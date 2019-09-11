 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей и другие нужды бойцов Объединенных сил

Как говорится в сообщении на их странице, в частности, отдают после ремонта пять машин "и много всякого полезного", информирует Цензор.НЕТ.
Поездка запланирована ориентировочно на 15-16 сентября.
Однако есть незакрытые позиции. В частности:
- морпехам очень нужна легковая машина (в этом батальоне из легковых машин один едва живой "Москвич"). Цена Nissan - 500$
- им же надо 1200 метров ПЭ-трубы диаметром 32 мм (цена - 7 грн/м). "На одной из позиций проблемы с водой - водовозка заезжает с большим трудом: рельеф + простреливаемая и пристрелянная местность. А когда пойдут дожди... 1200м - расстояние от ближайшей доступной и безопасной для водовозки точки", - говорится в сообщении.
- топливо - фура и две машины идут своим ходом, а также тянут по машине на сцепке.
- мобильный 3G/4G роутер. "Минимально надо 5 штук. В идеале - 9. Новый стоит порядка 1200 грн/шт. Подойдет и "живое" б/у", - сообщают волонтеры.
- аккумуляторы (2*75, 90 и 2*100 Ah).
- три обогревателя конвекторных или масляных.
- по два комплекта ключей рожковых и головок.
- шуруповерт.
- 12 штук любых газовых баллонов от 5 до 50л.
- восстановлены две ГБЦ ЗИЛ 130, за них нужно вернуть 4300 грн.
- шины и цепи 45 см для бензопил; свечи и моторное масло к ним же.
- пуско-зарядное устройство 12/24 V.
- лэд-лампы, батарейки АА и 6F22(крона), электрофурнитура (патроны, вилки, розетки, выключатели
"Mercedes сегодня отдали. Для понимания сроков ремонта (т.е. почему так долго тянутся эти машины) - полностью перебрана ходовая, заменена выпускной, капремонт двигателя, замена лобового + "по мелочи" (аккум и т.д.). Машина ушла не пустой - холодильник, морозильная камера, стиральная машина, еврокуб, емкости для воды, бочки, медицина и т.д и т.п.", - сообщают волонтеры.
Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897
или ушла вместе с Порохом ?
какого хр.... мы должны собирать копейки, когда Богдан и ылита гяляют на миллионы в Сен-Тропе ?
а сейчас на дворе сплошная ЗЕлень и процветание
Все, считай, что ты свою лепту вносишь.
А волонтеры пусть собирают.
цена свадьбы - минимум 2 000 000$
относительно Клоуна у меня не было никаких иллюзий
Я понял твой сарказм.
приходит смс от класного руководителя ребенка что б для армии дали что ----нибуть ..я в шоке .украинский ИРП для военнывх лучше руского тогда -скажите можит мы готовим войну не против росии а против кого-нибудь другого
https://www.youtube.com/watch?v=tYJt7sE8q0I
Мне не жалко, я плачу "военный" сбор ежемесячно.