 Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская

Об этом Айвазовская сказала в комментарии Цензор.НЕТ.
"Это представление является мотивированным, как того требует закон, оно ссылается на определенные эпизоды решение судей, действия ЦИК и их оценку со стороны президента или юридических советников, которые составляли документ. Но аргументация слаба в части, например, препятствование избирательному праву. У нас есть статья уголовного кодекса 157, которая определяет, что такое препятствование избирательному праву - это уголовное преступление, препятствование избирательному праву путем обмана, угроз, запугивания и подкупа. То есть, ЦИК таких действий совершать не может. Поэтому даже в этой части утверждать, что решение судей о признании противоправными действий в части отказа в регистрации кандидатов - это преувеличение, потому что это точно не подпадает под определение "препятствование избирательному праву", - заявила Айвазовская.
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"Второе - решение судей были разные, даже по 28 отказам. Первая инстанция преимущественно становилась на сторону ЦИК (это Шестой апелляционный административный суд), а Верховный суд отменял решения апелляционного. Тогда получается, что не только ЦИК в преступном сговоре, представим себе, а и Шестой апелляционный административный суд. Поэтому почему санкции в виде прекращения полномочий используются только в отношении Центральной избирательной комиссии? Аргумент о 210 и 198 избирательныех округах – они, по нашей оценке, являются не идентичными по своей сути. На 210 округе ЦИК поехала осуществлять пересчет на отдельных участках, так как Окружная комиссия, как это определено законом, не подала протокол. То есть, ЦИК выполняет функцию окружной комиссии в случае, если не поступил от нее протокол. Что произошло? На 198 округе протокол поступил, но его содержание или процедура составления обжаловалась участниками избирательного процесса. Верховный суд установил невыполнение решений судей ЦИК по 198 округу, но ЦИК, в свою очередь, 4 сентября обратился в Верховный Суд с просьбой растолковать, в какой форме она должна выполнить решение, потому что уже нет окружной комиссии и участковой комиссии. Поэтому это не идентичные ситуации абсолютно", - добавила Айвазовская.
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На вопрос о том, видит ли она достаточно аргументов для роспуска ЦИК, Айвазовская ответила: "По моему мнению, аргументов недостаточно. Но, с другой стороны, статья 31-1 Закона о ЦИК не определяет ни глубину аргументов, ни последствия действия или бездействия, в связи с которыми можно прекращать полномочия всего состава. Поэтому при наличии 300 голосов очевидно, что это решение будет принято, и вряд ли ЦИК удастся его обжаловать, потому что 300 голосов - это конституционное большинство".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.
Переключаюсь на вай фай - и флаг Кипра.
Тебе не понять этих мелочей - кремлеботы не знают что это.
не, ну откуда вас в ольгино таких лохов-то набирают..
Скрин посадочного талона есть, скрин приложения польского оператора Play есть.
А оно продолжает херь нести.
Пошло нах.
И только для вас, )(уйлоботов, это - "картинка поумнее".
Сдриснуло к херам.
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_en.htm
Но думаю, к тотальному обсиранию Зе он мало отношения имеет.
Кремлеботы обсирают Зе, ибо будут обсирать любую власть в Украине кроме прорашкинской.
И делают это под видом ботов порошенко
Теперь свои тупорылые высеры можешь сожрать с гавном.
Сдриснуло нах за зарплатой к пригожину.
ага.. сейчас кремлебот Юзик, когда не носит портреты сЦаря Вовы - жмет на кнопки.. "трудяга", кули
http://shostka.info/shostkanews/shostkynets-narysoval-portret-zelenskogo-y-vozle-verhovnoj-rady-sumel-peredat-kartynu-prezydentu/
Алексею все-таки удалось передать картину. Возле Верховной Рады он заметил одного из артистов студии «Квартал-95» Юрия Корявченкова, которого в коллективе называют Юзик. Наш земляк попросил его передать картину Президенту.
А вы не помните, что именно в мае Зе объявил убрать все портреты отовсюду и не выставлять ничьих!
соевые - идеологические махинаторы, фальсификаторы. Вас ваще из общества убрать, т.к. вы - гниль нации! Вы - болезнь. Вас выкорчевать и в утиль.
Если ты сам забоярился, при чём тут форумчане? Мы - то трезвые!
А можно узнать ещё мнение Ляшко-Смешко-Гнойсмана?
А то очень нужны авторитетные выводы ))
узурпація повна.. та ніхто не вірить, що зе стане тираном.
а даремно.
клоуни часто бувають злими.
Ну чому новий фюрер навідь не українець та такий жалюгідний? Невже кращого не знайшли?
🤔
И среди 39-ти кандидатов тоже....
Вот и будем теперь позорится с этим недо-фюрером...
Ничего не поделать...
Прохрюкала кацапська свиня
Все идет по плану!
План огласить можете?
А то чтой-то так скользко обошла этот аспект
Небось уже мостит свою задницу в ЦВК? Надеется.
А могут прокинуть. Еще не все юзики пристроены
За час президентства Зєлібоби - одне.
Висновки робіть самі.
Може настала пора мізки включити?
І мені насрати на порохоботів, як і на зеледовбнів.
Мізки - аналіз, висновки(не плутати з медециною), руки (не треба про рукоблуддя), а краще перше, та друге разом.
Таких досить багато, нажаль їх сутність (в більшості) не веде до влади та жлобства.
Самодостатні люди знаходять себе не тільки в басейнах з грошима і не тільки маючи владу на тисячами холопів.
Відповідь для тебе щадовільна?