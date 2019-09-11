EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  597  18
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1287) Россия (73824) СНБО (3262) Бабин (53)

 Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин

Решение Международного трибунала по морскому праву по делу захваченных Россией украинских моряков считается невыполненным до тех пор, пока Россия не отдаст Украине военные корабли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Борис Бабин.

"Согласно решению, что было одобрено Международным трибуналом по морскому праву, в этом деле Российская Федерация должна беспрекословно отдать корабли, а также их экипажи. И именно в таком порядке. Именно выдача кораблей является основным требованием трибунала. Мы не рассматриваем вопросы прав человека, мы рассматриваем вопросы нарушения судоходства. Поэтому пока Российская Федерация не передаст Украине корабли, то она не выполнила приказ, который установил суд", - отметил Бабин.

По его словам, Украина и Россия должны сами договориться о передаче кораблей.

"Cуд обязал обе стороны воздерживаться от любых шагов к эскалации. Кроме того, исходя из общепризнанных принципов международного права, Украина должна сотрудничать с Российской Федерацией по вопросам исполнения требований трибунала. Таким образом Украина должна предложить Российской Федерации, или получить от нее предложения, касающиеся путей и форм передачи кораблей. Если Россия уклоняется от этого, то она нарушает морское право", - пояснил Бабин.

Он добавил, что ему не известно о таких переговорах или "они не находиться в публичном доступе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы хоть один из захваченных моряков признал вину, никакого решения трибунала не было бы, - Полозов

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерацииосуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоял грохот. Летели снаряды. В воздухе трассеры. Потом, хлопок, удар, - моряк Эйдер об атаке в Керченском проливе

Источник: https://censor.net.ua/n3147864
 
   
 Топ комментарии
 
ГДЕ САНКЦИИ? КТО ТАМ ОРАЛ БУДЕТ АРЕСТОВАН ВЕСЬ ФЛОТ ПО ФЛАГОМ ПИДАРАШКИ?
 показать весь комментарий
 
То есть Украине выгодно отправить все свои корабли по тому же маршруту. Их арестуют, а на рашу наложат еще больше санкций
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А давайте выменяем корабли на яхты барИг?

ЗЕ!лебобы, не благодарите.
 показать весь комментарий
 
 
Так порохоботы же орали что зебилы спасли кацапов от трибунала и если бы не выпустили моряков то кацапское имущество бы арестовывалось Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 2964
 показать весь комментарий
 
 
Да мне всё равно, что там орали порохоботы. У меня предложение к мАлАдой зе!команде, как вернуть корабли и всё.
 показать весь комментарий
 
 
Есть другое предложение, продать яхты барЫг и купить новые корабли
Петебоб, не благодари. Пока Россия не вернет захваченные корабли - решение трибунала ООН не выполнено, - Бабин - Цензор.НЕТ 7210
 показать весь комментарий
 
То есть Украине выгодно отправить все свои корабли по тому же маршруту. Их арестуют, а на рашу наложат еще больше санкций
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня видел несколько авто с росс. номерами . Возвращались домой из нашего Крыма . Вообще страха не чувствуют . Противно .
 показать весь комментарий
 
 
Если ехали через Украину то какие к ним претензии?Они как раз таки и согласны с тем что Крым-Украина.Причем здесь "страх"? Да ты красавец не из лугандона ли будешь?
 показать весь комментарий
 
 
официально иностранцам запрещен въезд на территорию крыма, только дипломатам, сотрудникам ООН и т.п.
 показать весь комментарий
 
Вот поэтому у нас не война , и весь мир так думает .
 показать весь комментарий
 
ГДЕ САНКЦИИ? КТО ТАМ ОРАЛ БУДЕТ АРЕСТОВАН ВЕСЬ ФЛОТ ПО ФЛАГОМ *********?
 показать весь комментарий
 
 
Кроме идиотов цензоровской секты Святого Пэтра Рошенко об этом никто нигде не обьявлял - сугубо порохоботский фэйк.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботам после Савченко стало абсолютно плевать на наших пленных , им все равно сколько ещё наши бы сидели ( некоторые под пытками ) в кацапских тюрьмах
 показать весь комментарий
 
 
"Он добавил, что ему не известно о таких переговорах или "они не находиться в публичном доступе".Источник: https://censor.net.ua/n3147864
Так о чем тогда треп, г-н советник?
С рашки не спрашивать - она ничего не вернет...
 показать весь комментарий
 
Да уж , но Зеленский может позвонить пучхе , к тому же на ******** уже обьявили яныка агентом США , так что ждите и лигитимного на энтих кораблях
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх