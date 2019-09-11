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Все про:терроризм (18105) Ходаковский Александр (4)

 Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков

На Донбассе ликвидировали командира роты разведки 11-й отдельной мотострелковой бригады "Восток" так называемой "ДНР" Алексея Троцая с позывным "Лев".

Как передает Цензор.НЕТ, информацию о его ликвидации сообщил блогер Necro Mancer в сети Twitter со ссылкой на данные, обнародованные одним из главарей боевиков Александром Ходаковским.

Алексей Троцай проходил службу в в / ч 08818 1-го армейского корпуса южного военного округа вооруженных сил России.

Кадровый российский военный, получил тяжелое ранение на участке между населенными пунктами Спартак и Ясиноватой и скончался в реанимации.

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков 01

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147870
 
   
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Роман Донік‏ @donikroman 8 сент.

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 3883

Ботофермой начинают разгонять по сети сказку про то, какой Зеленский великий воеватель и как при нем стало легче воевать.
Правда маленькая деталь, которая все портит - те, кому это поручили, не в курсе, что у нас секторов на фронте нет уже очень давно.
"Это залет, слоны" (с)Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 1725
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І щоб двічі не ходити, ще й кобздона слухнути...
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Вот тебе и "георгиевский крест днр" сразу всех степеней...
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Так порохоботы же целыми днями орут что запрещено стрелять под угрозой уголовного преследования
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Роман Донік‏ @donikroman 8 сент.

Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 3883

Ботофермой начинают разгонять по сети сказку про то, какой Зеленский великий воеватель и как при нем стало легче воевать.
Правда маленькая деталь, которая все портит - те, кому это поручили, не в курсе, что у нас секторов на фронте нет уже очень давно.
"Это залет, слоны" (с)Украинские воины ликвидировали террориста - командира роты разведчиков - Цензор.НЕТ 1725
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Доник собирает деньги на свою личную карточку. Для меня он всегда будет брехуном пока не выложит в сеть банковскую распечатку расходов с этой карточки за полгода без разрывов и перерывов. Хотя собственно вообще хоть кто нибудь видел подобное от "честных" волонтеров?
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Россия отпустила боевика Цемаха, он едет в "ДНР" У России появился повод его не выдавать. Скажут, что его у них нет.
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Очередной подонок горит в аду. Плакальщику ходаковскому давно пора туда же. Гнида.
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Народився Троцай людиною, а загинув, як собака.
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