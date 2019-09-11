 Рада признала нелегитимность "выборов" в оккупированном Крыму: голосовали все, кроме фракции ОПЗЖ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующий проект постановления проголосовали 325 депутатов. При этом депутаты из фракции ОПЗЖ не голосовали.
Текст заявления пока не опубликован на сайте парламента.
Напомним, 8 сентября в России прошли местные выборы, в рамках которого также состоялось "голосование" в оккупированных Крыму и Севастополе.
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И мне как-то не по себе что депутаты из нашей партии проголосовали в унисон с депутатами от Порошенка.