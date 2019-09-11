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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3299) ОПОРА (161) Айвазовская Ольга (91)

 Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская

Координатор избирательных программ сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что в представлении президента Владимира Зеленского не хватает аргументов для роспуска ЦИК, однако считает документ мотивированным.

Об этом Айвазовская сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это представление является мотивированным, как того требует закон, оно ссылается на определенные эпизоды решение судей, действия ЦИК и их оценку со стороны президента или юридических советников, которые составляли документ. Но аргументация слаба в части, например, препятствование избирательному праву. У нас есть статья уголовного кодекса 157, которая определяет, что такое препятствование избирательному праву - это уголовное преступление, препятствование избирательному праву путем обмана, угроз, запугивания и подкупа. То есть, ЦИК таких действий совершать не может. Поэтому даже в этой части утверждать, что решение судей о признании противоправными действий в части отказа в регистрации кандидатов - это преувеличение, потому что это точно не подпадает под определение "препятствование избирательному праву", - заявила Айвазовская.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК

"Второе - решение судей были разные, даже по 28 отказам. Первая инстанция преимущественно становилась на сторону ЦИК (это Шестой апелляционный административный суд), а Верховный суд отменял решения апелляционного. Тогда получается, что не только ЦИК в преступном сговоре, представим себе, а и Шестой апелляционный административный суд. Поэтому почему санкции в виде прекращения полномочий используются только в отношении Центральной избирательной комиссии? Аргумент о 210 и 198 избирательныех округах – они, по нашей оценке, являются не идентичными по своей сути. На 210 округе ЦИК поехала осуществлять пересчет на отдельных участках, так как Окружная комиссия, как это определено законом, не подала протокол. То есть, ЦИК выполняет функцию окружной комиссии в случае, если не поступил от нее протокол. Что произошло? На 198 округе протокол поступил, но его содержание или процедура составления обжаловалась участниками избирательного процесса. Верховный суд установил невыполнение решений судей ЦИК по 198 округу, но ЦИК, в свою очередь, 4 сентября обратился в Верховный Суд с просьбой растолковать, в какой форме она должна выполнить решение, потому что уже нет окружной комиссии и участковой комиссии. Поэтому это не идентичные ситуации абсолютно", - добавила Айвазовская.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК был политически мотивированным в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, - нардеп от СН Качура

На вопрос о том, видит ли она достаточно аргументов для роспуска ЦИК, Айвазовская ответила: "По моему мнению, аргументов недостаточно. Но, с другой стороны, статья 31-1 Закона о ЦИК не определяет ни глубину аргументов, ни последствия действия или бездействия, в связи с которыми можно прекращать полномочия всего состава. Поэтому при наличии 300 голосов очевидно, что это решение будет принято, и вряд ли ЦИК удастся его обжаловать, потому что 300 голосов - это конституционное большинство".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление Зеленского об изменении состава ЦИК.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3147876
 
 
 Топ комментарии
 
мудрый и простой нарид среди 35-40 млн не нашел...
И среди 39-ти кандидатов тоже....
Вот и будем теперь позорится с этим недо-фюрером...
Ничего не поделать... Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7532
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але ЦВК розпустять.
узурпація повна.. та ніхто не вірить, що зе стане тираном.
а даремно.
клоуни часто бувають злими.
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зебилы получат, да и уже получают - ответку..
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6063
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"вова - сцарь!", вот и вся мотивация шмаркли
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 8915
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Кремлебот, этот высер сколько стоит?
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Порох сейчас перешел на ольгинских ботов , некоторые с них под украинскими впнами , некоторые под европейскими и американскими
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но основная масса кремлеботов сидит под киприйскими впн
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Дятел, я в Ларнаке сейчас
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"ларнака", говоришь?)) и давно она в Польше?
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 8637

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Дятел, польская симка, ибо роуминг в ЕС у польского оператора втрое дешевле.
Переключаюсь на вай фай - и флаг Кипра.
Тебе не понять этих мелочей - кремлеботы не знают что это.
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ну-ну, чухонец.. поменьше отмазывайся) совсем уж кремлебот Goldman Sachs без фантазии, но с зашкваром Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 2830 Впрочем, а чего еще ожидать от зебилов-кремлеботов, как не зашквара на мелочах Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 24
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дятел, а поумнее картинку сделать не мог? Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6269
не, ну откуда вас в ольгино таких лохов-то набирают.. Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 2123
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вау.. кремлебот Goldman Sachs даже обосравшись по полной, старается отработать свои 11.80)) откуда ты такой взялся, чухонец?))
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)(уйлобот, нести тупую бессмысленную херь когда еплом в гавно мокают - ваше всё.
Скрин посадочного талона есть, скрин приложения польского оператора Play есть.
А оно продолжает херь нести.
Пошло нах.
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Тупорылое, в Украине любой знает как выглядит посадочный талон визз.
И только для вас, )(уйлоботов, это - "картинка поумнее".
Сдриснуло к херам.
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ну если "к херам" - то это точно кацап-кремлебот) ну какой кацап - да без "скрепной" темы?)) слышь. чухонец.. ты - обосралось.. беги, подмойся, кремляплядь))
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вот зачем ты этого ольгинца так попалила? Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 638 оно ж только-только хвост свой распушило...
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Кремлеботня, получишь визу в ЕС - расскажешь про "нет роуминга"


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If you have a pre-paid card (meaning that you pay in advance for using your mobile phone) you can use your phone in other EU countries without paying extra. However, if you pay per unit and your domestic unit price for data is less than €4.50 per GB your mobile operator may apply a data limit while you're roaming



https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_en.htm

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Та нам ваще ничего не понять с вашими руськими симками и вай-фаями! Я ваще з Улан-Удэ пишу, а мне насильно жовто-блакитний флажок фсб встромляэ!)))
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Я заметил.
Но думаю, к тотальному обсиранию Зе он мало отношения имеет.
Кремлеботы обсирают Зе, ибо будут обсирать любую власть в Украине кроме прорашкинской.
И делают это под видом ботов порошенко
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шустренько кремлебот Goldman Sachs меняет свои впн, то из рашки под киприйским.. то под польским Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 1894
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та поняля, поняли - кремботская шавка Goldman Sachs зашкварилась на мелочах и пытается лепить из себя "горбатого" Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7493 Иди уже, сегодня ты без премии, недоумковотое Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9430
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Кремлебот, завали свой хавальник азиатский - все скрины выше.
Теперь свои тупорылые высеры можешь сожрать с гавном.
Сдриснуло нах за зарплатой к пригожину.
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Goldman Sachs в бессильной злобе от зашквара - начал истерить.. браво, кремлебот))
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ты про Юзика, чухонец?))
ага.. сейчас кремлебот Юзик, когда не носит портреты сЦаря Вовы - жмет на кнопки.. "трудяга", кули Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 4273
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 1120
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зебилы. вы такие тупые)) не помните уже, как весь день бегали с потретом "сЦаря вовы" возле ВР, в мае?)) Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3183
http://shostka.info/shostkanews/shostkynets-narysoval-portret-zelenskogo-y-vozle-verhovnoj-rady-sumel-peredat-kartynu-prezydentu/
Алексею все-таки удалось передать картину. Возле Верховной Рады он заметил одного из артистов студии «Квартал-95» Юрия Корявченкова, которого в коллективе называют Юзик. Наш земляк попросил его передать картину Президенту.

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Ах, нарисовал... и захотел его продать (заработать).
А вы не помните, что именно в мае Зе объявил убрать все портреты отовсюду и не выставлять ничьих!
соевые - идеологические махинаторы, фальсификаторы. Вас ваще из общества убрать, т.к. вы - гниль нации! Вы - болезнь. Вас выкорчевать и в утиль.
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бедный чухонец.. похоже зебилизм моСха у тебя прогрессирует)) уже и бюсты шмаркли в кабинетах стоят
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7503
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Эта аллея, оказывается, называется кабинетом Зе?
Если ты сам забоярился, при чём тут форумчане? Мы - то трезвые!
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Нет, ну если сама Айвазовская так сказала, то конечно.
А можно узнать ещё мнение Ляшко-Смешко-Гнойсмана?
А то очень нужны авторитетные выводы ))
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ОТМЕНИТЬ НАХРЕН ВЫБОРЫ ЗЕЛЕНЫХ! И ДАТЬ ИХ ПРОВЕСТИ ПОРОНОСТЬЮ АВАКОВУ (прошу прощения за шрифт - это не мой , это моя душа кричит)
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При новом составе цик петя и насирова не догонит.Может только тимошенко...юру.
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это дураку где не плюнь петя выжаться, , а зеленым надо просо указать на их место идиотам
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они делают себя зеленых нелигитимными - ЦИК ничего еще плохого не успела сделать, кроме как провести под победу ЗЕлёных честные выборы .Т Но у них разум помешался на Порохе 6 а ВАЫ из их шмарклей будете ?
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Сколько можно тыкать в морду этому светлому мальчику, что диплом юриста он на кавеэнил?
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А это только начало, мама анархия, он хочет и это никого не волнует и всё
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але ЦВК розпустять.
узурпація повна.. та ніхто не вірить, що зе стане тираном.
а даремно.
клоуни часто бувають злими.
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зебилы получат, да и уже получают - ответку..
Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6063
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Постой паровоз, не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза....
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п.с. в кривбассе насторожились - возможное сокращение 50 000 зебилов с ГОКов и Криворожстали вызывает у них столбняк "как так, а нас - за что?" Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7434
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Країна йде у напрямку будівництва авторітарної системи. Це ще один крок.
Ну чому новий фюрер навідь не українець та такий жалюгідний? Невже кращого не знайшли?
🤔
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мудрый и простой нарид среди 35-40 млн не нашел...
И среди 39-ти кандидатов тоже....
Вот и будем теперь позорится с этим недо-фюрером...
Ничего не поделать... Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 7532
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собака гавкает, а караван идет, в нашем случае -свыня хрюкает , а караван идет
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в направлении рашки, где зебилы обретут "счастье" холопов
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всего достает, это вы от корыта никак, ну никак
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А представь себе, как зюзь будут от корыта отрывать? Это будет зрелище еще то
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Чего секта порохоботов так возбудилась?

Все идет по плану!
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Так, на беніной будке (кіоскє) збунтвалися через те, що він їх досі не пофарбував!)
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Стесняюсь спросить по чьему плану? Вовочки старшенькага?
План огласить можете?
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А можно узнать про мотивацию от гундоси Айвазовской?
А то чтой-то так скользко обошла этот аспект
Небось уже мостит свою задницу в ЦВК? Надеется.
А могут прокинуть. Еще не все юзики пристроены
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а зе хоть раз что то аргументировал?))) что беня мутит то эта недоросль и делает
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За час президентства Петра Олексійовича Порошенка було випущено чотири нових покоління iPhone.

За час президентства Зєлібоби - одне.

Висновки робіть самі.

Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6711
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Висновок тільки один, зеля витратиться на зміну гаДжитів у 4 рази менше.
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Iphone выпускает Украина, конечно. И продаёт всему миру.
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Останній місяць заходжу на цензор тільки заради того, щоб почитати скавчання обіженних порохоботів. Несчасні люди, в Украііні жить не можуть, а в кацапію ііхати бояться))
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Подивлюь на тебе через рік.
Може настала пора мізки включити?
І мені насрати на порохоботів, як і на зеледовбнів.
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если не тайна, на кого тебе на нас@#§ть?
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Йе не є великою таємницею.
Мізки - аналіз, висновки(не плутати з медециною), руки (не треба про рукоблуддя), а краще перше, та друге разом.
Таких досить багато, нажаль їх сутність (в більшості) не веде до влади та жлобства.
Самодостатні люди знаходять себе не тільки в басейнах з грошима і не тільки маючи владу на тисячами холопів.
Відповідь для тебе щадовільна?
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Сорі за помилки, 6 дюймів зараз в руках (я про гаджет, а не про то що ти подумав), тай без окулярів(
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300 за зміну ЦВК може і не бути. Але може і бути, бо рабіновічі підтримують зміну ЦВК.
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Бидло депутатске,де ремонт дорог,де ремонт лікарень?Де борьба з бідностю?Куди подівалися обіцянки народу?Що народу від розпуска ЦІК?Невже ціна на ліки для пенсіонерів та інвалідів залежить від розпуску ЦІК?Досить дурити народ.
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нет, не хватит дурить. пусть народ хлебает до самого дна, то шо по приколу заварил. бачили очi шо купували.
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Ты бы меньше ругался недовременный.Глаз что ли нету,или живешь на Багамах или Лондонах,не видишь ничего?Коммуналка по немногу дешевеет,цена на газ уменьшается,доллар 25 уже.У меня на даче в Старом Салтове дубы "косить" перестали,а при Пэци только щепки летели.Для тебя инородца это наверное херня.Ну а нам,кто в Украине живет приятно.
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что такое ЦИрК народ понял на образе Прохиндовского, нынешняя Таня порождение рук Петровых, а эти руки в первую очередь служили себе ,а что останется то народу!!
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Во как лихо "закрутила" Айвазовская,решение оказывается мотивированно-неаргументированное.Как его(решение) не назови,а ЦИКушки- бай-бай.А там пущай судятся.При роспуске Рады уже судились.И что вышло???
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