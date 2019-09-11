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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) переименования (537)

 Верховная Рада переименовала четыре села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях

11 сентября Верховная Рада в среду переименовала четыре села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В частности, село Ивановка Любашевского района Одесской области, где проживают 162 человек, переименовано в Яновку. Переименование потребовалось в связи с созданием Любашевской громады, куда вошло две Ивановки.

Одной Ивановке решили вернуть историческое название Яновка, которое она носила до 1946 года. Название Яновка походит от фамилии местного помещика Яновского.

Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области переименовано в Гуляй Поле согласно закону о декоммунизации.

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По информации Украинского института национальной памяти, Рябуха был первым председателем созданного большевиками сельсовета и погиб "от рук куркулей" в ходе продразверстки. Гуляй Поле - историческое название этого населенного пункта. Сейчас там проживает всего 86 человек.

Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области переименовано в Николаевку согласно закону о декоммунизации.

По информации Украинского института национальной памяти, в 1920 году село Леновка в честь большевика Мелехова было переименовано в Мелиховку. Мелехов был командиром "отряда по борьбе с куркульским бандитизмом" и погиб в ходе продразверстки. В селе проживает 616 человек.

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Село Текуче Косовского района Ивано-Франковской области по просьбе местных жителей переименовано в село Текуча.

Речь идет о возвращении населенному пункту исторического названия, так как название Текуче появилось только в 1987 году. Во всех исторических материалах с 1620 года до середины XX века этот населенный пункт назывался Текуча. Население Текучей - 1415 жителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3147878
 
   
 Топ комментарии
 
Так не треба нічого пам'ятати, просто треба знати історію свого краю до комуняк.
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А я про що, нарешті заживемо, дякуючи буряту.
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Как можно такое писать о городе, подарившем нам такого Великого Президента? Верховная Рада переименовала четыре села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 4201
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Когда Днепропетровскую область переименуют?
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для цього потрібна конституційна більшість.
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ха-ха.. скорее наоборот. шиферЫ чтят своих пап и дедов нквд-шников..))
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Это наша ВР любит делать... Делать всякую муйню, которая никоим образом не влияет на развитие страны.
А там где нада под шо-то подписаться, там парашенковские пёсики голосно гавкают супротив всего, исходя токо из своих каких-то мутных интересов, но не из интересов нашей страны.
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Напереименовывались уже за пять лет... Шо не запомнить , не произнести...
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Так не треба нічого пам'ятати, просто треба знати історію свого краю до комуняк.
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Все переименования должны осуществляться с согласия местных общин. И никак по другому!
Если община через опрос или через референдум решит, шо название улицы/села/города нужно сменить и выберет большинством голосов из предложенных вариантов самый оптимальный - тогда да.
А если всем этим керует клинический идиЁт под фамилией вятрович - тогда эти все перемименования превращается в хаос, бардак и противостояние массы недовольных.
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Ну да Гриць, привозимо 1 тис москаликів і вони перейменовують село на честь якогось чергового гебешного садиста педофіла 20-х років.
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Ты дИбил? Или ты - кацапский провокатор! Откуда щас можно привезти тясячу(!) москаликiв, шобы они поддерживали наши переименования улиц в пользу украинских националистов?!
Ты полный дИбил!!! Но ещё и провокатор!
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Та звідки хочеш, думаєш в Харкові, Запоріжжі,Дніпрі важко набрати вати, там ціле наметове місто з донбасят, переселяєм на Франківщину і вуаля, нема москалят. Верховная Рада переименовала четыре села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 7992 Тоді вже треба писати що переменування треба робити з дозвілу людей, чиї пращури там жили хоча б у 19 ст.
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Вот-вот... Таким ядом вас и накачал шоколадный хряк.
Не по пращурам, давно усопшим, нужно строить своё будущее, а по собственным мечтам о будущем.
Вы, порохоботы, сильно напоминаете мне ********** кацапов, которые тоже на своих пращуров ориентировались и отгрызли у нас Крым. Нам же нужна совместимость всех нас со всеми нами: шо рагулей, шо гопников, шо "киевлян", шо всё остальное население Украины.
Иначе нам ******.
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Це не та Рада Грицю, песиків тут тільки 24 і перемейнувати вони можуть хіба що свій куточок, просинайся.
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Конечно же нет! ВР теперь состоит изх честных, умных и патриотически настроеных Слуг Народа, лучших из лучших!
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А я про що, нарешті заживемо, дякуючи буряту.
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Нахрена вы меня спамите, когда мой коммент не получил ни единого лайка, твари?
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Это конечно главная и первоочерёдная задача верховной рады!
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ну так и обещали с этого начать)) Так просили люди) И все, кто там сейчас сидит, все на разных каналах наперебой орали, что именно этим и займутся)) И Рабинович, и Королевская, и ...и...и...
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А когда мы уже назовем какой-нибудь город в честь нашего Народного Президента Владимира Александровича Зеленского?
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Спочатку треба Порошенко увековєчить. Якусь тюрьму назвати
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О, посадка Порошенка поможет в значительной мере укрепить отношения с РФ и поможет Владимиру Александровичу закончить эту войну!
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Рябошапка розбереться з соєвим шутом.
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Ну да, перший постріл був потужним, підняти зарплату прокурорам бо інакше Порошенко не посадять, зешмарклі задоволені.
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Ну можна перейменувати Кривий Ріг в Кривий х... Верховная Рада переименовала четыре села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 7460
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Как можно такое писать о городе, подарившем нам такого Великого Президента? Верховная Рада переименовала четыре села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 4201
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справедливости ради, на соцгороде вовочка не был в фаворе, скорее наоборот . но идея супер..))
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"в честь нашего Народного Президента Владимира Александровича Зеленского" уже целую страну назвали - Бенин
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очень нужное дело. украинцам похер как называется польское или чешское село. лишь бы работа была и платили исправно...
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Гуляй Поле это нормально,Батька Махно вспомним,хотя этот посселок есть в Запорожской обл.,родине анархиста Нестора Ивановича Махно.
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