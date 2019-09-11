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 Политика Украины
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 Рада признала нелегитимность "выборов" в оккупированном Крыму: голосовали все, кроме фракции ОПЗЖ

Верховная Рада приняла заявление о нелегитимности местных выборов в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующий проект постановления проголосовали 325 депутатов. При этом депутаты из фракции ОПЗЖ не голосовали.

Текст заявления пока не опубликован на сайте парламента.

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Напомним, 8 сентября в России прошли местные выборы, в рамках которого также состоялось "голосование" в оккупированных Крыму и Севастополе.

МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3147863
 
   
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Нидерданды подтвердили нашу информацию о том, что Цемах является обвиняемым, а не свидетелем. Они так же сообщили что украинское руководство об этом было уведомлено до обмена. Вырисовывается красивая картина обвинения Зеленского в препятствии международному правосудию.
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Узеленського призупинили процес денонсації двосторонніх угод з Москвою, ініційований минулою владою на чолі з Петром Порошенком.

Зеленський зупинив розірвання угод з РФ, яке розпочав Порошенко

Рада признала нелегитимность "выборов" в оккупированном Крыму: голосовали все, кроме фракции ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 463
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Не может быть ! СН это же малоросы ! Как они могли ?
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Чомусь від ЗаЖОПів відстали їх колеги по опозиції - ПЕСи.
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Да блин, несуразица какая-то. ПЕСи проголосовали единогласно как большинство из СН.
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чомусь від ЗаЖОПів не відстали 12 гнид народу?
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Это голосование на что-то повлияет?
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повлияет,увидеть кто в раде враг Украины,а кто еще не совсем безнадежен
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Там же перед голосованием были выступления. Интересно, чем эти засранцы мотивировали своё неголосование?
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Эти сволочи поддерживают выборы в Крыму которые провел оккупант ну как такое может быть?Это не демократия это измена родине и враги народа!Добра от них не жди.Их нужно гнать ссаной тряпкой из Украины и жечь каленым железом.
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Я не понял. Я избиратель Владимира Александровича и партии Слуга народа.
И мне как-то не по себе что депутаты из нашей партии проголосовали в унисон с депутатами от Порошенка.
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