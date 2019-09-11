 Украинские воины ликвидировали террориста Троцая - командира роты разведчиков

Как передает Цензор.НЕТ, информацию о его ликвидации сообщил блогер Necro Mancer в сети Twitter со ссылкой на данные, обнародованные одним из главарей боевиков Александром Ходаковским.
Алексей Троцай проходил службу в в / ч 08818 1-го армейского корпуса южного военного округа вооруженных сил России.
Кадровый российский военный, получил тяжелое ранение на участке между населенными пунктами Спартак и Ясиноватой и скончался в реанимации.
Ботофермой начинают разгонять по сети сказку про то, какой Зеленский великий воеватель и как при нем стало легче воевать.
Правда маленькая деталь, которая все портит - те, кому это поручили, не в курсе, что у нас секторов на фронте нет уже очень давно.
"Это залет, слоны" (с)
менты - первые предатели.
Гаврила был за Лугандон.
И по утру Гаврилу встретил
Не кто-нибуть, а сам Кобздон.
земля бетоном!
- Мы не орлы, мы львы....Лев Моисеевич, Лев Абрамович и Лев Израилевич.....