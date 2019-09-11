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Все про:терроризм (18105) Ходаковский Александр (4)

 Украинские воины ликвидировали террориста Троцая - командира роты разведчиков

На Донбассе ликвидировали командира роты разведки 11-й отдельной мотострелковой бригады "Восток" так называемой "ДНР" Алексея Троцая с позывным "Лев".

Как передает Цензор.НЕТ, информацию о его ликвидации сообщил блогер Necro Mancer в сети Twitter со ссылкой на данные, обнародованные одним из главарей боевиков Александром Ходаковским.

Алексей Троцай проходил службу в в / ч 08818 1-го армейского корпуса южного военного округа вооруженных сил России.

Кадровый российский военный, получил тяжелое ранение на участке между населенными пунктами Спартак и Ясиноватой и скончался в реанимации.

Украинские воины ликвидировали террориста Троцая - командира роты разведчиков 01

Украинские воины ликвидировали террориста Троцая - командира роты разведчиков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147870
 
 
 Топ комментарии
 
Роман Донік‏ @donikroman 8 сент.

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 3883

Ботофермой начинают разгонять по сети сказку про то, какой Зеленский великий воеватель и как при нем стало легче воевать.
Правда маленькая деталь, которая все портит - те, кому это поручили, не в курсе, что у нас секторов на фронте нет уже очень давно.
"Это залет, слоны" (с)Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 1725
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Кацапа вбивай - дабуді дабудай!

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 8288
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І щоб двічі не ходити, ще й кобздона слухнути...
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сводка "днр": "Враг трусливо наступал"©
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Я погуглил эту новость - об этом сообщает только Гиркин, другие не подтверждают. Но верить хочется.
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Нагорода "георгієвскій(власовський) хрест.
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Вот тебе и "георгиевский крест днр" сразу всех степеней...
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Так порохоботы же целыми днями орут что запрещено стрелять под угрозой уголовного преследования
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Роман Донік‏ @donikroman 8 сент.

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 3883

Ботофермой начинают разгонять по сети сказку про то, какой Зеленский великий воеватель и как при нем стало легче воевать.
Правда маленькая деталь, которая все портит - те, кому это поручили, не в курсе, что у нас секторов на фронте нет уже очень давно.
"Это залет, слоны" (с)Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 1725
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Ти ще скажи, що він (та інші обличчя, що займаються волонтерством) перекладають бабці на офшори і потім, єхидно посміхаючись, п'ють скроні з кригою на курортах - а їхнім коханкам ще й вистачає упадати за собою. А військові всі 5 років випробовують борошна, мають криві стовбури на озброєнні і гнилу картоплю та зітхання замість повноцінного живлення Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників - Цензор.НЕТ 9754
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Так буде надійніше: мертвий когут не піє і на обмін вже не згодиться.
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За трыздеж ведь не судят, к сожалению..
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Россия отпустила боевика Цемаха, он едет в "ДНР" У России появился повод его не выдавать. Скажут, что его у них нет.
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Ога, отпустила... в какой канаве валяется?
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Очередной подонок горит в аду. Плакальщику ходаковскому давно пора туда же. Гнида.
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Народився Троцай людиною, а загинув, як собака.
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Днём соревнования по скоростному плаванию, а вечером- по скоростному закапыванию (как часть многоборья). Не жизнь в даунбабве, а сплошная Олимпиада...Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників - Цензор.НЕТ 4103
Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників - Цензор.НЕТ 6804
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Гаврила был немножечко дебилом,
Гаврила был за Лугандон.
И по утру Гаврилу встретил
Не кто-нибуть, а сам Кобздон.
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Судячи по кількості номерів, якийсь телефоніст.
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пользуясь случаем, особо хочется поблагодарить медиков, которые после нескольких дней упорной борьбы со здоровьем этого бурята, дали ему возможность помучаться и уже только потом смогли таки остановить его сердце. ведь и благодаря им, он сможет теперь лично передать приветы от стоящей в выводной очереди братвы, всем: гиви, захеру, моторылу, кабыздоху, а также хору александрова, который радушно встретит его своими плясками в таком тёплом и уютном месте, приподнеся традиционную, полную чашу горячей смолы. пей до дна, пей до дна, пей до дна,......
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Местный с Донбасса с украинским паспортом.
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Власовцы такие были. Не? Не слышали? Українські воїни ліквідували терориста - командира роти розвідників - Цензор.НЕТ 2919
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пішов в пекло, російський виродок терорист! туди їм всім дорога!
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Блин, орков с украинскими фамилиями почему-то не меньше, чем у бойцов ВСУ...
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- Здорова, орлы!
- Мы не орлы, мы львы....Лев Моисеевич, Лев Абрамович и Лев Израилевич.....
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Добре , що знищують потрохи цих подонків рашистських . Нечисть позорна .
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