 Рада признала нелегитимность "выборов" в оккупированном Крыму: голосовали все, кроме фракции ОПЗЖ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующий проект постановления проголосовали 325 депутатов. При этом депутаты из фракции ОПЗЖ не голосовали.

Текст заявления пока не опубликован на сайте парламента.

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Напомним, 8 сентября в России прошли местные выборы, в рамках которого также состоялось "голосование" в оккупированных Крыму и Севастополе.

МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму.