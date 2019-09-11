 Начальник Генштаба ВСУ Хомчак встретился с освобожденными из российского плена военными моряками. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"Тот поход, который вы осуществляли через Керченский пролив войдет в историю российско-украинской войны, которая длится уже шестой год. Мы видели, как вы себя мужественно вели. Я искренне благодарен вам за это", - сказал Хомчак.
Начальник Генерального штаба отметил, что очень важно, что все вернулись из плена живыми.
Кроме этого, начальник Генерального штаба ВСУ вместе с руководителями структурных подразделений МО и ГШ ответил на вопросы военных моряков, которых интересовали вопросы получения образования, отпусков, дальнейшего прохождения службы, социальных льгот и гарантий.
В завершение встречи Хомчак вручил военным морякам отличия начальника Генерального штаба.
Ладно еще Муженко, хотя непосредственно руководил действиями не он.
Заслужили.....
Как я и предполагал, Виктор Муженко, уволенный из вооруженных сил, начинает говорить. Говорит он пока намеками, но по-армейски прозрачными.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе.
Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. И поначалу вроде бы речь шла о выходе наших с оружием и техникой, а потом им предложили выходить без оружия и техники, то есть, оставить все боевикам ДНР-ЛНР. С риском безоружными угодить к ним же в плен.
В этих условиях самостоятельное решение командующего сектора «Д» Хомчака о прорыве с боем было тяжелым, но верным. Да, это решение вело к неминуемым потерям, но сохранялся боевой дух ВСУ и добробатов. В противном случае, позорное складывание оружия просто деморализовало бы нашу армию и все украинское общество. А россияне вдобавок выглядели бы великодушными победителями… Как мы их воспринимаем после Иловайска - известно.
Но крайне важно прояснить ряд деталей этой трагедии. Понятно, что возникновение в Украине добровольческого и волонтерского движения просто бесило Кремль, так как перечеркивало все потуги на быструю и относительно мягкую экспансию «русского мира».
Не секрет, что существование неподконтрольных вооруженных сотень Майдана вызывало у ПАПа неудовольствие еще накануне его избрания президентом.
Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин.
И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену.
И нынешние рассуждения Муженко, как это ни страшно, дают основания для подобных предположений. Поэтому в этом деле надо ставить убедительную точку. Как можно скорее.