і Закон.
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Ну и что это за бобик? У него что,имени нету,только должность? Страна должна знать своих хероев
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А был ли мальчик? Не, ну вообще, хоть что-то в этом заявлении правда? А то у нынешней власти уже и Свинарчуки - герои, и Роттердам+ уже никаких ущербов не наносил, но поначалу то крику было, как кто-то на яйца наступил. Каждый раз победно рапортуют, что возбуждено уголовное дело, и соревнуются, кто больше цифры ущерба назовет, а потом втихую раз, и в кусты. Поэтому и фамилии, судя по всему нет, никаких подробностей нет, а значит и опровергать новость некому. Борьба с коррупцией в телевизоре. В чистом виде.
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ЕСЛИ бы порох и дальше керував, ТО и не каких расследований и не было бы.
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