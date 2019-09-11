 Украинские воины ликвидировали террориста Троцая - командира роты разведчиков

Как передает Цензор.НЕТ, информацию о его ликвидации сообщил блогер Necro Mancer в сети Twitter со ссылкой на данные, обнародованные одним из главарей боевиков Александром Ходаковским.

Алексей Троцай проходил службу в в / ч 08818 1-го армейского корпуса южного военного округа вооруженных сил России.

Кадровый российский военный, получил тяжелое ранение на участке между населенными пунктами Спартак и Ясиноватой и скончался в реанимации.





