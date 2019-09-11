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 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды бойцов Объединенных сил

Волонтерская группа "Мега-Полиграф" готовится к выезду на фронт. Планируют посетить 36-ю, 56-ю, 72-ю и 59-ю бригады.

Как говорится в сообщении на их странице, в частности, отдают после ремонта пять машин "и много всякого полезного", информирует Цензор.НЕТ.

Поездка запланирована ориентировочно на 15-16 сентября.

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Однако есть незакрытые позиции. В частности:

- морпехам очень нужна легковая машина (в этом батальоне из легковых машин один едва живой "Москвич"). Цена Nissan - 500$

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды бойцов Объединенных сил 01

- им же надо 1200 метров ПЭ-трубы диаметром 32 мм (цена - 7 грн/м). "На одной из позиций проблемы с водой - водовозка заезжает с большим трудом: рельеф + простреливаемая и пристрелянная местность. А когда пойдут дожди... 1200м - расстояние от ближайшей доступной и безопасной для водовозки точки", - говорится в сообщении.

- топливо - фура и две машины идут своим ходом, а также тянут по машине на сцепке.

- мобильный 3G/4G роутер. "Минимально надо 5 штук. В идеале - 9. Новый стоит порядка 1200 грн/шт. Подойдет и "живое" б/у", - сообщают волонтеры.

- аккумуляторы (2*75, 90 и 2*100 Ah).

- три обогревателя конвекторных или масляных.

- по два комплекта ключей рожковых и головок.

- шуруповерт.

- 12 штук любых газовых баллонов от 5 до 50л.

- восстановлены две ГБЦ ЗИЛ 130, за них нужно вернуть 4300 грн.

- шины и цепи 45 см для бензопил; свечи и моторное масло к ним же.

- пуско-зарядное устройство 12/24 V.

- лэд-лампы, батарейки АА и 6F22(крона), электрофурнитура (патроны, вилки, розетки, выключатели

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"Mercedes сегодня отдали. Для понимания сроков ремонта (т.е. почему так долго тянутся эти машины) - полностью перебрана ходовая, заменена выпускной, капремонт двигателя, замена лобового + "по мелочи" (аккум и т.д.). Машина ушла не пустой - холодильник, морозильная камера, стиральная машина, еврокуб, емкости для воды, бочки, медицина и т.д и т.п.", - сообщают волонтеры.

Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды бойцов Объединенных сил 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3147872
 
   
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у нас Держава еще есть?
или ушла вместе с Порохом ?

какого хр.... мы должны собирать копейки, когда Богдан и ылита гяляют на миллионы в Сен-Тропе ? Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды бойцов Объединенных сил - Цензор.НЕТ 9739
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Слыш, ылита секты идиотов имени Святого Петра По, волонтеры все пять лет собирали и собирали, ремонтировали авто.
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то было в "эпоху бедности" Мародера Мальдивского,
а сейчас на дворе сплошная ЗЕлень и процветание
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Ты "военный" сбор платишь?
Все, считай, что ты свою лепту вносишь.
А волонтеры пусть собирают.
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цена Ниссан - 500$
цена свадьбы - минимум 2 000 000$
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ты насчет ЗЕленского ?
относительно Клоуна у меня не было никаких иллюзий
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Не прикидывайся идиотом.
Я понял твой сарказм.
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так войны же нет ----да порохо и зе утвердители ???
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Предлагаю для нужд бойцов Объединенных сил завозить авто из ЕС без уплаты таможне .
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Согласен , бред . Зеля , обрати внимание на этот бред .
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значит порошенко недостаточно укоплектовал армию для межбратьей война (Карл) в двух областьях .....
приходит смс от класного руководителя ребенка что б для армии дали что ----нибуть ..я в шоке .украинский ИРП для военнывх лучше руского тогда -скажите можит мы готовим войну не против росии а против кого-нибудь другого
https://www.youtube.com/watch?v=tYJt7sE8q0I
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Некоторые волонтеры сделали сбор денег с народа своей профессией.
Мне не жалко, я плачу "военный" сбор ежемесячно.
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сколько должен отсидеть порошенко ? я как зобизе скажу что НОЛЬ--- как и кравчук как и кучма как и ющенко как и янукович ...вы поняли ???
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