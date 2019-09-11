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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11179) электронные документы (38) Дмитрий Дубилет (10)

 Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал в 2020 году сократить расход использования правительством бумаги как минимум вдвое.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами", - написал Дубилет.

По его словам в переходе с бумажного документооборота на электронный главное - не экология.

Также на Цензор.НЕТ: Поручил прекратить закупку для Кабмина блокнотов с золотым тиснением, это пустая трата денег, - Дубилет

"Избавиться от бумаги - это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру. Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза", - добавил Дубилет.

Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147874
 
   
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Я не понимаю , в стране война , а они бумагу считают . Моя совесть чиста , я не голосовал за зелю .
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Люди состояния уже заработали на поставках бумаги в госучереждения... Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет - Цензор.НЕТ 246
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там і на ручках і на файлах з папками заробили.
канцеляри рулять, он Богдан який багатінький..
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Опять перемога! Фух... хоть не самокаты и шорты в этот раз...
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повторю вопрос - туалетной?
меньше будете жрать есть?
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Этот продукт для них стратегический...Ты Стефанчука и Зюзика видел?.... Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4588
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Пишите мелом на асфальте,потом смывайте водой и по новой.Эффект еще круче 100 % отказ от бумаги
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Я щас заплачу... по опыту знаю - если приходит бестолковое руководство - то первое что начинает делать: покупает новое кресло, увольняет уборщицу, и - начинает экономить бумагу))))
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десь по кімнаті літає розумна мисля.. може через рот в голову залетить Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4240
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ЦИК ОПОРА и ЕС должны жаловаться представителю ЕС , пока он в Украине выслушивает Разумкова, Ведь если ЦИК плоха - то и выборы надо переголосовать нахрен
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Электронный документооборот это нужно и важно. Но это точно не главная задача Министра Кабмина. А то что он демонстрирует это имитация бурной деятельности.
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Да за свои гроши всегда бумагу покупали и покупают, простые служащие .
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