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 Политика Украины
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Все про:Портнов (432) Чорновол Татьяна (498)

 Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова

Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований начать расследование в отношении Андрея Портнова после обращение Татьяны Чорновол.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности"

В сообщении отмечется: "Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований информацию, согласно сообщению Татьяны Чорновол, относительно возможного создания Андреем Портновым преступной организации с целью получения неправомерной выгоды от коммерческой структуры ПАО "БТА Банк".

Согласно сообщению о преступлении действия экс-главы Администрации Президента Виктора Януковича могут содержать признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 255 УК Украины.

Напоминаем, что ГБР трижды отказывало во внесении информации по заявлению Татьяны Чорновил в Единый реестр досудебных расследований по этому вопросу.

Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова 01
Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147880
 
 
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Нічого собі. Нік зміни на патріот кацапстану
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Таня браво! На кажого зеленоватомерзкого Портнов есть у нас Чорновол !
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ви за порнова хвилюєтесь ?
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Нічого собі. Нік зміни на патріот кацапстану
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За Портновым никому не угнаться.
Пусть Труба только его обслуживает?
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Справа в тому що по змісту викладеному в заяві до ДБР, ДБР цим не займається
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Алла я з вами згоден в одному тому що, ДБР помилився не прийняяв заяву до розгляду ДБР і не зареєстрував в ЄДРДР. Він мав зареєструвати а після "досудового рослідування" дав би відписку що це не в нашій компетенції Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова - Цензор.НЕТ 1121
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Тобто вони порушили закон.
Дуже погано, на них покладали великі сподівання.
Якщо вони помиляються в елементарному, то як косячать в більш складних питаннях?
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Цю заяву ДБР повинне було прийняти та розглянути?
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Так. Але на майбутнє запам'ятай. ДБР розслідує злочини проти громадян які були вчинені перебуваючи на державних посадах
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Хіба в позовній заяві Чорновол не зачіпається період, коли Портнов був чи то головою адміністрації Януковича, чи замом голови АП?

"Мои заявления касались "узурпации власти" Портновым и его злоупотреблений на государственной должности в интересах коммерческой структуры. - Черновол.

Источник: https://censor.net.ua/n3146008
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І шє. Всі заявники повинні пам'я тати що проти спаму до правоохороних органів існує кримінальна відповідальність 383 Кримінаьного кодексу України - Завідоме неправдиве повідомлення про вчиненння злочину.

Не дай боже ответочку Портнова до пані заявника по цій статті
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Я знаю.
Проти Портнова за таке вже відкрили. ))
На Портнова завели дело из-за ложных сообщений о преступлениях Порошенко, - адвокат.


https://lb.ua/news/2019/06/25/430411_portnova_zaveli_delo_izza_lozhnih.html
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я тільки скинув тобі 1 сторінку першої заяви ....вона каже про корупцію а просить ДБР в результативній частині заяві просить відкрити кримінальну справу за узурпацію влади
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а вот я тільки прочитав другу заяву там да все по змісту по суті і по логіке до ДБР
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ГБР должно дать ответ о не подсудности, а не просто не регистрировать в ЕРДР .
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Якщо тобі відомо то ДБР розслідує злочини проти держслужбовців. А Портнов був держслужбовцем якщо я не помиляюсь був при Януковичі. В той же час я кратко тобі скажу зміст вона підозрює Портнова в тому що під час виборів він дав неправомірну вигоду Зеленському заради призначення осіб до офісу президента України на керівні посади.
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В новости совсем не о правонарушения на выборах.
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Таня браво! На кажого зеленоватомерзкого Портнов есть у нас Чорновол !
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Портнов пообещал своему дружбану Андрюхе курносому убрать Порошенко , а не получится - уберут его вместе с ЦИК , из Рады хотя бы, ничего что и шмаркли станут нелигитимными вместе с президентом сегодняшним
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И у каждой Черновол есть своя справка от психиатра?
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Странно,а суд истребовал у неё справку из дурки.Как можно принимать заявы от психбольных. Оччень странно!!
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за таньку шизоидную, понервничает и до дурки загремит
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Придётся койку уступить? Понимаю Ваш трепет. Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова - Цензор.НЕТ 8826
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Не думаю что Владимир Александрович даст в обиду своего друга и компаньйона.
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Шо это Танька на нашего Портнова гонит? Андрюшка хороший, а барига плахой...
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не хорошо наезжать на правозащитника и активиста майдана неуважаемого портного...
не хорошо
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Да, Г+Г вже Ге не в квадраті, а в кубі.
"Портнов - правозахисник".
Суд по иску Чорновол обязал ГБР начать производство против Портнова - Цензор.НЕТ 6006
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Больной на голову парахобоотке лечиться трэба,а не кляузы строчить,а портнову трэба засадить вместе с петюней в одну камеру....
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Знову ці кляті казлы чорноволы работать мешают! Потрібно шапкокрада запрошувати навєсті парядок!
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Зе бобіки фас! я вам зраду приніс! зучстріч визволенних вовою світисонечком моряків з парашенком! це зрада зрадлива! піар на горі!

Українські моряки «Бердянська», «Нікополя», «Яни Капу» продемонстрували Україні та всьому світові приклад мужності, витримки та вірності військовій присязі та Батьківщині. Ми і надалі продовжимо боротьбу за деокупацію Азовського моря та встановлення українського суверенітету на всій нашій території.
Про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час зустрічі у військовому шпиталі зі звільненими з російських в'язниць українськими моряками.https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/

там ще відео є цієї зради, аж сльози на очі навертаються
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Як всегда пиарится петтр лексеич на чужом горе
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ну так в нас такий приклад піару є- сам вова світисонечко! тому вчіться сосунки
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Ех, тупенькі соєві,ви виходить навіть і гадки не маєте,навіщо весь цей портновський спектакль з тяганиною порошенко до ГБР. Невже ви думаєте,що порошенко,який жодного рига не посадив,ну крім єфремова,там особисте,може через старання ригів понести якусь відповідальність.Ворон ворону не виклює,петя їх як міг відмазував,тепер їхня черга платити по рахункам. Не для цього портновський УПК не міняли при порошенко.і саме під нього прописували закон про ГБР. Але зелебобіки не такі вже й дурні як ви пишете,закон про ГБР швидко змінили ,і тепер путінсько-портновський сценарій по спасєнію петра під загрозою.За декілька місяців ви все це узнаєте і знову як завжди будете обтікати,але вам до цього не звикать,ну і танюха шиза.по своїй тупості влізла не в той город
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Їй треба в вас будо спитать, кому лизати дупу.
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У мене загадка попередник на лижи стане чи на самокаті уїде після 01 січня?
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А що заважало цій шизофреничці, її партнерам: хряку барижному, його картавому куму - генпрокурвору та всій барижно-воровитій шоблі, за пять років при владі(з більшістю в парламенті), хоча б заочно засудити цю ригівську шавку - портнова? Нічого не заважало, окрім небажання саджати в тюрьму "торгових партнерів" "цинічного бариги". Блін! Гидотніших істот, ніж барижні ГНИДИ, я не зустрічав. Навіть ригонута, явно ворожа Україні, нечисть, відійшла в порівнянні з ними, на друге місце.
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портнязі разом із його корєшем пєдрою місце в одній камері.
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«ДВІЧІ ПЕРЕБУВАЛА НА СТАЦІОНАРНОМУ ЛІКУВАННІ В ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ …»: ХТО ТАКА НАСПРАВДІ ЖУРНАЛІСТКА-******* ТЕТЯНА ЧОРНОВОЛ.

Така поведінка не дивовижне, адже в 1996 році Чорновіл псіхіатори поставили діагноз «Синдром гіперактивності з ознаками шизоаффективного розладу за змішаним типом». Лікарі розповідали, що вона схильна до необдуманих і імпульсивних дій. Вона двічі перебувала на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні.

Крім поведінки, дивують і обурюють довідки про дохід нардепки. Вона постійно заявляє, що живе за межею бідності. У 2012 році в її декларація була просто порожньою, жінка заявляла, що у неї зовсім немає джерел доходу. У 2014 році, коли вона стала нардепом, так само подала «нульову» декларацію.

Але в 2017 виявилося, що вона придбала квартиру в Києві вартістю 854 100 гривень, земельну ділянку в Криму площею в 1513 кв. м. У нардепки дві іномарки - Chevrolet вартістю 50000 грн. і Mitsubishi 246 750 грн.

Сама жінка живе в двоповерховому особняку під Києвом, але будинок оформлений на батьків.

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ФСБшная гниль никак не успокоится со своими фейками.
Судя по репертуару 95 квартала, в дурке именно им место во главе с наполевовчиком.
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