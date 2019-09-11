 Верховная Рада переименовала четыре села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
В частности, село Ивановка Любашевского района Одесской области, где проживают 162 человек, переименовано в Яновку. Переименование потребовалось в связи с созданием Любашевской громады, куда вошло две Ивановки.
Одной Ивановке решили вернуть историческое название Яновка, которое она носила до 1946 года. Название Яновка походит от фамилии местного помещика Яновского.
Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области переименовано в Гуляй Поле согласно закону о декоммунизации.
По информации Украинского института национальной памяти, Рябуха был первым председателем созданного большевиками сельсовета и погиб "от рук куркулей" в ходе продразверстки. Гуляй Поле - историческое название этого населенного пункта. Сейчас там проживает всего 86 человек.
Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области переименовано в Николаевку согласно закону о декоммунизации.
По информации Украинского института национальной памяти, в 1920 году село Леновка в честь большевика Мелехова было переименовано в Мелиховку. Мелехов был командиром "отряда по борьбе с куркульским бандитизмом" и погиб в ходе продразверстки. В селе проживает 616 человек.
Село Текуче Косовского района Ивано-Франковской области по просьбе местных жителей переименовано в село Текуча.
Речь идет о возвращении населенному пункту исторического названия, так как название Текуче появилось только в 1987 году. Во всех исторических материалах с 1620 года до середины XX века этот населенный пункт назывался Текуча. Население Текучей - 1415 жителей.
А там где нада под шо-то подписаться, там парашенковские пёсики голосно гавкают супротив всего, исходя токо из своих каких-то мутных интересов, но не из интересов нашей страны.
Если община через опрос или через референдум решит, шо название улицы/села/города нужно сменить и выберет большинством голосов из предложенных вариантов самый оптимальный - тогда да.
А если всем этим керует клинический идиЁт под фамилией вятрович - тогда эти все перемименования превращается в хаос, бардак и противостояние массы недовольных.
Ты полный дИбил!!! Но ещё и провокатор!
Не по пращурам, давно усопшим, нужно строить своё будущее, а по собственным мечтам о будущем.
Вы, порохоботы, сильно напоминаете мне ********** кацапов, которые тоже на своих пращуров ориентировались и отгрызли у нас Крым. Нам же нужна совместимость всех нас со всеми нами: шо рагулей, шо гопников, шо "киевлян", шо всё остальное население Украины.
Иначе нам ******.