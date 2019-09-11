 Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Борис Бабин.

"Согласно решению, что было одобрено Международным трибуналом по морскому праву, в этом деле Российская Федерация должна беспрекословно отдать корабли, а также их экипажи. И именно в таком порядке. Именно выдача кораблей является основным требованием трибунала. Мы не рассматриваем вопросы прав человека, мы рассматриваем вопросы нарушения судоходства. Поэтому пока Российская Федерация не передаст Украине корабли, то она не выполнила приказ, который установил суд", - отметил Бабин.

По его словам, Украина и Россия должны сами договориться о передаче кораблей.

"Cуд обязал обе стороны воздерживаться от любых шагов к эскалации. Кроме того, исходя из общепризнанных принципов международного права, Украина должна сотрудничать с Российской Федерацией по вопросам исполнения требований трибунала. Таким образом Украина должна предложить Российской Федерации, или получить от нее предложения, касающиеся путей и форм передачи кораблей. Если Россия уклоняется от этого, то она нарушает морское право", - пояснил Бабин.

Он добавил, что ему не известно о таких переговорах или "они не находиться в публичном доступе".

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерацииосуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

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