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Все про:Лавров (1637) Молдова (1044) Попеску (29) Приднестровье (432) Россия (73824)

 Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Вывод российских войск – один из главных приоритетов для Молдовы. Из присутствие в Приднестровье противоречит нейтралитету страны.

Об этом министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Затронув вопрос о российских вооружениях, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна, Попеску отметил, что "эти боеприпасы представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом".

При этом молдавский министр приветствовал готовность России возобновить диалог с Кишиневом относительно вывоза и утилизации этих боеприпасов.

Также на Цензор.НЕТ: "Случайный человек": Россия отказывается давать политубежище участнику обмена пленными, гражданину Молдовы Мельничуку

Николай Попеску предложил обсудить данный вопрос в ближайшее время как в двустороннем формате, так и с привлечением международных партнеров, в том числе ОБСЕ. Соглашение об уничтожении боеприпасов на складах бывшей российской 14-й армии в Приднестровье было подписано Россией и Молдовой в 1997 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3147858
 
   
 Топ комментарии
 
Украина при желании может намного ускорить вывод войск и помочь Молдове избавиться от сепаров. Достаточно перекрыть границу и контрабанду.
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як же так... миротворців виводити ? Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья - Цензор.НЕТ 3273
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Только силой . Это война . Терпите , путло не вечен .
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Затронув вопрос о российских вооружениях, которые хранятся на военных складах в селе Колбасна, Попеску отметил, что "эти боеприпасы представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом"

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телепні,повчіться у кацапів підлості.З квадрокоптера скидаєте туди щось запалювальне і ********** самоліквідуються від "спонтанного загоранія и послєдующєй дєтонациі" Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья - Цензор.НЕТ 5902
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Украина при желании может намного ускорить вывод войск и помочь Молдове избавиться от сепаров. Достаточно перекрыть границу и контрабанду.
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Пусть Молдова перекрывает границу и контрабанду .
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Так контрабанда і постачання 14-ї армії йде через Україну ,дякуючи педро прямо в пмр,молдова не може зупинити
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Еще идет? Так уже вродь выгнали педро? Как так? Опять мародеры??
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Нет педро , есть зеля . Кто зеле мешает ?
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Я думаю , что тебе надо лечиться от педромании .
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Можем еще одно ДНР там создать, в нутри Дрыстовья есть еще 1 дрыстовье, там еще 1 поместится норм
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***** кремлівська цю тему зам'яла, бо мала зиск від контрабанди із "пимири".
Віджати спілько з Молдовою у ***** Придністров'я разом зі складами *********** у Колбасній.
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Модове легче вынать их с страны, Молдова с рашкой не граничит, подкрепление только с воздуха. Все самолеты можно посбивать.
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а можно вопрос как стратег стратегу...?
А через какую территорию они будут лететь в Молдову?
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не нужно было их к себе заводить. А то население донбасса оказалось гнилым и разрешили оккупанту зайти на территорию Украины. А оккупант так просто не уйдет.
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***** сейчас не до Молдовы - в Бурятии скрепы подгнили !
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Нивные молдовские жители -хто-ж российские войска выведет, их выдворять надо.
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о, так і траʼ - понятно, шо ті не підуть, але дошкуляти всім чим мона - ноти, скарги, заяви - в якийсь момєнт сработає. Не мовчати!!!
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Цензор,нельзя же так! Он не Николай Попеску! Он Нику (Н-И-К-У) Попеску! Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья - Цензор.НЕТ 1927 А то кто нибудь может подумать,что он не румын! Это он,после того ляпа,когда он назвал наш язык МОЛДАВСКИМ (!) он решил сделать реверанс.ВЫГНАТЬ его надо с поста Министра Иностранных Дел!
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удивительно,что до сих пор не создана международная группа по оккупированім территориям раской федераской..как минимум-Молдова,Грузия,Украина....Азербаджан с Арменией могли-бы тоже что-то придумать
разом і батька легше бити)))
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Осепсины собственность украинцев, их палками по сбивали с берез в белоруси и как подарок на свадьбу дали молодоженам
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Это Преднестровье мешает прежде всего Украине - угроза тылу Украины. Давно пора вместе с Молдавией освободить Преднестровье. Таким образом можно набрать много российских военно-пленников для обмена, пополнить вооружение (в Преднестровье огромный военный склад), и убрать угрозу нападения.
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Це ж молдавани. Вони ще не чули, шо можна стати на коліна перед загарбником, посунути кордон і порішати все на середині Молдови! Недарма про них анєгдоти складають! В них навідь кварталу зі сватами немає. Дикі люди!)
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У путина - ***** походу ещё один чиряк на жопе назревает . Причём без его на то согласия . Молдова наполягає на виведенні російських військ із Придністров'я - Цензор.НЕТ 5683
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Взагалі-то за усіма договорами москалі мали покинути територію Молдови ще в 2002 році! Саме тоді закінчився мандат цих "миротворців" і ще в 1999 році Єльцин про це говорив і кацапи навіть взяли зобов`язання перед ОБСЄ вивести всі війська з Молдови до 2002. Але потім замість Єльцина прийшов Х@йло...
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