 Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности"

В сообщении отмечется: "Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований информацию, согласно сообщению Татьяны Чорновол, относительно возможного создания Андреем Портновым преступной организации с целью получения неправомерной выгоды от коммерческой структуры ПАО "БТА Банк".

Согласно сообщению о преступлении действия экс-главы Администрации Президента Виктора Януковича могут содержать признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 255 УК Украины.

Напоминаем, что ГБР трижды отказывало во внесении информации по заявлению Татьяны Чорновил в Единый реестр досудебных расследований по этому вопросу.



